Ratusz uzasadnił swoją decyzję m.in. zajęciem jezdni, co spowoduje dalsze utrudnienia dla mieszkańców i innych osób przebywających w tym rejonie, prawdopodobieństwem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego, spowodowaniem utrudnień w ruchu dla służb porządkowych oraz skargami mieszkańców.

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„Szanując wolność organizowania pokojowych zgromadzeń, należy pamiętać, że taka sama wolność przysługuje innemu człowiekowi, co wiąże się z poszanowaniem praw innych osób” – napisano, uzasadniając decyzję.

Organizatorzy zgromadzenia mają prawo odwołać się od decyzji do Sądu Okręgowego w Warszawie w terminie 24 godzin.

Kaczyński: autorytaryzm w czystej postaci

Na koncie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego pojawił się wpis krytykujący decyzję ratusza. Nawiązano też do wizyty policji w siedzibie „Gazety Polskiej”, którą relacjonowała Telewizja Republika.

„Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski z KO uznał, iż pokojowa demonstracja w obronie niezależności TK ma zostać zakończona, a jego decyzja ma być podstawą do jej siłowego stłumienia” - napisano na koncie Kaczyńskiego.

„To, co się dzieje pod rządami koalicji 13 grudnia, to odrzucenie i podeptanie konstytucyjnych praw obywateli, w tym wolności słowa i prawa do zgromadzeń. To autorytaryzm w czystej postaci. Nie możemy ulegać, bo wtedy oni pójdą dalej” - dodał.

Korwin-Piotrowska napisała do Trzaskowskiego

23 listopada kierująca pracami TK sędzia Anna Korwin-Piotrowska zaprosiła prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz komendanta stołecznego policji na spotkanie dotyczące przywrócenia możliwości wstępu i wjazdu na teren Trybunału Konstytucyjnego od strony al. Jana Chrystiana Szucha. W tym miejscu trwa pikieta przeciwników zmian w TK.

Jak argumentowała Korwin-Piotrowska, chodziło o to, by zapewnić osobom z zewnątrz dostępu do budynku TK, w tym do biura podawczego.

Protest przed TK

Miasteczko przed Trybunałem Konstytucyjnym powstało jeszcze we wrześniu, wkrótce po tym, jak Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego TK. Protest prowadzą środowiska związane z Prawem i Sprawiedliwością, m.in. klub "Gazety Polskiej" oraz Ruch Obrony Granic Roberta Bąkiewicza. Na manifestacjach pojawiali się politycy PiS oraz byli sędziowie TK, m.in. Julia Przyłębska.

30 października sędziowie TK wybrani przez Sejm przekazali informację, że Anna Korwin-Piotrowska – jako najstarszy stażem sędzia – została kierującą Trybunałem i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Protest się od tamtej pory zaostrzył. Regularnie pojawiają się tam m.in. Bogdan Święczkowski oraz pracownicy Telewizji Republika.