Donald Trump przekazał, że zawarte zostało porozumienie z Beniaminem Netanjahu, na podstawie którego pomoc wojskowa USA dla Izraela potrwa tylko do końca 2026 roku – przekazała agencja Reuters.

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Koniec wsparcia USA dla Izraela. Trump: nie będziemy już przekazywać 4 mld dol rocznie

Jak stwierdził Trump w rozmowie z Fox News, Izrael nie potrzebuje już tego wsparcia, a część demokratów i lewicowych polityków wykorzystuje kwestię amerykańskiego wsparcia dla Izraela jako argument przeciwko republikanom.

– Jeśli chodzi o przekazywanie pieniędzy Izraelowi, zawarliśmy z Bibim Netanjahu porozumienie, na podstawie którego przekazujemy Izraelowi 4 miliardy dolarów rocznie, ale już kilka miesięcy temu ustaliliśmy, że z tym kończymy – powiedział prezydent USA.

– Uzgodniliśmy, że z końcem tego roku przestaniemy przekazywać środki Izraelowi. Oczywiście, jeśli Izrael będzie potrzebował pomocy, udzielimy mu jej – dodał Trump.