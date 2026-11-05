Niedawno na łamach „Rzeczpospolitej” ukazał się wywiad z prof. Jerzym Lachowskim na temat przygotowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego projektu nowelizacji kodeksu wykroczeń. Prof. Lachowski, będący przewodniczącym zespołu problemowego ds. reformy prawa wykroczeń, stara się tego projektu bronić, polemizując z zaprezentowanymi przeze mnie wcześniej uwagami krytycznymi. Ponieważ polemika ta nie przekonuje, a co więcej – ujawnia kolejne niedostatki w myśleniu o reformie prawa wykroczeń, postanowiłem raz jeszcze zabrać głos w sprawie tego projektu. Z powodu ograniczonego miejsca będzie on dotyczył tylko kilku wybranych kwestii.