Spółka Tea Time Group, należąca do Fundacji Rodzinnej Duda, podpisała umowę przedwstępną nabycia podmiotów stojących za marką Czas na Herbatę. W gronie inwestorów znaleźli się również Krzysztof i Arkadiusz Bajołek oraz Maciej Zientara. Za organizację i przeprowadzenie transakcji odpowiada NextPath Capital. Jej finalizacja wymaga zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Czas na Herbatę działa na polskim rynku od 1997 r. Pierwszy stacjonarny salon marki otwarto rok później. Dziś sieć liczy 109 salonów, w tym 74 własne i 35 franczyzowych, a także 37 punktów partnerskich. Firma rozwija również sprzedaż internetową oraz kanał B2B.

W ofercie znajdują się herbaty, kawy, słodycze rzemieślnicze, akcesoria i zestawy upominkowe. Spółka opracowuje własne mieszanki, które konfekcjonuje w zakładzie produkcyjnym we Wrocławiu. W latach 2023–2025 jej przychody rosły średnio o około 15 proc. rocznie.

Rodzina Duda stawia na nowe branże

Dla rodziny Duda przejęcie marki oznacza kolejny etap działalności inwestycyjnej po sprzedaży PKM Duda.

– Odkąd sprzedaliśmy PKM Duda, nieustannie inwestujemy w nowe przedsięwzięcia. Równolegle rozwijamy Opoka TFI, którego model biznesowy potwierdziło blisko 20 lat działalności. Czas na Herbatę to pierwsza inwestycja naszej rodziny w nowej formule – w dojrzały, ugruntowany biznes, który stoi przed wyzwaniem sukcesyjnym i ma perspektywy dalszego rozwoju. Wierzymy, że nasze doświadczenie inwestycyjne i długoterminowe podejście do budowania wartości przedsiębiorstw pozwolą nam wesprzeć markę w realizacji jej potencjału – mówi Maciej Duda, prezes zarządu Fundacji Rodzinnej Duda, założyciel Opoka TFI i współwłaściciel Duda Holding.

W transakcję zaangażowani są również przedsiębiorcy związani z branżą modową. Krzysztof i Arkadiusz Bajołek współtworzyli firmę Artman, do której należały marki House i Mohito. Następnie rozwijali kolejne przedsięwzięcia, w tym Medicine oraz platformę internetową Answear.com.

Z kolei Maciej Zientara jest założycielem Supernova Group, a także współwłaścicielem i przewodniczącym rady nadzorczej Soho Development.

Nowe salony i większa sprzedaż internetowa

Nowi inwestorzy zamierzają rozwijać sieć stacjonarną, odświeżyć ofertę produktową i zwiększyć sprzedaż przez internet. Plany zakładają kilkukrotny wzrost przychodów z e-commerce oraz przygotowanie osobnej oferty dla firm i restauracji.

Celem jest zbudowanie regionalnego lidera branży, którego działalność będzie opierać się na kilku kanałach sprzedaży.

– Cieszę się, że Czas na Herbatę zyskuje nowego właściciela, który dostrzega potencjał marki i możliwości jej dalszego rozwoju. To ważny krok, który otwiera przed firmą nowe perspektywy, zarówno w obszarze rozwoju sieci sprzedaży, jak i kanałów e-commerce oraz współpracy z partnerami biznesowymi. Wierzymy, że połączenie dotychczasowego dorobku marki z nowymi możliwościami biznesowymi pozwoli jej umocnić pozycję na rynku i dotrzeć do kolejnych klientów – podkreśla Wojciech Brzeżański, dyrektor generalny Czasu na Herbatę.

Sukcesja otwiera rynek dla inwestorów

Transakcja jest pierwszym projektem inwestycyjnym NextPath Capital. Firma koncentruje się na przejmowaniu dojrzałych przedsiębiorstw, które stoją przed wyzwaniami związanymi z sukcesją, oraz na wspieraniu ich dalszego rozwoju.

– Cieszę się, że po pół roku działalności NextPath Capital udało nam się doprowadzić do pierwszej transakcji. Jestem przekonany, że przyjęta przez nas strategia inwestycyjna odpowiada potrzebom rynku, czyli narastającej fali problemów sukcesyjnych, z którymi polscy przedsiębiorcy nieuchronnie muszą się mierzyć na niespotykaną dotychczas skalę. Jako inwestor jesteśmy ciekawą alternatywą dla inwestorów branżowych czy funduszy PE. Warto też podkreślić, że zespół NextPath Capital będzie aktywnie angażował się w rozwój Czasu na Herbatę, zachowując wartościowe dziedzictwo stworzone przez dotychczasowych właścicieli – mówi Daniel Ścigała, współzałożyciel i prezes zarządu NextPath Capital.