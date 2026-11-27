Informację przekazał na platformie X rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prok. Piotr Antoni Skiba. Postępowanie prowadzone jest w kierunku doprowadzenia do samobójstwa. „Stan zdrowia pokrzywdzonego nie pozwala na jego przesłuchanie” - podkreślił prok. Skiba.

Reklama Reklama

Do incydentu doszło w środę 25 listopada. 22-letni obywatel Ukrainy podpalił się naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego przed wejściem do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Krakowskim Przedmieściu. Pomocy udzielili mu funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, którzy wezwali straż pożarną i pogotowie.

„Fakt” podał, że 22-latek ma na imię Edward i miał konkretne postulaty - „domagał się, żeby obywatele Ukrainy byli w Polsce tak samo traktowani jak Polacy”.

Mężczyzna miał mieć dokumenty ze swoimi postulatami w plecaku. Obecnie w stanie ciężkim przebywa w szpitalu.