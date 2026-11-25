To co zdarzyło w piątkowy wieczór 30 października to był zamach na Trybunał czy początek próby przywrócenia go do działania?

Na te wydarzenia i w ogóle na całą dyskusję dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego trzeba spojrzeć w szerszym kontekście wieloletniego kryzysu tej instytucji. Trybunał od lat nie wykonywał w pełni swojej konstytucyjnej funkcji. Widzę tu cztery zasadnicze kwestie.

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Po pierwsze, doszło do politycznego podporządkowania Trybunału i podważenia jego niezależności. Potwierdził to Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 7 maja 2021 r. w sprawie Xero Flor przeciwko Polsce, stwierdzając, że udział w składzie orzekającym osoby wybranej z naruszeniem prawa oznaczał naruszenie prawa do sądu ustanowionego ustawą. Z kolei Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 18 grudnia 2025 r. w sprawie C-448/23 Komisja przeciwko Polsce zakwestionował nie tylko udział tzw. sędziów dublerów, ale również niezależność Trybunału w związku z wadliwym sposobem obsadzenia funkcji jego prezesa.

Po drugie, nie wykonano orzeczeń i środków ochrony wydanych przez europejskie instytucje. Prawidłowo wybrani sędziowie nie zostali dopuszczeni do orzekania, mimo że 5 maja 2026 r. ETPC w sprawie Dziurda i inni przeciwko Polsce zastosował precedensowy środek tymczasowy, zobowiązujący władze do powstrzymania się od utrudniania sędziom objęcia i wykonywania swych obowiązków. Istotne znaczenie ma również opinia Komisji Weneckiej z 13 października 2026 r., w której wskazano, że prezydent nie ma kompetencji do ponownej oceny osób wybranych przez Sejm na stanowiska sędziów Trybunału. Komisja uznała również, że w takich okolicznościach możliwe jest złożenie ślubowania w alternatywny sposób.

Po trzecie, po wyborach parlamentarnych w 2023 r. próby przywrócenia niezależności Trybunału nie przyniosły zasadniczego rezultatu. Kolejne działania naprawcze były blokowane, a prezydent odmówił podpisania ustawy zmierzającej do przywrócenia niezależności TK.

Po czwarte, i to jest dla mnie szczególnie ważne z perspektywy RPO, kryzys Trybunału oznacza pozbawienie obywateli sprawnie działającego organu, który powinien kontrolować zgodność prawa z konstytucją i chronić ich prawa i wolności. Nie chodzi o abstrakcyjny spór ustrojowy. Chodzi o konkretne sprawy dotyczące przepisów podatkowych, świadczeń społecznych, praw pracowniczych czy dostępu do informacji publicznej. Za każdą z nich stoją ludzie, którzy oczekują, że państwo zapewni im skuteczną ochronę ich praw. To ich sytuacja powinna być punktem odniesienia w dyskusji o przyszłości Trybunału.

Jak to wpływa na ocenę wydarzeń związanych z Trybunałem?

Wierność konstytucji nie oznacza biernego przyglądania się, jak niszczone są instytucje, które mają ją chronić. Oznacza również obowiązek podejmowania działań w obronie porządku konstytucyjnego, z wykorzystaniem dostępnych instrumentów prawnych i bez przekraczania granic wyznaczonych konstytucją. Takie działania podjęli sędziowie Trybunału.

Ostatecznie jednak o powodzeniu tych działań nie przesądzą deklaracje ani polityczne spory, lecz to, czy TK zacznie rzeczywiście pracować, a jego sędziowie będą budować autorytet swoimi orzeczeniami. Tylko w ten sposób można przywrócić obywatelom instytucję, która ma stać na straży ich praw i wolności.

Sylwia Gregorczyk-Abram: Trybunał nie jest organem podległym prezydentowi ani żadnej innej władzy

Prezydent i I prezes SN mieli prawo interweniować? Mogli? Powinni się pojawić w siedzibie TK?

W sytuacji kryzysu konstytucyjnego szczególnie ważne jest, aby przedstawiciele najwyższych władz państwowych, w tym Prezydent RP, a także osoba, która obecnie pełni funkcję I prezesa SN respektowali kompetencje i niezależność poszczególnych organów, a swoimi działaniami nie pogłębiali konfliktu instytucjonalnego.

