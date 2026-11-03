W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama Reklama

Trump daje dyplomacji więcej czasu. Ceny ropy i gazu spadają

Weekendowe rozmowy przedstawicieli Iranu z mediatorami z Kataru nie przyniosły przełomu, ale przywróciły nadzieje na ponowne otwarcie cieśniny Ormuz. Według informacji Al Jazeery Iran przedstawił negocjatorom nową propozycję zakończenia konfliktu, która została przekazana amerykańskiej administracji. Szef irańskiej dyplomacji poinformował, że zakłada ona otwarcie cieśniny w ciągu zaledwie dwóch dni. Warunkiem jest jednak zaakceptowanie przez Waszyngton przedstawionych przez Teheran postulatów.

Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że działania dyplomatyczne trwają, ale nie wykluczył wznowienia ataków na Iran. Pewną nadzieję na kontynuowanie negocjacji przyniosły doniesienia portalu Axios. Według nich Trump, odpowiadając na wezwanie premiera Izraela Benjamina Netanjahu do wznowienia uderzeń, miał zadeklarować, że chce dać dyplomacji więcej czasu.

Rynki surowcowe zareagowały na te informacje spadkami. W poniedziałek cena baryłki ropy Brent obniżyła się z niemal 112 do około 104 dolarów. Spadły również notowania gazu na giełdzie w Amsterdamie – kontrakty terminowe zniżkowały z ponad 102 do 93 euro za MWh.

Optymizm inwestorów może jednak szybko wyparować. Samo przedstawienie nowej propozycji przez Iran nie oznacza jeszcze, że strony są blisko porozumienia. Dalszy rozwój sytuacji będzie zależał od przebiegu negocjacji i decyzji amerykańskiej administracji.

Rozwój AI szansą dla Polski. Liczyć się będzie dostęp do czystej energii

Sztuczna inteligencja może otworzyć przed polską gospodarką nowe możliwości. Jak opisuje Michał Duszczyk na łamach „Rzeczpospolitej”, w prospekcie emisyjnym złożonym przez Anthropic spółka wskazuje, że dostęp do stabilnej i czystej energii będzie jednym z czynników decydujących o lokalizacji inwestycji związanych z AI. Ważną rolę w rozwoju tej technologii może odegrać również biotechnologia.

Zdaniem ekspertów oznacza to nieoczekiwane okno możliwości dla Polski i całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Mikołaj Budzanowski, prezes InnoEnergy, zwraca uwagę, że wyścig sztucznej inteligencji przestaje dotyczyć wyłącznie algorytmów i chipów. Coraz większe znaczenie ma stabilna, dostępna i akceptowalna społecznie energia.

Nowe perspektywy pojawiają się również w biotechnologii. Sebastian Soluch, general partner w Bitspiration VC, zauważa, że rozwój AI może stworzyć zupełnie nowe możliwości dla tej branży. To szansa także dla polskich naukowców i przedsiębiorstw, które mogłyby wykorzystać nowe narzędzia do prowadzenia badań i rozwijania innowacyjnych rozwiązań.

Samo pojawienie się nowych możliwości nie gwarantuje jednak, że Polska z nich skorzysta. Eksperci wskazują na konieczność przyciągnięcia kapitału oraz zapewnienia wsparcia firmom na wczesnym etapie rozwoju. Istotne będą więc nie tylko kompetencje technologiczne, lecz także warunki do finansowania i komercjalizacji innowacji.

USA chcą wznowienia dostaw rosyjskiego gazu do Europy przez Ukrainę

Stany Zjednoczone popierają szybkie wznowienie sprzedaży rosyjskiego gazu do Europy gazociągami biegnącymi przez Ukrainę – poinformował „Wall Street Journal”. Według amerykańskich negocjatorów taki scenariusz miałby skłonić Rosję do zawieszenia broni w sektorze energetycznym przed nadchodzącą zimą.

Propozycja miała być omawiana podczas wrześniowych wizyt przedstawicieli USA w Moskwie i Kijowie. Zgodnie z opisywanym rozwiązaniem rosyjski gaz byłby sprzedawany za pośrednictwem amerykańskiej spółki, która nie jest objęta unijnymi sankcjami.

Pomysł oznaczałby powrót do dostaw rosyjskiego surowca europejskim odbiorcom trasą przez Ukrainę, ale z udziałem amerykańskiego pośrednika. Jego deklarowanym celem jest ograniczenie ryzyka kolejnych uderzeń w infrastrukturę energetyczną i zapewnienie stabilniejszych dostaw przed sezonem zimowym.

Chińscy producenci fotowoltaiki tracą setki milionów dolarów

Chiński sektor fotowoltaiczny mierzy się z poważnymi problemami finansowymi. Łączna strata czterech największych producentów paneli słonecznych wyniosła w trzecim kwartale blisko 700 mln dolarów – wynika z analizy agencji Bloomberg.

Głównym źródłem problemów jest nadpodaż paneli, która zmusiła przedsiębiorstwa do obniżania marż. Silna konkurencja cenowa uderzyła w rentowność produkcji i doprowadziła do strat największych firm z branży. Sytuacja przypomina problemy, z którymi wcześniej mierzył się chiński sektor motoryzacyjny. W obu przypadkach duża skala produkcji i walka o klientów prowadzą do presji na ceny oraz pogorszenia wyników finansowych przedsiębiorstw. Problemy producentów fotowoltaiki pokazują, że dynamiczny rozwój rynku nie zawsze przekłada się na wysoką rentowność. Nadmierne moce produkcyjne i wojna cenowa mogą okazać się poważnym wyzwaniem nawet dla największych graczy chińskiego przemysłu.

Czytaj więcej Analizy Rzeczpospolitej Transformacja energetyczna na zakręcie Wysokie ceny gazu napędzają powrót do węgla, OZE trapią wyłączenia, a system cierpi na brak rezerwy do produkcji prądu. To obraz polskiej energetyk...

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.