W nadchodzący weekend, jak wynika z najnowszej prognozy IMGW, nad Polską utrzyma się chłodna masa powietrza. Pogodę kształtować będzie początkowo niż znad Półwyspu Apenińskiego, a następnie wyż znad wschodniej Europy.

Reklama Reklama

Taka pogoda czeka nas w weekend

W sobotę 28 listopada maksymalne temperatury w ciągu dnia mieścić się będą w przedziale od minus 5 st. C na krańcach południowych, przez minus 2 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 0 st. C na zachodzie. Na południu możliwe są zanikające opady śniegu. Prognozuje się tam również pochmurne niebo. Na pozostałym obszarze wystąpi zachmurzenie małe i umiarkowane. W Karpatach przewidywane są zawieje i zamiecie śnieżne.

W niedzielę czekają nas podobne temperatury. Na termometrach maksymalnie zobaczymy od minus 4 st. C na południu do 0 st. C miejscami na północy. Spadki temperatury do minus 12 st. C możliwe będą nocy w rejonach podgórskich. W niemal całym kraju przewiduje się opadów. Jedynie w Karpatach ponownie pojawić mogą się zamiecie śnieżne.

Przyszły tydzień, jak wynika z prognoz IMGW, przyniesie nieznaczne ocieplenie. Maksymalne temperatury nadal jednak tylko trochę przekroczą 0 st. C. W niedzielę 6 grudnia w niemal całej wschodniej części kraju spodziewać należy się niewielkich opadów śniegu.

Czytaj więcej Kraj Zabytkowy zegar nie ma wskazówek. Nowa firma naprawi błędy poprzedników Zegar na wieży katedry w Gorzowie Wielkopolskim od lat pozbawiony jest wskazówek i nie działa. Jego remont ma jednak wkrótce ruszyć. Wszystko dzięk...

Pogoda na Boże Narodzenie. Najnowsze prognozy IMGW

Pogoda długoterminowa na najbliższe 5 tygodni przedstawiona przez IMGW pokazuje, że od 21 do 27 grudnia anomalia średniej temperatury powietrza niemal w całym kraju będzie nieznacznie powyżej normy wieloletniej. Natomiast średnia temperatura maksymalna w tygodniu, w którym przypada Boże Narodzenie, ma mieścić się w przedziale od 0 st. C na krańcach południowych i północno-wschodnich do 4 st. C na zachodzie.

Prognoza długoterminowa IMGW na najbliższe 5 tygodni Foto: IMGW

Na przeważającym obszarze kraju ma to być też tydzień z sumą opadu mieszczącą się w normie wieloletniej. Jedynie na krańcach południowych i miejscami na zachodzie i w centrum może pojawić się ich więcej.

Synoptyk IMGW o możliwych scenariuszach pogodowych na Boże Narodzenie. Czy jest szansa na białe święta?

Według niektórych scenariuszy przedstawianych przez IMGW jest szansa na typowo śnieżne i mroźne Boże Narodzenie w Polsce. Na dokładniejsze prognozy trzeba jednak jeszcze trochę poczekać.

Na temat pogody na święta wypowiedziała się w rozmowie z „Super Expressem” synoptyk Agnieszka Prasek, rzeczniczka prasowa IMGW. - Interesująco wygląda również druga połowa grudnia, w tym okres świąt Bożego Narodzenia. W części scenariuszy pojawia się możliwość napływu chłodniejszego powietrza i opadów śniegu. Białe święta pozostają więc jednym z możliwych wariantów, choć na tym etapie jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie, aby przesądzać, gdzie śnieg się pojawi i czy utrzyma się do Wigilii - powiedziała Agnieszka Prasek.