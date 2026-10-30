Sejm przyjął ustawę wprowadzającą ograniczenia wynagrodzeń personelu medycznego, w tym maksymalną stawkę 240 zł brutto za godzinę. Czy przełoży się to na poprawę sytuacji finansowej NFZ?

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Limity wynagrodzeń medyków. NFZ wyjaśnia, kto zaoszczędzi

Wiceprezes Funduszu przypomniał, że NFZ nie jest pracodawcą lekarzy ani pielęgniarek. Umowy z personelem zawierają podmioty lecznicze i to one odpowiadają za wypłatę wynagrodzeń. Jak zaznaczył, „Narodowy Fundusz Zdrowia nie zatrudnia ani lekarzy, ani pielęgniarek”.

W praktyce oznacza to, że ograniczenie najwyższych stawek najpierw wpłynie na finanse szpitali i przychodni. Fundusz może odczuć skutki zmian dopiero po ewentualnej korekcie wycen świadczeń zdrowotnych.

– W pierwszym roku na pewno nie zobaczymy tego efektu po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia – podkreślił Szulc w rozmowie z Rynkiem Zdrowia.

AOTMiT przeanalizuje zarobki personelu medycznego

Za analizę wysokości wynagrodzeń, w tym tak zwanych kominów płacowych, odpowiada Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Nowe przepisy mają umożliwić gromadzenie informacji o zarobkach z przypisaniem do numeru PESEL.

Jak tłumaczył wiceprezes NFZ, jeżeli Agencja stwierdzi, że przy kalkulowaniu kosztów określonych procedur uwzględniano zbyt wysokie stawki godzinowe, będzie mogło to wpłynąć na ich ponowną wycenę. Nie nastąpi to jednak automatycznie. Konieczne będzie przygotowanie nowych taryf i ich późniejsze wdrożenie.

NFZ będzie sprawdzał harmonogramy pracy medyków

Kolejnym zadaniem Funduszu ma być kontrolowanie harmonogramów czasu pracy personelu medycznego. Szulc zwrócił uwagę, że odpowiedzialność za weryfikowanie czasu pracy zatrudnionych osób powinna w pierwszej kolejności spoczywać na pracodawcach.

– Kontrola czasu pracy osoby, którą zatrudniam, powinna być czymś oczywistym – powiedział w rozmowie z portalem.

NFZ już obecnie otrzymuje część takich informacji. W szpitalach harmonogramy mają formę średniotygodniową, natomiast w poradniach ambulatoryjnych i przychodniach POZ są przekazywane z dokładnością do godziny. Nowe regulacje obejmą jednak wszystkich profesjonalistów medycznych, co oznacza konieczność przetwarzania znacznie większej liczby danych.

Wiceprezes Funduszu zakłada, że przekazywanie informacji będzie odbywało się elektronicznie. Większym wyzwaniem może okazać się ich późniejsza analiza i weryfikacja.

Wykluczanie lekarzy z NFZ. Nowe obowiązki dla kontrolerów

Dodatkowym uprawnieniem, które pojawiło się podczas prac parlamentarnych, będzie możliwość wykluczania lekarzy z systemu publicznego w przypadku określonych nieprawidłowości. Jak zaznaczył Szulc, pierwotny projekt rządowy nie zawierał takiego rozwiązania.

– Nas to rozwiązanie trochę zaskoczyło – przyznał wiceprezes NFZ w rozmowie z Rynkiem Zdrowia.

Decyzje mają mieć charakter administracyjny, a lekarze będą mogli zaskarżyć je do sądu. Zanim Fundusz zdecyduje się na zastosowanie takiej sankcji, będzie musiał uzyskać informacje o nieprawidłowościach, przeprowadzić kontrolę i udowodnić naruszenie przepisów.

Szulc podkreślił, że ciężar dowodowy będzie spoczywał na NFZ. To Fundusz będzie musiał wykazać, że świadczeniodawca przekazał nieprawdziwe informacje i celowo naruszył warunki umowy. Wiceprezes ocenił, że właśnie ten element może stanowić większe obciążenie dla kontrolerów niż samo sprawdzanie harmonogramów pracy.

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