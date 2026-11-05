Gubernator Kalifornii Gavin Newsom ogłosił w czwartek zamianę wszystkich 548 wyroków śmierci na kary dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia. Demokratyczny polityk podjął decyzję na dwa miesiące przed zakończeniem swojej kadencji, uzasadniając ją sprzeciwem wobec kary śmierci, którą uważa za moralnie niedopuszczalną.

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„Zabijanie usankcjonowane przez państwo jest niezgodne z wartościami Kalifornii, podważa fundamenty naszego systemu prawnego i umniejsza każdego z nas” – napisał Newsom w liście otwartym do mieszkańców stanu.

Jak podkreśla „New York Times”, jest to największa grupowa zamiana wyroków śmierci na inne kary w historii współczesnych Stanów Zjednoczonych.

Kalifornia nie wykonuje egzekucji od 20 lat. Newsom zmienił 548 wyroków

Kalifornia ma największą w Stanach Zjednoczonych liczbę więźniów oczekujących na wykonanie kary śmierci. Decyzja Newsoma dotyczy około jednej czwartej wszystkich wyroków śmierci wydanych w USA.

Choć jej skala jest bezprecedensowa, gubernator nie jest pierwszym amerykańskim politykiem, który zdecydował się na grupowe złagodzenie takich wyroków.

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W Kalifornii od 20 lat nie przeprowadzono żadnej egzekucji. Jak zauważa „NYT”, nic nie wskazywało również na to, aby w najbliższym czasie stan miał wznowić wykonywanie kary śmierci.

Decyzja gubernatora nie oznacza jednak, że wszystkie zmiany wyroków automatycznie wejdą w życie. Kalifornijskie przepisy wymagają zgody stanowego Sądu Najwyższego na złagodzenie kary wobec osób, które były skazane za przestępstwo więcej niż jeden raz.

Według agencji AP, powołującej się na biuro gubernatora, oznacza to konieczność zatwierdzenia przez sąd około 70 proc. zmian wyroków.

Gavin Newsom może wystartować w wyborach prezydenckich w 2028 roku

Decyzja Newsoma zapadła w momencie, gdy polityk przygotowuje się do zakończenia urzędowania i rozważa start w wyborach prezydenckich w 2028 roku.

Jak ocenia „New York Times”, masowe złagodzenie wyroków śmierci może zwiększyć jego popularność wśród liberalnych wyborców podczas prawyborów Partii Demokratycznej.

Jednocześnie decyzja może stać się przedmiotem ostrej krytyki ze strony przeciwników politycznych, szczególnie gdyby Newsom został kandydatem demokratów w wyborach prezydenckich.