Warszawski ratusz odmówił przedłużenia zgody na zgromadzenie organizowane przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Oznacza to, że protest może odbywać się na dotychczasowych zasadach jedynie do 30 listopada. Organizatorzy mieli 24 godziny na zaskarżenie decyzji.

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Do decyzji ratusza odniósł się minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Zapytany o to, czy wyobraża sobie dalsze funkcjonowanie protestu przed TK w obecnej formie, podkreślił, że jest zwolennikiem wolności obywatelskich, ale powinny one mieć określone granice.

– Zawsze byłem wolnościowcem, zwolennikiem prawa do krytyki, prawa do protestu, do wyrażania swoich opinii, ale wszystko musi się dziać w pewnych granicach – powiedział szef MS.

Żurek wskazał na utrudnienia przed Trybunałem Konstytucyjnym

Minister zwrócił uwagę na rozrastanie się miasteczka protestacyjnego przed siedzibą Trybunału. Jak przypomniał, początkowo zgromadzenie miało zajmować wyłącznie chodnik. Zdaniem Żurka szczególnie problematyczne jest ograniczenie dostępu do instytucji obywatelom, którzy chcieliby złożyć skargę konstytucyjną.

Podkreślił również, że każda instytucja publiczna powinna mieć zapewnione warunki do normalnego funkcjonowania.

– W momencie, gdy te poglądy można prezentować kilka metrów dalej, to uważam, że każdy ma prawo do protestowania. (...) Miejsce na odpusty, czy też miejsce do handlu przedmiotami nie jest na Alei Szucha, przed budynkiem Trybunału – mówił minister.

Żurek ocenił jednocześnie, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski miał prawo odmówić przedłużenia zgody na zgromadzenie. Zaznaczył jednak, że decyzja władz miasta podlega kontroli sądowej.

– Pamiętajmy, że ta decyzja jest kontrolowana przez sąd. Więc ja czekam na rozstrzygnięcie sądu i my to rozstrzygnięcie będziemy respektować – zadeklarował.

Dlaczego warszawski ratusz odmówił przedłużenia zgody?

W uzasadnieniu odmowy stołeczny ratusz przypomniał, że wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich jest jednym z podstawowych praw konstytucyjnych, ale nie ma charakteru bezwarunkowego.

Władze miasta wskazały kilka powodów swojej decyzji. Jednym z nich było niedotrzymanie przez organizatora ustawowego terminu na zgłoszenie zgromadzenia. Ratusz zwrócił również uwagę na przewidywany czas jego trwania – nieprzerwanie przez 36 dni – co miałoby powodować dalsze istotne utrudnienia dla mieszkańców i innych osób przebywających w tej części Warszawy.

Kolejnym argumentem była rozbieżność między deklaracjami organizatora a rzeczywistym sposobem zajmowania przestrzeni. W zgłoszeniu zapewniono, że manifestacja nie obejmie jezdni, a jedynie chodnik i ścieżkę rowerową. Tymczasem na miejscu pojawiły się między innymi namioty i scena.

Według ratusza konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przez policję doprowadziła w praktyce do zablokowania wjazdu w Aleję Szucha. To ważny ciąg komunikacyjny łączący Śródmieście z Mokotowem, zapewniający również dojazd do Trasy Łazienkowskiej. Utrudnienia dotyczą także przemieszczania się służb ratunkowych.

Miasto podniosło ponadto, że miejsce zgromadzenia znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów podlegających szczególnej ochronie.

Prezes TK podziękował protestującym

Do sytuacji przed Trybunałem odniósł się również prezes TK Bogdan Święczkowski, który w czwartek po południu pojawił się na miejscu protestu. Podziękował zgromadzonym za ich obecność i wyraził nadzieję, że nawet jeśli sąd podtrzyma decyzję warszawskiego ratusza, manifestujący znajdą inną możliwość kontynuowania działań na rzecz obrony Trybunału.

Protest przed siedzibą TK rozpoczął się we wrześniu 2026 roku. Jego uczestnicy deklarowali sprzeciw wobec – ich zdaniem – próby siłowego przejęcia Trybunału przez rząd.

Zgromadzenie jest wspierane przez środowiska związane z prawicowymi mediami oraz Klubami „Gazety Polskiej”. Jedną z głównych postaci protestu jest Adam Borowski, szef warszawskiego Klubu „Gazety Polskiej”, wskazywany również jako organizator manifestacji.

Na miejscu ustawiono scenę wykorzystywaną przez Telewizję Republika, która relacjonuje wydarzenia i udostępnia protestującym przestrzeń do publicznych wystąpień. W manifestacjach uczestniczyli przede wszystkim politycy związani z Prawem i Sprawiedliwością, a także sympatycy Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej.