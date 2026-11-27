Oczekiwane trwanie życia w zdrowiu noworodka (w skrócie HLY0, od ang. Healthy Life Years at birth) to wskaźnik statystyczny pokazujący, ile średnio lat bez niepełnosprawności i poważnych ograniczeń zdrowotnych może spodziewać się dziecko urodzone w danym roku.

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Wskaźnik XLYO wyższy u kobiet. Mężczyźni żyją dłużej bez niepełnosprawności

Z danych GUS wynika, że wskaźnik ten był w 2025 r. o 3,1 roku wyższy dla kobiet niż dla mężczyzn. Różnica ta maleje jednak wraz z wiekiem – dla pięćdziesięciolatków wyniosła 2 lata, a dla osób w wieku 65 lat już mniej niż rok. Dla porównania różnica w całkowitym przeciętnym trwaniu życia w momencie urodzenia wyniosła 7,1 roku na korzyść kobiet. Urząd wskazał, że chociaż mężczyźni umierają wcześniej, to większą część swojego życia spędzają bez niepełnosprawności. W 2025 r. oczekiwane lata przeżyte w dobrym zdrowiu stanowiły 82,3 proc. całkowitego oczekiwanego trwania życia mężczyzn oraz 79,0 proc. w przypadku kobiet.

GUS zaznaczył, że w latach 2009-2025 – pomijając okres pandemii COVID-19 – wartości HLY0 systematycznie rosły. Podobnie było w przypadku przeciętnego trwania życia noworodka. Statystyki pokazują jednak wyraźne zróżnicowanie regionalne. Mieszkańcy Polski zachodniej, a zwłaszcza północno-zachodniej, mogą liczyć na więcej lat w zdrowiu niż mieszkańcy wschodniej części kraju.

Długość życia w zdrowiu zależna od regionu Polski

Najdłuższe oczekiwane trwanie życia w zdrowiu dla mężczyzn odnotowano w województwach: wielkopolskim (63,47 roku), zachodniopomorskim (62,93 roku) oraz lubuskim (62,70 roku). Najniższy wskaźnik HLYO stwierdzono w województwach: lubelskim (60,28 roku), podlaskim (60,65 roku) i łódzkim (60,98 roku). Różnica między skrajnymi regionami wyniosła 3,2 roku.

W przypadku kobiet wskaźnik HLY0 był najwyższy w województwach: wielkopolskim (66,53 roku), lubuskim (66,44 roku), zachodniopomorskim (66,39 roku), opolskim (66,28 roku) i mazowieckim (66 lat). Najniższe wartości odnotowano w województwach: lubelskim (63,41 roku), podlaskim (63,57 roku), podkarpackim (63,80 roku) oraz łódzkim (64 lata). Różnica między skrajnymi wartościami wyniosła 3,1 roku.

W ujęciu rocznym (wobec 2024 r.) wskaźnik dla mężczyzn wzrósł w większości regionów, najbardziej w woj. świętokrzyskim (o 0,7 roku) oraz podkarpackim (o 0,6 roku). Spadki dotyczyły tylko czterech województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego, opolskiego i wielkopolskiego. U kobiet największy wzrost nastąpił w woj. świętokrzyskim (o 0,7 roku) oraz warmińsko-mazurskim (o 0,5 roku). W pięciu województwach odnotowano natomiast spadek – najwyższy w podlaskim (o 0,4 roku).

Do wyznaczania statystyk o trwaniu życia w zdrowiu GUS wykorzystuje współczynniki niepełnosprawności według wieku wyznaczone na podstawie danych dotyczących stopnia ograniczenia sprawności pochodzące z Europejskiego Badania Warunków Życia Ludności (Eurostat, EU-Statistics on Income and Living Conditions Survey, EU-SILC) realizowanego corocznie od 2005 r. (PAP)

kub/ mark/ mow/