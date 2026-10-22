Sejm uchwalił nowelizację ustawy ws. limitów wynagrodzeń i czasu pracy medyków z poprawkami. Wprowadza ona m.in. maksymalną stawkę brutto za godzinę. Za zmianą ustawy zagłosowało 229 posłów, przeciw – 144, wstrzymało się 67 posłów.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw stanowi część pakietu zmian zapowiadanych w lipcu przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę. 

Czytaj więcej

NFZ chce mieć wgląd w dokumentację prywatnych placówek medycznych
Ochrona zdrowia
NFZ chce mieć wgląd w dokumentację prywatnych placówek medycznych

Limity zarobków i czasu pracy medyków

Zmiany wprowadzają ograniczenia dotyczące czasu pracy medyków, którego łączny wymiar nie będzie mógł przekraczać równoważnika dwóch etatów. Ponadto lekarze, pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci i ratownicy medyczni będą musieli być zatrudnieni na przynajmniej pół etatu. Do podjęcia pracy u kolejnego świadczeniodawcy ma być konieczna zgoda dotychczasowego pracodawcy.

Regulacja wprowadza też maksymalną stawkę za godzinę – to jedna dwudziesta minimalnego wynagrodzenia brutto (ok. 240 zł). Miesięczne wynagrodzenie – przy dwóch etatach – nie będzie mogło przekraczać szesnastokrotności płacy minimalnej brutto (ok. 76 900 zł). Ponadto ustawa m.in. poszerza możliwości kontrolne NFZ oraz kompetencje Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Czytaj więcej

Rzecznik prasowy stołecznej Prokuratury Okręgowej prok. Piotr Skiba w rozmowie z mediami w siedzibie
Prawo karne
Prokuratura: Dawid K. usłyszał zarzuty. Nie przyznaje się

Sejm przyjął poprawki, które dotyczą m.in. wykreślenia zapisów pozwalających na rozwiązywanie umów niezgodnych z przyjmowaną regulacją bez zastosowania ochrony pracowniczej wynikającej z Kodeksu pracy.

Jak można było usłyszeć na sejmowych korytarzach, walka o zebranie większości trwała do samego końca. Wyłamywało się m.in. PSL, a przynajmniej część jego posłów – informuje portal RynekZdrowia.

– Nie poprę złej ustawy, nawet gdy będzie dyscyplina klubowa. Ten projekt nie naprawia ochrony zdrowia – powiedział portalowi kilka godzin przed głosowaniem poseł PSL Marek Sawicki. Podobne głosy słychać było od innych członków klubu.

Do ostatniej chwili wahali się również przedstawiciele Polski 2050. – Projekt został poprawiony w komisji, ale wciąż budzi wiele zastrzeżeń – powiedziała RynkowiZdrowia Wioleta Tomczak, wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia.

Opozycja ostrzega przed skutkami ustawy

Opozycja twierdzi, że przegłosowana ustawa tak naprawdę „gwarantuje wysokie wynagrodzenia dla Kacprzyka i jego kolegów”. Poseł PiS Rafał Bochenek napisał na platformie X, że ustawa spowoduje wydłużenie kolejek do lekarzy i zmniejszy liczbę funduszy na świadczenia zdrowotne.

Janusz Cieszyński z Rozwoju Plus uważa, że ograniczenie wynagrodzeń może doprowadzić do sytuacji, w której lekarze zaczną wybierać lepiej płatną pracę w prywatnych placówkach, a pacjenci będą mieli coraz większe trudności z uzyskaniem świadczeń w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia.

– Przede wszystkim dlatego, że to jest pakiet, który wypchnie pacjentów w stronę prywatnej służby zdrowia – powiedział Portalowi Zdrowie. 

– Jeżeli stawka maksymalna w systemie publicznym będzie wynosiła 240 zł za godzinę, to jest oczywiste, że sektor prywatny ustawi stawkę maksymalną na poziomie 300 zł i wtedy będzie w stanie przejąć dowolnego lekarza – ostrzegał Janusz Cieszyński.

Lex Kacprzyk trafi do ustawy

W nowej ustawie znalazła się poprawka Janusza Cieszyńskiego i klubu Rozwój Plus, nazywana „lex Kacprzyk”. Za fałszywe L4 lub poświadczenie nieprawdy w rozliczeniach grozi wykluczenie z publicznego systemu ochrony zdrowia.

Decyzję taką wydawałby prezes NFZ, gdy lekarz: poświadczy nieprawdę co do udzielenia świadczeń lub wykonania procedury w dokumencie stanowiącym podstawę rozliczenia świadczeń z NFZ, a także poświadczy nieprawdę co do ewidencji czasu lub miejsca udzielania świadczeń oraz wystawi pacjentowi zaświadczenie o niezdolności do pracy niezgodne ze stanem faktycznym.

Czytaj więcej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie, kolejka po usługi medyczne
Zdrowie
Coraz dłuższe kolejki do lekarzy. Przybywa pacjentów „pilnych”, na cito nie oznacza już „natychmiast”

Przy pierwszym naruszeniu lekarz otrzymywałby zakaz czasowy, przy kolejnym prezes NFZ orzekałby dożywotni zakaz pracy w publicznym systemie. Od decyzji przysługiwałoby odwołanie do sądu.

Ustawą zajmie się teraz Senat.