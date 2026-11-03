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Władimir Putin gra na czas, Donald Trump chce sukcesu. „Operacja Oslo dobiega końca”

W Kijowie nie wierzą, że rozmowy w Abu Zabi doprowadzą do zakończenia wojny. – Operacja „Oslo” dobiega końca. To imitacja negocjacji – mówi „Rzeczpospolitej” ukraiński politolog Witalij Portnikow. Inny ekspert zwraca uwagę na czerwoną linię, której Wołodymyr Zełenski nie może przekroczyć.

Publikacja: 03.11.2026 10:04

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Kijów po jednym z rosyjskich ostrzałów, 7 października 2026 r.

Kijów po jednym z rosyjskich ostrzałów, 7 października 2026 r.

Foto: REUTERS/Vladyslav Sodel

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Rusłan Szoszyn

W ostatnich tygodniach prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski kilkakrotnie deklarował chęć spotkania z Władimirem Putinem. Mówił, że jest gotów do rozmów z gospodarzem Kremla przy okazji szczytu G20 w Miami, a po raz kolejny wysłał rosyjskiemu przywódcy wiadomość w niedzielę za pośrednictwem tureckich mediów, proponując spotkanie na terenie Turcji z udziałem prezydenta Recepa Tayyipa Erdoğana.

Propozycja Zełenskiego została ostatnio przekazana Putinowi w trakcie jego rozmowy z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem i premierem Norwegii Jonasem Gahrem Størem. Z relacji fińskiego przywódcy wynika, że Zełenski przekazał przez nich m.in. gotowość do omówienia kwestii terytorialnych. Jednocześnie prezydent Ukrainy we wszystkich wywiadach podkreśla, że propozycją Kijowa jest zatrzymanie wojny na obecnej linii frontu. Rosja nieustannie domaga się zaś wycofania ukraińskich sił z całego terytorium Donbasu. O jakich więc kwestiach terytorialnych prezydent Zełenski chce rozmawiać z Putinem podczas osobistego spotkania?

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