– Zabili nas, (...) „Nowaja Gazieta” przestaje istnieć. (...) Rosyjskie władze i służby specjalne zmusiły redakcję do zaprzestania działalności – powiedział redaktor naczelny Siergiej Sokołow w nagraniu opublikowanym na YouTube.

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Dzień przed tym ogłoszeniem redakcja najbardziej znanej niezależnej gazety w Rosji została zmuszona do opuszczenia swojego biura w centrum Moskwy, w którym jej dziennikarze pracowali przez 29 lat. W oświadczeniu na YouTube Sokołow powiedział, że działalność gazety kończy się „na ulicy, bez środków do życia, pod ciągłą groźbą represji”.

Na początku września rosyjski resort sprawiedliwości nadał „Nowej Gaziecie” status „zagranicznego agenta” za potępianie pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę i szerzenie „fałszywych” informacji o wyborach w Rosji oraz jej władzach.

„Zagraniczny agent” to specjalny status prawny, który władze w Moskwie nadają od 2012 r. mediom, organizacjom i osobom prywatnym, aby uniemożliwiać im działalność. Obecnie lista „zagranicznych agentów” liczy prawie 1000 podmiotów.

Od Nobla do represji. Losy „Nowej Gaziety”

„Nowaja Gazieta” powstała na początku lat 90. XX w. Do inwazji rosyjskiej na Ukrainę była jednym z ostatnich niezależnych mediów w Rosji. Anna Politkowska, jedna z najbardziej znanych autorek gazety, została zamordowana w 2006 r.

W 2021 r. redaktor naczelny dziennika Dmitrij Muratow otrzymał pokojową Nagrodę Nobla za „swoje starania o obronę wolności słowa, która jest warunkiem wstępnym demokracji i trwałego pokoju”.

W marcu 2022 r. gazeta ogłosiła, że zawiesza swoją pracę do momentu zakończenia przez Rosję wojny na Ukrainie. Kilka miesięcy później moskiewski odebrał gazecie w wersji drukowanej licencję medialną, a późniejsza apelacja redakcji została odrzucona. Redakcja zdołała zorganizować wydawanie nowych formatów drukowanych i publikacji online. Jednocześnie grupa dziennikarzy „Nowej Gaziety”, która wyjechała z Rosji do krajów europejskich, założyła redakcję pod nazwą „Nowaja Gazieta. Jewropa”. W Rosji strona internetowa „NGJ” została zablokowana na żądanie prokuratury generalnej.

Represje dotknęły również kierownictwo gazety. We wrześniu 2023 r. wieloletni redaktor naczelny Dmitrij Muratow został wpisany na listę „zagranicznych agentów”. Z kolei jego następca Siergiej Sokołow został zatrzymany w Moskwie w lutym 2024 r. i ukarany grzywną za rzekome dyskredytowanie rosyjskich sił zbrojnych.