Czy zawracanie prezydenckiego samolotu było niezbędne? Prezydent był wówczas potrzebny w TK?

To była decyzja polityczna, dlatego o jej motywy i zasadność należy pytać Kancelarię Prezydenta RP. Dla mnie istotne jest, żeby w tej sytuacji zachować zasadę niezależności konstytucyjnych organów państwa i poszanowania ich wzajemnych kompetencji. Trybunał nie jest organem podległym prezydentowi ani żadnej innej władzy.

Kto dziś legalnie kieruje TK, zwołuje Zgromadzenia Ogólne i podejmuje decyzje?

Sędziowie zdecydowali się nie akceptować dalszego paraliżu Trybunału i skorzystać z dostępnych instrumentów prawnych, aby umożliwić mu funkcjonowanie. W ramach przyjętej przez nich interpretacji kompetencje związane z wykonywaniem obowiązków prezesa przejęła sędzia Anna Korwin-Piotrowska, jako sędzia o najdłuższym stażu. To ona wykonuje te czynności, w tym zwołuje Zgromadzenie Ogólne. Decyzje w sprawach należących do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego podejmują natomiast sędziowie kolegialnie.

Czyli uchwała Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego z 10 listopada „odwieszająca” prezesa Bogdana Święczkowskiego nie wywołuje skutków prawnych?

Po pierwsze, zasadnicze zastrzeżenia budzi legalność składu orzekającego Izby Odpowiedzialności Zawodowej. W jej składzie zasiadały osoby powołane na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej po zmianach z 2017 r. Status takich osób był przedmiotem wielokrotnych rozstrzygnięć sądów europejskich, w tym TSUE i ETPC, które wskazywały na naruszenie standardu niezależnego i bezstronnego sądu ustanowionego ustawą. Nie można pomijać tego problemu przy ocenie rozstrzygnięcia IOZ.

Po drugie, IOZ nie miała właściwości funkcjonalnej do rozpoznania tej sprawy. Art. 27 § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym nie przyznaje jej kompetencji do rozpoznawania spraw dyscyplinarnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa o statusie sędziów TK przewiduje w tym zakresie odrębny sąd dyscyplinarny, którym jest Trybunał orzekający w składzie trzech sędziów w pierwszej instancji i pięciu w drugiej.

Po trzecie, postanowienie sędziego Zbigniewa Korzeniowskiego o stwierdzeniu braku właściwości Sądu Najwyższego i przekazaniu sprawy Trybunałowi nie podlegało zaskarżeniu. Wynika to z art. 426 § 1 kodeksu postępowania karnego, stosowanego odpowiednio na podstawie art. 128 prawa o ustroju sądów powszechnych. Art. 131 § 4–5 p.u.s.p. przewiduje środki zaskarżenia w odniesieniu do zarządzenia o przerwie w czynnościach i rozstrzygnięcia sądu dyscyplinarnego, ale nie postanowienia o przekazaniu sprawy z powodu braku właściwości.

Po czwarte, skoro zażalenie na postanowienie sędziego Korzeniowskiego nie przysługiwało, IOZ nie powinna go rozpoznawać. Powinna przekazać sprawę Trybunałowi Konstytucyjnemu. Nie było zatem podstaw do uchylenia tego postanowienia i ponownego rozpoznania zażaleń przez Izbę.

Sylwia Gregorczyk-Abram: Trybunał nie jest organem podległym prezydentowi ani żadnej innej władzy

18 listopada SN w uchwale trzech połączonych izb stwierdził, że wyrok TK to taki wyrok, w którego wydaniu brał udział sędzia osobiście zaprzysiężony przez prezydenta. Mamy zatem ustanowioną zasadę prawną, zgodnie z którą wyroki np. Macieja Berka czy Krystiana Markiewicza, nie mówiąc o sędzi Korwin-Piotrowskiej, nie są wyrokami TK. Szykuje się armagedon… Ma pani pomysł jak go uniknąć?

