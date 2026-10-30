Zbigniew Ziobro
Czynności śledczych dotyczą Fundacji Instytut Polski Suwerennej, związanej z byłym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą, oraz Fundacji Dobre Państwo, związanej z posłem Przemysławem Wiplerem - informuje TVN24.
Obie organizacje znalazły się w kręgu zainteresowania prokuratury ze względu na środki finansowe otrzymywane od giełdy Zondacrypto.
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Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, tłumacząc przyjęcie przez swoją fundację 450 tys. zł od Przemysława Krala, szefa giełdy kryptowalut...
Informacje o przeszukaniach potwierdziła Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego. – Potwierdzam, że trwają przeszukania w siedzibach fundacji, które przyjmowały środki z giełdy Zondacrypto – przekazała w rozmowie z TVN24.
Jak poinformowała, działania zostały przeprowadzone na zlecenie Zespołu Śledczego nr 4 Prokuratury Krajowej.
Więcej informacji wkrótce.
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