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Prof. Paweł Daniluk: Jak nie reformować prawa wykroczeń

Przez ponad 2,5 roku prac nad zmianą kodeksu wykroczeń Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego nie przedyskutowała nawet najbardziej fundamentalnych kwestii.

Publikacja: 05.11.2026 19:00

Prof. Paweł Daniluk: Jak nie reformować prawa wykroczeń

Foto: Adobe Stock

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Paweł Daniluk

Niedawno na łamach „Rzeczpospolitej” ukazał się wywiad z prof. Jerzym Lachowskim na temat przygotowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego projektu nowelizacji kodeksu wykroczeń. Prof. Lachowski, będący przewodniczącym zespołu problemowego ds. reformy prawa wykroczeń, stara się tego projektu bronić, polemizując z zaprezentowanymi przeze mnie wcześniej uwagami krytycznymi. Ponieważ polemika ta nie przekonuje, a co więcej – ujawnia kolejne niedostatki w myśleniu o reformie prawa wykroczeń, postanowiłem raz jeszcze zabrać głos w sprawie tego projektu. Z powodu ograniczonego miejsca będzie on dotyczył tylko kilku wybranych kwestii.

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