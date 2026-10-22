Sejm uchwalił nowelizację ustawy ws. limitów wynagrodzeń i czasu pracy medyków z poprawkami. Wprowadza ona m.in. maksymalną stawkę brutto za godzinę. Za zmianą ustawy zagłosowało 229 posłów, przeciw – 144, wstrzymało się 67 posłów.

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Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw stanowi część pakietu zmian zapowiadanych w lipcu przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę.

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Limity zarobków i czasu pracy medyków

Zmiany wprowadzają ograniczenia dotyczące czasu pracy medyków, którego łączny wymiar nie będzie mógł przekraczać równoważnika dwóch etatów. Ponadto lekarze, pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci i ratownicy medyczni będą musieli być zatrudnieni na przynajmniej pół etatu. Do podjęcia pracy u kolejnego świadczeniodawcy ma być konieczna zgoda dotychczasowego pracodawcy.

Regulacja wprowadza też maksymalną stawkę za godzinę – to jedna dwudziesta minimalnego wynagrodzenia brutto (ok. 240 zł). Miesięczne wynagrodzenie – przy dwóch etatach – nie będzie mogło przekraczać szesnastokrotności płacy minimalnej brutto (ok. 76 900 zł). Ponadto ustawa m.in. poszerza możliwości kontrolne NFZ oraz kompetencje Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Sejm przyjął poprawki, które dotyczą m.in. wykreślenia zapisów pozwalających na rozwiązywanie umów niezgodnych z przyjmowaną regulacją bez zastosowania ochrony pracowniczej wynikającej z Kodeksu pracy.

Jak można było usłyszeć na sejmowych korytarzach, walka o zebranie większości trwała do samego końca. Wyłamywało się m.in. PSL, a przynajmniej część jego posłów – informuje portal RynekZdrowia.

– Nie poprę złej ustawy, nawet gdy będzie dyscyplina klubowa. Ten projekt nie naprawia ochrony zdrowia – powiedział portalowi kilka godzin przed głosowaniem poseł PSL Marek Sawicki. Podobne głosy słychać było od innych członków klubu.

Do ostatniej chwili wahali się również przedstawiciele Polski 2050. – Projekt został poprawiony w komisji, ale wciąż budzi wiele zastrzeżeń – powiedziała RynkowiZdrowia Wioleta Tomczak, wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia.

Opozycja ostrzega przed skutkami ustawy

Opozycja twierdzi, że przegłosowana ustawa tak naprawdę „gwarantuje wysokie wynagrodzenia dla Kacprzyka i jego kolegów”. Poseł PiS Rafał Bochenek napisał na platformie X, że ustawa spowoduje wydłużenie kolejek do lekarzy i zmniejszy liczbę funduszy na świadczenia zdrowotne.

Janusz Cieszyński z Rozwoju Plus uważa, że ograniczenie wynagrodzeń może doprowadzić do sytuacji, w której lekarze zaczną wybierać lepiej płatną pracę w prywatnych placówkach, a pacjenci będą mieli coraz większe trudności z uzyskaniem świadczeń w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia.

– Przede wszystkim dlatego, że to jest pakiet, który wypchnie pacjentów w stronę prywatnej służby zdrowia – powiedział Portalowi Zdrowie.

– Jeżeli stawka maksymalna w systemie publicznym będzie wynosiła 240 zł za godzinę, to jest oczywiste, że sektor prywatny ustawi stawkę maksymalną na poziomie 300 zł i wtedy będzie w stanie przejąć dowolnego lekarza – ostrzegał Janusz Cieszyński.

Lex Kacprzyk trafi do ustawy

W nowej ustawie znalazła się poprawka Janusza Cieszyńskiego i klubu Rozwój Plus, nazywana „lex Kacprzyk”. Za fałszywe L4 lub poświadczenie nieprawdy w rozliczeniach grozi wykluczenie z publicznego systemu ochrony zdrowia.

Decyzję taką wydawałby prezes NFZ, gdy lekarz: poświadczy nieprawdę co do udzielenia świadczeń lub wykonania procedury w dokumencie stanowiącym podstawę rozliczenia świadczeń z NFZ, a także poświadczy nieprawdę co do ewidencji czasu lub miejsca udzielania świadczeń oraz wystawi pacjentowi zaświadczenie o niezdolności do pracy niezgodne ze stanem faktycznym.

Przy pierwszym naruszeniu lekarz otrzymywałby zakaz czasowy, przy kolejnym prezes NFZ orzekałby dożywotni zakaz pracy w publicznym systemie. Od decyzji przysługiwałoby odwołanie do sądu.

Ustawą zajmie się teraz Senat.