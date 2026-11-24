Reset TK to wymazanie rządów prawa. Premiuje fakty dokonane. Pomija europejskie standardy praworządności. Reset TK utrzymuje władzę polityków nad Trybunałem. Restart TK stawia na ludzi, którzy swoim życiem dowiedli, że rządy prawa są dla nich ważne. Stawia na etykę sędziego i normalność. Restart TK to przywrócenie Trybunału rządzonym.

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Zawiedli politycy i sędziowie TK

Słowo „reset” po dekadzie konfliktu brzmi kusząco: wyczyśćmy pamięć i zacznijmy od początku. Tyle, że państwo prawa nie jest komputerem. Nie można wymazać lat naruszania zasad ani uznać, że skoro TK doprowadzono do zapaści, rozwiązaniem jest polityczna umowa, w której każdy trochę ustąpi. Bo z czego mają ustąpić rządy prawa? Przyczyną zapaści nie jest konstrukcja prawna TK, lecz ludzie. Politycy stworzyli przestrzeń do przejęcia Trybunału, ale bez wybranych przez nich sędziów jego upadek nie byłby możliwy. Pojawiły się dowody, że przez dekadę prezesi i sędziowie TK, wybrani w latach 2015–2023 przez Zjednoczoną Prawicę, manipulowali składami orzekającymi. Jeżeli można dobierać sędziego do oczekiwanego wyroku, kończy się sąd. Stalinowski prokurator Andriej Wyszyński mówił: „Dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie”. Ostatnia dekada TK dopisała własną maksymę: dajcie mi wyrok, a sędzia TK się znajdzie.

Reset to nagroda za dokonane bezprawie. Większość przejmuje TK, tworzy fakty dokonane i niszczy zaufanie do Trybunału, a po latach proponuje kompromis: zapomnijmy, jak do tego doszło. Godząc się na to, ustanowilibyśmy niebezpieczną regułę: im dalej posuniesz się w naruszaniu zasad, tym więcej otrzymasz przy politycznym stole negocjacyjnym. Państwo prawa może negocjować sposób rozwiązania konfliktu. Nie może negocjować tego, czy rządy prawa obowiązują.

Niepokoją propozycje przyznania Prezydentowi RP decydującej roli w resecie TK. Prezydent jest organem władzy wykonawczej. Proponowane lekarstwo staje się wirusem wywołującym COVID-2026. Europejski system praw człowieka chroni obywatela przed bezkarnością władzy, aby nie odpowiadała ona wyłącznie przed Bogiem i historią. Obywatele powierzają państwu ogromną część kontroli nad swoim życiem. Rządzący mają ją sprawować w interesie powierzających. Kiedy granice znikają, powiernik staje się władcą, a powierzający obywatel – poddanym. Droga do wolności przekształca się w drogę do poddaństwa politykom.

Sędzia ma być bezstronny, lecz nie może być neutralny

Słyszymy, że potrzebujemy sędziów „neutralnych”, którzy w czasie kryzysu milczeli. Sędzia ma jednak być bezstronny wobec stron. Nie może być obojętny wobec konstytucji. Śp. Marian Turski, przemawiając 27 stycznia 2020 r. podczas obchodów 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz, przypomniał XI przykazanie Romana Kenta: „Nie bądź obojętny”. Czy miałoby ono nie obowiązywać prawników? Sędzia musi mieć wiedzę i kręgosłup moralny. Bycie sędzią to służba, a nie rola agenta władzy wykonawczej lub ustawodawczej.

Możemy negocjować drogę powrotu do państwa prawa. Nie możemy negocjować tego, czy ono obowiązuje. Dialog bez prawdy jest pseudodialogiem. Jego fundamentem muszą być Konstytucja, prawa człowieka i zobowiązania Polski wynikające z europejskiego porządku prawnego. Nie można prowadzić uczciwego dialogu, odrzucając orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości UE oraz opinie Komisji Weneckiej. Polacy w referendum nad konstytucją i przystąpieniem do UE przyjęli europejski porządek prawny.

Romanowski: konstytucja nie staje się mniej wiążąca dlatego, że jej przestrzeganie jest politycznie niewygodne

Restart zaczyna się od konstytucji, odczytywanej w zgodzie z EKPC i Kartą praw podstawowych UE, z uwzględnieniem orzecznictwa ETPC i TSUE oraz opinii Komisji Weneckiej. Dla prawnika założenie to nie powinno być kontrowersyjne. Politycy w 2026 r. nie otrzymali od Narodu polskiego kompetencji do napisania nowej konstrukcji TK. Obowiązująca konstytucja została przyjęta przez Naród w referendum, a jej sercem jest Trybunał Konstytucyjny. Pytanie nie brzmi: jaki nowy TK stworzyć? Brzmi: jak sprawić, aby TK znowu działał? Demokracja zakłada zmienność: partie wygrywają i przegrywają. Rządów prawa nie ustanawia się od nowa po każdych wyborach ani po każdym kryzysie. Dlatego tak mocno brzmią słowa Zbigniewa Herberta z „Przesłania Pana Cogito”: „Bądź wierny Idź”. U Czesława Miłosza znajdujemy myśl: „Lawina bieg od tego zmienia, Po jakich toczy się kamieniach”. To ludzie współtworzą bieg historii i instytucji. Konstytucja nie staje się mniej wiążąca dlatego, że jej przestrzeganie jest politycznie niewygodne.

TK sam się nie obroni

Śp. prof. Adam Strzembosz mówił, że konstytucja pozostaje świstkiem papieru, jeżeli nie stoją za nią ludzie. Instytucje niszczą ludzie i ludzie muszą je odbudować.

Prof. Mirosław Wyrzykowski w wykładzie wygłoszonym 21 lutego 2020 r. w Wiedniu ostrzegał, że naruszenie konstytucji uruchamia narastające naruszenia rządów prawa oraz praw i wolności jednostki. Kończył apelem do prawników: „Nie bądź obojętny. Widmo państwa autorytarnego stoi u drzwi Twojego domu. Nie zapuka do drzwi. Wejdzie bez zaproszenia. I zostanie na długo”.

Spór o TK jest sporem o wyproszenie z naszego domu niechcianego intruza. Nie chcemy, aby zadomowił się w imię fałszywego kompromisu polityków. Chora nie jest konstrukcja prawna TK. Zawiedli politycy i zbyt wielu prawników, w tym sędziów TK, którzy zgodzili się być pionkami w ich grze.

Usłyszałem niedawno, że argument z autorytetów jest słaby. Historia XX wieku pokazała, że instytucje żyją nie tylko przepisami, lecz także autorytetem ludzi, którzy je tworzą. Śp. Marian Turski uczył, że niezależny autorytet jest ograniczeniem władzy: może powiedzieć społeczeństwu, by nie wierzyło władzy, tylko dlatego, że jest władzą, lecz oceniało ją według prawa, wiedzy i wartości. Rządy prawa potrzebują autorytetów. Potrzebują sędziów, profesorów i prawników zdolnych powiedzieć władzy: „nie, tego zrobić nie wolno”. Dlatego odbudowa TK nie może ograniczyć się do ustaw i personalnych roszad. Autorytetu nie można przegłosować. Budują go ludzie swoim dorobkiem, niezależnością i gotowością powiedzenia „nie” także tym, którzy ich wybrali. TK potrzebuje restartu zaczynającego się od ludzi. Człowiek jest najważniejszy. Rządy prawa nie tolerują relatywizmu.

Receptą na odbudowę TK są ludzie

Sędzią TK może i powinna zostać osoba, która słowem i czynem domagała się zaprzestania niszczenia rządów prawa w latach 2015–2023. Nie może nią zostać ktoś, kto mimo wykształcenia prawniczego nie jest prawnikiem w celnym ujęciu prof. Mirosława Wyrzykowskiego. Prawdziwym prawnikom bliskie są słowa Herberta z „Potęgi smaku”:

„To wcale nie wymagało wielkiego charakteru

Nasza odmowa, niezgoda i upór

Mieliśmy odrobinę koniecznej odwagi

Lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku, tak smaku

W którym są włókna duszy i chrząstki sumienia”.

Są to osoby, o których sędzia Jacek Gudowski mówił podczas uroczystości nadania mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego 20 marca 2025 r.:

„Chwała (…) wszystkim sędziom sądów powszechnych, (…) powtarzam: sędziom!, którzy (…), ponosząc niejedną (…) ofiarę, oparli się autorytarnemu, (…) despotycznemu zamachowi na konstytucję, na władzę sądowniczą, na sędziów (…). Nie pozwólmy zmarnotrawić Waszego bohaterstwa (…) i ofiarności. Dzięki Waszemu oporowi przetrwała demokracja (…). Polska odżyła. Ale czy ktoś jeszcze o tym (…) pamięta? Docenia? (…) Czy ktoś martwi się tym, że na (…) osiem lat utraciliście prawo do sędziowskiego rozwoju (…)? Dziękuję Andrzejowi Jakubeckiemu, sędziemu Trybunału Konstytucyjnego, bezprawnie odartemu z tej godności podczas pamiętnej grudniowej nocy roku 2015 (…). Z uznaniem spoglądam w stronę palestry, tych jej przedstawicieli, którzy z wielkim zaangażowaniem wsparli sądownictwo oraz sędziów w nierównej walce z antykonstytucyjną napaścią (…). Chylę czoła przed profesurą i nauką, tym jej odłamem, który pozwolił mi zachować wiarę w rozum oraz utrwalić przesłanie prawdy (…)”.

Podzielam opinię Adama Michnika, który w wywiadzie z Jarosławem Kurskim „Adam. Syn Ozjasza”, będącym rozrachunkiem Michnika z własnym życiem, mówił, że wobec faktu, iż świat jest skomplikowany, „herbertowskie [skrajne] kryteria moralne przede wszystkim stosować trzeba wobec siebie, a nie wobec innych. Wobec innych trzeba mieć znacznie więcej wyrozumiałości”.

Nie sądzę jednak, aby kryteria formułowane wobec prawników przez sędziego Jacka Gudowskiego oraz profesorów Mirosława Wyrzykowskiego i Adama Strzembosza były skrajne. Są wyważone, bo sędzia decyduje o życiu osądzanych. Odbudowa rządów prawa zaczyna się od świadectwa konkretnego prawnika. Zwolennikom resetu odpowiadam słowami sędziego Jacka Gudowskiego: „Vestigia terrent! Nie stąpajmy po śladach, które odstraszają, bo nigdy z tego nie wyjdziemy”.

Zaufajmy sędziom TK wybranym przez Sejm w 2026 r., którzy pod bezprecedensową presją polityczną próbują odbudować TK dla rządzonych. Swoim życiem zasłużyli na zaufanie. Na początku i na końcu zawsze jest człowiek. Zaufajmy śp. prof. Adamowi Strzemboszowi i śp. Marianowi Turskiemu, pamiętając, że kiedy umiera mądry człowiek, płoną biblioteki. Nie zostawiajmy następnemu pokoleniu walki o rządy prawa, czyli o wolność, dlatego że sami ją odpuściliśmy. Upominajmy się także o Sąd Najwyższy, o który w 2017 r. walczyła prof. Małgorzata Gersdorf wraz z dzielnymi, legalnymi sędziami SN, bo umiera on w cieniu konfliktu o TK.

Autor jest profesorem i adwokatem