Przede wszystkim wraca tu kwestia legalności składu Sądu Najwyższego, o której mówiłam już przy poprzednim pytaniu, a która dotyczy także składu izb z 18 listopada. W tej kwestii istnieje już bogate orzecznictwo. Uchwała trzech izb SN z 23 stycznia 2020 r. wskazywała na wadliwość orzeczeń wydanych z udziałem nieprawidłowo powołanych sędziów. Potwierdzały to następnie ETPC w sprawach Reczkowicz, Dolińska-Ficek i Ozimek, Advance Pharma oraz Wałęsa przeciwko Polsce, a także TSUE w sprawach C-718/21, C-326/23 i C-521/21. Z orzeczeń tych wynika, że składy z udziałem nieprawidłowo powołanych sędziów nie spełniają standardu niezależnego i bezstronnego sądu ustanowionego ustawą.

Jest też zasadniczy problem kompetencji. Konstytucja wyczerpująco reguluje tryb wyboru sędziów TK. O tym, kto zostaje sędzią Trybunału, rozstrzyga uchwała Sejmu. SN nie ma kompetencji do ponownego oceniania tych wyborów ani do określania, kto może być uznany za sędziego TK. Nie może też w drodze uchwały zmieniać skutków konstytucyjnej procedury wyboru sędziów.

Pyta mnie pani redaktor, czy mam pomysł, jak to uporządkować. Punktem odniesienia powinno być zawsze pytanie – gdzie w tym obywatel? Ma on pełne prawo czuć się w tej sytuacji zagubiony. Nie można oczekiwać, że będzie orientował się we wszystkich zawiłościach tego sporu, żeby wiedzieć, jakie prawa mu przysługują. Musi natomiast wiedzieć, czy może skutecznie powołać się na wyrok Trybunału w swojej sprawie. Dla konkretnego człowieka może to oznaczać możliwość wznowienia prawomocnie zakończonego postępowania, na przykład w sprawie dotyczącej wysokości emerytury. Nie może być tak, że możliwość skorzystania z konstytucyjnego prawa zależy od tego, którą interpretację przyjmie dany sąd.

Sądy powszechne zwykle jednak respektują uchwały SN, ta zresztą zostanie zapewne wpisana do księgi zasad prawnych SN. Jaka może być praktyka w tej sprawie?

Sądy powszechne także obowiązuje wskazane przeze mnie orzecznictwo ETPC i TSUE dotyczące oceny legalności powołania osób zasiadających w SN. Ale tak, mimo wszystko obawiam się dalszego pogłębiania chaosu prawnego, którego konsekwencje będą ponosić przede wszystkim obywatele.

Sylwia Gregorczyk-Abram: Dyskusja o prawnej dopuszczalności resetu w TK ma charakter abstrakcyjny

W debacie o tym, jak uzdrowić chaos wokół TK pojawia się coraz więcej postulatów przeprowadzenia resetu Trybunału. Co pani sądzi o tej koncepcji?

Czy większość z nas nie uległa przypadkiem dyskretnemu urokowi słowa „reset”, które wabi obietnicą szybkiego i ostatecznego rozwiązania problemu Trybunału Konstytucyjnego? Kompromis nie może oznaczać, że skutki wcześniejszych naruszeń konstytucji zostaną zaakceptowane jako punkt wyjścia do dalszych uzgodnień. Punktem wyjścia do jakichkolwiek rozmów powinno być natomiast wykonanie tego, co wynika z konstytucji i wiążących Polskę zobowiązań międzynarodowych. Sędziowie prawidłowo wybrani przez Sejm powinni móc objąć swoje funkcje i orzekać. Trzeba również wykonać zabezpieczenie ETPC z maja 2026 r., które zobowiązuje państwo do zapewnienia wybranym sędziom możliwości objęcia i wykonywania obowiązków. Rozmowy o sposobie rozwiązania kryzysu muszą uwzględniać także wyroki ETPC i TSUE dotyczące niezależności Trybunału i standardów jego funkcjonowania. To one, obok konstytucji, wyznaczają prawne granice działań naprawczych.

