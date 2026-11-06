Sarah Paine zwróciła uwagę na to, że Rosja zagraża Europie, co w Stanach Zjednoczonych – a szerzej na Zachodzie – wcale nie musi być oczywiste. Zwłaszcza że prezydent Donald Trump przebiera nogami do resetu. Zresztą nie wszyscy chcą dostrzec, że celem Władimira Putina jest „rewizja porządku bezpieczeństwa w Europie”. Jak w rozmowie z „Rzeczpospolitą” wyjaśnił dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk, oprócz podporządkowania sobie Ukrainy Moskwa chce, „aby na terytorium państw Europy Środkowej, które po 1999 r. przystąpiły do NATO, działały różne ograniczenia m.in. co do rozmieszczania sił i infrastruktury wojskowej; swoiste członkostwo drugiej kategorii”. Putin domagał się tego zresztą w grudniu 2021 r., stawiając państwom NATO tego rodzaju żądania.