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Niedawno na łamach „Rzeczpospolitej” ukazał się wywiad z prof. Jerzym Lachowskim na temat przygotowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego projektu nowelizacji kodeksu wykroczeń. Prof. Lachowski, będący przewodniczącym zespołu problemowego ds. reformy prawa wykroczeń, stara się tego projektu bronić, polemizując z zaprezentowanymi przeze mnie wcześniej uwagami krytycznymi. Ponieważ polemika ta nie przekonuje, a co więcej – ujawnia kolejne niedostatki w myśleniu o reformie prawa wykroczeń, postanowiłem raz jeszcze zabrać głos w sprawie tego projektu. Z powodu ograniczonego miejsca będzie on dotyczył tylko kilku wybranych kwestii.
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