Warto przypomnieć, że próby wypracowania rozwiązań, które miałyby trwale zabezpieczyć niezależność Trybunału, były już podejmowane. Mam na myśli przede wszystkim projekty ustaw przygotowane przez ekspertów skupionych wokół Fundacji im. Stefana Batorego, które zostały uchwalone przez Sejm w 2024 r., ale ostatecznie nie weszły w życie, z uwagi na to, że prezydent Andrzej Duda skierował ustawy do TK, który następnie, co było łatwe do przewidzenia, zdecydował o ich niekonstytucyjności. Przewidywały one między innymi zmianę sposobu wyboru sędziów, wprowadzenie większości kwalifikowanej oraz wzmocnienie kolegialności w zarządzaniu Trybunałem.

Czy reset jest w ogóle prawnie możliwy?

Z tego, co obserwuję, rozmowy o tzw. resecie zostały obecnie odłożone także z powodu braku woli politycznej, również po stronie partii opozycyjnych. W tej sytuacji dyskusja o jego prawnej dopuszczalności ma na razie charakter abstrakcyjny.

Bez resetu uda się zażegnać konflikt w TK?

Zażegnanie konfliktu wymaga przede wszystkim respektowania kompetencji poszczególnych organów państwa, wykonania orzeczeń sądów europejskich i umożliwienia prawidłowo wybranym sędziom TK objęcia urzędów. Rozmowa o przyszłych rozwiązaniach ustrojowych musi odbywać się z poszanowaniem tych zasad, a nie kosztem ich naruszenia.

A nie boi się pani, że po ewentualnej zmianie władzy za rok nowa większość postanowi odbić TK, zaangażuje prokuraturę, wyciągnie z szuflad wszystkie uchwały SN wydane przez tzw. neosędziów i na ich podstawie odwróci wiele obecnych działań, a prezes Święczkowski wróci w glorii chwały?

Jeśli pani redaktor pyta, czy obawiam się, że Trybunał Konstytucyjny będzie nieustannie przedmiotem politycznej walki o wpływy, to oczywiście, że mam takie obawy. Ostatecznie jednak o przyszłości Trybunału zdecyduje także to, czy wróci do swojej podstawowej funkcji: rozpoznawania spraw, które dotyczą konkretnych ludzi, i wydawania orzeczeń w prawidłowo wyznaczonych składach, według przejrzystych zasad przydzielania spraw. To może odbudowywać zaufanie obywateli do tej instytucji.

Niezależnie od resetu – czy obecny tryb wyboru sędziów TK jest dobry? Może należy rozproszyć tę kompetencję np. przynajmniej między Sejm i Senat, a wyboru dokonywać większością kwalifikowaną? Wówczas politycy musieliby poszukiwać kompromisu.

Rozwiązania zaproponowane przez ekspertów Fundacji im. Stefana Batorego są zdecydowanie warte ponownego przeanalizowania. Dotyczą nie tylko większości wymaganej do wyboru sędziów, ale także sposobu zarządzania Trybunałem i ograniczenia koncentracji kompetencji w rękach jego prezesa. Musimy jednak pamiętać o jednej rzeczy: nawet najlepsze przepisy nie zastąpią kultury konstytucyjnej i woli przestrzegania prawa.

Czy z perspektywy czasu nie uważa pani, że swoiste hodowanie wakatów w TK było błędem?

Sędziowie zostali wybrani przez Sejm prawidłowo i powinni zostać dopuszczeni do wykonywania swoich obowiązków.

Wina tkwi po jednej czy po obu stronach? Która powinna ustąpić?

Ta dyskusja nie jest o racjach politycznych, które można ze sobą negocjować. Jest o konstytucji, kompetencji organów państwa i wiążących Polskę standardach wynikających z orzecznictwa TSUE i ETPC. Nie można oczekiwać, że przestrzeganie prawa będzie przedmiotem wzajemnych ustępstw.

Czyj autorytet i czy w ogóle taki jest, mógłby zadziałać, by do dialogu doszło?

Nie wiem, czy jest dziś autorytet, który mógłby doprowadzić do dialogu, jeśli po stronie politycznej nie ma rzeczywistej woli jego podjęcia. Najpierw trzeba wykonać to, co wynika z konstytucji i orzeczeń sądów europejskich. Dopiero na tym gruncie można rozmawiać o rozwiązaniach, które zabezpieczą Trybunał przed kolejnym kryzysem.