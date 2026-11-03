W stanie Iowa, od lat zdominowanym przez republikanów, po raz pierwszy od 1968 r. jednocześnie otworzyła się rywalizacja o stanowiska gubernatora i senatora. Jak informuje Associated Press (AP), decyzje obecnej gubernator Kim Reynolds i senator Joni Ernst o nieubieganiu się o kolejne kadencje stworzyły demokratom możliwość powalczenia o najważniejsze posady.

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Republikanie nadal kontrolują władze stanowe, a także całą reprezentację Iowa w Kongresie USA. Nie oznacza to jednak, że wynik wyborów jest przesądzony. Demokraci próbują przekonać wyborców, że dotychczasowy kierunek polityki nie odpowiada na ich najważniejsze problemy. Wśród nich AP wymienia wysokie ceny żywności i paliw, utratę miejsc pracy w przemyśle, trudną sytuację sektora rolnego oraz rosnącą liczbę zachorowań na raka.

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Wybory gubernatora Iowa. Rob Sand kontra Zach Lahn

O stanowisko gubernatora rywalizują demokrata Rob Sand i republikanin Zach Lahn. Sand pełni funkcję audytora stanowego i jest obecnie jedynym demokratą sprawującym urząd pochodzący z wyborów na szczeblu całego stanu. Jego pozycja daje partii punkt wyjścia do próby przełamania republikańskiej dominacji.

Jego przeciwnik, Zach Lahn, nie ma dużego doświadczenia w polityce. Jak zwraca uwagę AP, jego zwycięstwo w republikańskich prawyborach było zaskoczeniem nawet dla części członków własnego ugrupowania. Lahn pokonał kongresmena popieranego przez Donalda Trumpa, co pokazało, że rekomendacja prezydenta nie musi automatycznie przesądzać o wyniku wewnątrzpartyjnej rywalizacji.

Walka o mandat do Senatu USA. Ashley Hinson i Josh Turek

Równolegle rozstrzyga się rywalizacja o miejsce w Senacie Stanów Zjednoczonych. O mandat ubiegają się republikańska kongresmenka Ashley Hinson i demokratyczny polityk stanowy Josh Turek.

Hinson, która uzyskała poparcie Donalda Trumpa, stara się przekonać wyborców, że nie będzie bezwarunkowo popierać wszystkich decyzji prezydenta. Według AP zapewnia, że jest gotowa sprzeciwić się jego polityce, jeśli uzna ją za niekorzystną dla Iowa.

Turek otrzymał natomiast poparcie byłego prezydenta Baracka Obamy. To istotne polityczne wsparcie, ponieważ Obama był ostatnim demokratycznym kandydatem ubiegającym się o urząd federalny, który wygrał w Iowa. Później stan trzykrotnie wybierał Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich.

Wybory w USA 2026. Demokraci chcą przejąć kontrolę nad Kongresem

W wyborach odbywających się w całych Stanach Zjednoczonych wyborcy decydują o przyszłym układzie sił w Izbie Reprezentantów i Senacie. Demokraci potrzebują zdobyć cztery dodatkowe mandaty w Senacie i trzy w Izbie Reprezentantów, aby przejąć kontrolę nad obiema izbami Kongresu.

Jak podaje Associated Press, uzyskanie większości parlamentarnej pozwoliłoby demokratom skuteczniej przeciwstawiać się programowi politycznemu Donalda Trumpa w ostatnich dwóch latach jego kadencji. Walka o mandaty koncentruje się przede wszystkim w stanach i okręgach, w których obecny prezydent wcześniej odnosił zdecydowane zwycięstwa.

Oprócz Iowa szczególne zainteresowanie budzą wyścigi do Senatu na Alasce, w Kansas, Maine, Michigan, Ohio i Teksasie. Z kolei najważniejsze pojedynki o miejsca w Izbie Reprezentantów rozgrywają się w różnych częściach kraju.

Gospodarka i wojna w Iranie wśród głównych tematów kampanii

Obie partie próbują wykorzystać kwestie, które mają największy wpływ na ocenę administracji przez wyborców. Demokraci koncentrują przekaz na niskich notowaniach prezydenta, niezadowoleniu społecznym związanym z wojną w Iranie oraz obawach dotyczących kosztów utrzymania.

Republikanie położyli większy nacisk na kwestie społeczne. Sam Trump stał się natomiast jedną z centralnych postaci kampanii, angażując się w walkę o utrzymanie republikańskiej większości w Kongresie.

W przypadku Iowa znaczenie mają również lokalne problemy gospodarcze. Wysokie ceny, trudności amerykańskiego rolnictwa i straty miejsc pracy w przemyśle mogą wpływać na decyzje wyborców w stanie, który dotychczas pozostawał bastionem republikanów.