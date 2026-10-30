Rzeczpospolita
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Wojtyła utrzymywał księży-przestępców w stanie „uwięzienia”. Kolejny przykład

Po zbadaniu archiwów możemy powiedzieć, że na tle innych hierarchów, którzy między 1944 a 1989 r. również mieli do czynienia z przypadkami pedofilii wśród duchownych, działania Karola Wojtyły były wręcz wzorcowe.

Publikacja: 30.10.2026 09:00

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Na początku marca 1970 r., dowiedziawszy się o pedofilskich czynach ks. Józefa Loranca, kard. Karol

Na początku marca 1970 r., dowiedziawszy się o pedofilskich czynach ks. Józefa Loranca, kard. Karol Wojtyła błyskawicznie zawiesił go w funkcjach kapłańskich i odesłał do klasztoru. Na zdjęciu ks. Loranc po zatrzymaniu przez MO w tym samym miesiącu

Foto: IPN

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Tomasz Krzyżak, Piotr Litka

Ponad trzy lata potrzebowali polscy biskupi, by powołać do istnienia komisję, która ma wyjaśnić przypadki wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez duchownych. Tymczasem dziennikarze „Rzeczpospolitej” już w 2021 r. podjęli próbę zbadania tej tematyki w oparciu o dokumenty znajdujące się w archiwaliach państwowych. Przypominamy najważniejsze publikacje z tego cyklu.

Do roli pasterza z pewnością należy także upominanie. Myślę, że w tym względzie chyba za mało czyniłem. Zawsze istnieje problem relacji między władzą a służbą. Może powinienem sobie wyrzucać, że nie dość próbowałem rządzić. (…) Myślę jednak, że pomimo pewnych trudności z upominaniem podjąłem wszystkie potrzebne decyzje. Jako metropolita krakowski bardzo starałem się, żeby je podejmować kolegialnie, tzn. naradzając się z moimi biskupami pomocniczymi i współpracownikami” – pisał na rok przed śmiercią w książce „Wstańcie, chodźmy!” Jan Paweł II, wspominając czasy swojej pracy w Krakowie.

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