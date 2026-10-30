„Rada nadzorcza Centralnego Portu Komunikacyjnego powołała Piotra Borysa na stanowisko prezesa zarządu. Nowy prezes ma wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i realizacji złożonych projektów infrastrukturalnych, zdobywane zarówno po stronie inwestora, jak i wykonawców. W ostatnim okresie kierował Podprogramem Kolejowym w spółce” – napisano w komunikacie.

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Rada nadzorcza CPK 30 lipca odwołała ze stanowisk prezesa zarządu Filipa Czernickiego oraz członka zarządu Dariusza Kusia. Do czasu powołania nowego prezesa pełnienie jego obowiązków powierzono Marcinowi Michalskiemu, członkowi zarządu spółki.

Port Polska. Kiedy powstanie CPK?

Spółka Centralny Port Komunikacyjny należy w 100 proc. do Skarbu Państwa. Odpowiada za przygotowanie i realizację programu Port Polska, w ramach którego ma powstać m.in. centralne lotnisko zlokalizowane między Warszawą a Łodzią oraz sieć Kolei Dużych Prędkości.

Zgodnie z harmonogramem budowa nowego lotniska ma rozpocząć się w 2026 r., a oddanie portu do użytku zaplanowano na 2032 r. Do końca tego samego roku ma zostać uruchomiony również odcinek Kolei Dużych Prędkości między Warszawą a Łodzią, o długości około 130 km.

Z kolei do 2035 r. planowane jest ukończenie kolejnych odcinków tras łączących Łódź z Poznaniem i Wrocławiem. Pociągi kursujące po nowych liniach będą mogły osiągać prędkość do 320 km/h.