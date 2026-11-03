Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek na posiedzeniu rządu
„Skierowałem do Trybunału Konstytucyjnego kolejny, szósty już wniosek o uchylenie immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu, dołączając go do pięciu wniosków przekazanych w piątek” – przekazał w mediach społecznościowych Waldemar Żurek. Jak wyjaśnił, sprawa dotyczy zakupu systemu szpiegowskiego Hermes, do którego doszło w czasie, gdy Święczkowski pełnił funkcję prokuratora krajowego.
„Z ustaleń śledztwa Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie wynika, że arbitralną decyzję o transakcji z podmiotem z Izraela przez spółkę z Luksemburga podjęto bez procedur konkurencyjnych, bez analizy potrzeb śledczych i bez weryfikacji algorytmów pozyskiwania danych, co naraziło finanse publiczne oraz poufność postępowań przygotowawczych (art. 231 § 1 k.k.)” – napisał Żurek.
Czytaj więcej
Prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do Trybunału Konstytucyjnego pięć wniosków o uchylenie immunitetów Bogdana Święczkowskiego i Bartłomi...
Minister przypomniał, że wcześniejsze zarzuty dotyczą m.in. „bezprawnych operacji systemem Pegasus uderzających w tajemnicę obrończą adwokata Romana Giertycha i Zbigniewa Stonogi, przekazywania tajnych materiałów Zbigniewowi Ziobrze, represyjnych delegacji dziewięciu niezależnych prokuratorów oraz próby zamiany gmachu przy al. Szucha w prywatną twierdzę bezkarności”.
Żurek podkreślił, że wszystkie dotychczas skierowane wnioski dotyczące Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego liczą łącznie 307 stron.
„Od 9 kwietnia 2026 r. obaj sędziowie arbitralnie blokowali prawidłowo wybranym przez Sejm sędziom dostęp do orzekania i gabinetów, wstrzymywali ich wynagrodzenia oraz lekceważyli środek tymczasowy ETPC, co 14 października 2026 r. doprowadziło do naruszenia nietykalności cielesnej sędziego Macieja Berka”– napisał szef Ministerstwa Sprawiedliwości.
Czytaj więcej
Zaczęło się w 2015 r.. Od tamtej pory sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego się tak skomplikowała, że nawet wnikliwym obserwatorom trudno rozwik...
W swoim wpisie Żurek stwierdził, że „immunitet sędziowski chroni niezawisłość orzekania, a nie przestępczą samowolę”. Dodał, że o zgodzie na pociągnięcie obu sędziów do odpowiedzialności karnej zdecyduje Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK obradujące w legalnie ukształtowanym składzie.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas