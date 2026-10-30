Amerykańska Federalna Komisja Łączności (FCC) zapowiedziała, że 19 listopada przeprowadzi głosowanie nad propozycją odebrania takiego dostępu firmom China Mobile, China Telecom i China Unicom, a także innym dostawcom usług telekomunikacyjnych wykorzystujących technologię IP.

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Dla operatorów oferujących telefonię internetową VoIP (Voice over Internet Protocol), czyli technologię umożliwiającą przekształcanie głosu w dane cyfrowe i przesyłanie ich za pośrednictwem łączy szerokopasmowych, bezpośredni dostęp do numerów telefonicznych oznacza znacznie niższe koszty działalności. Jak wyjaśnia Reuters, ułatwia również oferowanie bardziej zaawansowanych usług.

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– Dzięki tej decyzji FCC wzmocni naszą pierwszą linię obrony przed nieuczciwymi podmiotami i osobami wykorzystującymi nielegalne automatyczne połączenia telefoniczne – oświadczył przewodniczący komisji Brendan Carr.

Chiny protestują przeciwko decyzji USA

Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo sprzeciwiło się planowanemu zakazowi. Pekin oskarżył Waszyngton o nadmiernie szerokie interpretowanie pojęcia bezpieczeństwa narodowego oraz nadużywanie uprawnień państwa w celu ograniczania działalności chińskich przedsiębiorstw.

– Chiny podejmą niezbędne działania, aby zdecydowanie chronić swoje uzasadnione prawa i interesy – powiedział rzecznik chińskiego MSZ Guo Jiakun podczas codziennej konferencji prasowej.

USA szykują ograniczenia dla Huawei i ZTE

FCC zapowiedziała również, że zamierza zakazać świadczenia usług telekomunikacyjnych opartych na technologii IP operatorom korzystającym ze sprzętu producentów znajdujących się na liście przedsiębiorstw uznanych przez amerykańskiego regulatora za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Chodzi między innymi o chińskie koncerny Huawei i ZTE.

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Komisja planuje ponadto od grudnia 2028 r. zakazać wszystkim chińskim laboratoriom przeprowadzania testów urządzeń elektronicznych na potrzeby amerykańskiego rynku. Rozważa także cofnięcie zezwoleń na bezpośredni dostęp do numerów telefonicznych chińskim przedsiębiorstwom, które uzna za zagrożenie dla bezpieczeństwa USA – informuje agencja Reutera.

Wcześniej FCC zakazała już firmom China Mobile, China Telecom i China Unicom świadczenia międzynarodowych usług telekomunikacyjnych na rynku amerykańskim.

Rozważane są również dalsze ograniczenia, w tym zakaz podłączania się tych przedsiębiorstw do amerykańskich sieci telekomunikacyjnych oraz prowadzenia centrów danych na terenie Stanów Zjednoczonych.

Chińscy hakerzy zaatakowali amerykańskie sieci telekomunikacyjne

W ostatnich latach w Stanach Zjednoczonych narastają obawy dotyczące działalności szpiegowskiej oraz innych zagrożeń związanych z dostępem chińskich przedsiębiorstw do amerykańskich danych telekomunikacyjnych i infrastruktury łączności.

Pod koniec 2024 r. Waszyngton poinformował, że grupa cyberszpiegowska Salt Typhoon, działająca według amerykańskich władz przy wsparciu państwa chińskiego, wykradła rejestry połączeń telefonicznych użytkowników oraz inne dane dotyczące połączeń w USA. Hakerzy zdołali również przeniknąć do systemów amerykańskich operatorów telekomunikacyjnych i przedsiębiorstw zarządzających infrastrukturą łączności.

Federalne Biuro Śledcze (FBI) ostrzegło w tym roku, że zagrożenie związane z działalnością grupy Salt Typhoon nadal pozostaje aktualne.

W lipcu FCC umieściła kalifornijską spółkę Digitalsystem Technology na liście przedsiębiorstw uznanych za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Komisja uzasadniła tę decyzję powiązaniami firmy z chińskimi operatorami telekomunikacyjnymi oraz faktem, że należy ona do obywatela Chin.

Pekin konsekwentnie zaprzecza zarzutom dotyczącym nielegalnej działalności chińskich przedsiębiorstw i prowadzenia operacji cyberszpiegowskich.