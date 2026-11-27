Informację przekazał na platformie X rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prok. Piotr Antoni Skiba. Postępowanie prowadzone jest w kierunku doprowadzenia do samobójstwa. „Stan zdrowia pokrzywdzonego nie pozwala na jego przesłuchanie” - podkreślił prok. Skiba.
Do incydentu doszło w środę 25 listopada. 22-letni obywatel Ukrainy podpalił się naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego przed wejściem do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Krakowskim Przedmieściu. Pomocy udzielili mu funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, którzy wezwali straż pożarną i pogotowie.
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Przed siedzibą Ministerstwa Kultury w Warszawie podpalił się mężczyzna. Pomocy udzielili mu funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, którzy wezwali...
„Fakt” podał, że 22-latek ma na imię Edward i miał konkretne postulaty - „domagał się, żeby obywatele Ukrainy byli w Polsce tak samo traktowani jak Polacy”.
Mężczyzna miał mieć dokumenty ze swoimi postulatami w plecaku. Obecnie w stanie ciężkim przebywa w szpitalu.
Jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz, potrzebuje pomocy, zadzwoń pod numer infolinii Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym pod numerem 800 70 22 22. Infolinia jest bezpłatną i całodobową usługą, która może zapewnić osobom o skłonnościach samobójczych lub ich otoczeniu wsparcie, informacje i pomoc. Infolinia 800 12 12 12 zapewnia wsparcie psychologiczne w sytuacji kryzysowej – to numer dla dzieci, młodzieży i opiekunów.
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