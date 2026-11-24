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Sąd Najwyższy uchylił wyrok dożywocia ws. Kajetana P.
Po dekadzie od morderstwa, które wstrząsnęło naszym krajem, Izba Karna Sądu Najwyższego rozstrzygnęła kasację obrońców zabójcy określanego jako Hannibal z Żoliborza. Co istotne kasacja nie dotyczyła wyroku w sprawie zabójstwa i poćwiartowania zwłok kobiety, ale wyłącznie kary łącznej, która została orzeczona później.
Oprócz morderstwa młodej kobiety Kajetan P. odpowiadał bowiem także za napaść na policjanta, atak na psychologa w areszcie śledczym i wielokrotne znieważenie funkcjonariuszy. W rezultacie w 2025 r., już po głośnym orzeczeniu w sprawie zabójstwa, Sąd Apelacyjny w Warszawie połączył kary jednostkowe i wydał wyrok łączny, orzekając karę dożywotniego pozbawienia wolności.
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Jak się okazuje, przed tygodniem Sąd Najwyższy uchylił to orzeczenie. Co ważne, przyczyną tej decyzji nie był argument stawiany przez obrońcę w kasacji. Sąd Najwyższy uznał, że w tym wypadku występuje niewspomniana przez adwokata bezwzględna przyczyna odwoławcza, którą jest nienależycie obsadzony sąd. Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekał bowiem w tej sprawie w II instancji w składzie trzech sędziów, a – jak wskazuje SN – apelacje dotyczące dożywocia powinien rozstrzygać pięcioosobowy skład.
„Apelację lub kasację od wyroku orzekającego karę dożywotniego pozbawienia wolności albo apelację wnoszącą o wymierzenie takiej kary rozpoznaje sąd w składzie pięciu sędziów (art. 29 § 2 k.p.k.). Treść tej normy jest zupełnie jednoznaczna” – argumentuje SN w uzasadnieniu orzeczenia. Podkreśla przy tym, że przepis ten stosuje się także w sprawach o wydanie wyroku łącznego. „Nakaz wyznaczenia w takim przypadku składu pięcioosobowego został w powołanym przepisie wyrażony w sposób kategoryczny i niedopuszczający wyjątków. (…) Powodowało to konieczność wydania orzeczenia kasatoryjnego niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia” – konkluduje SN.
Sprawa wyroku łącznego trafi teraz ponownie do sądu apelacyjnego, który tym razem uwzględni wymóg orzekania w pięcioosobowym składzie. Uchylenie tego orzeczenia nie oznacza jednak, że morderca wyjdzie na wolność i będzie odpowiadał przed sądem z wolnej stopy.
– Kara dożywotniego pozbawienia wolności orzeczona prawomocnie za zabójstwo dokonane w 2016 r. pozostaje w mocy i będzie w dalszym ciągu wykonywana. W konsekwencji Kajetan P. będzie nadal przebywał w izolacji od społeczeństwa – wyjaśnia adwokat dr Michał Zacharski.
Zacharski przyznaje, że nie jest zaskoczony argumentacją Sądu Najwyższego w tej sprawie. – Uzasadnienie SN jest absolutnie przekonujące. W tego typu sprawie sąd rozpoznający apelację powinien bowiem orzekać w składzie pięciu sędziów, a orzekał skład trzyosobowy. Podejrzewam, że błąd sądu apelacyjnego wynikał z nieprawidłowej interpretacji przepisu art. 574 k.p.k., która pojawia się w ramach odosobnionego poglądu w nauce prawa – komentuje adwokat.
Zaznacza przy tym, że uchylony wyrok łączny miał za zadanie uporządkować sytuację prawną Kajetana P. i zebrać w jedną całość kary jednostkowe, podsumowując niejako działalność przestępczą skazanego. – Zgodnie z art. 88 k.k. jeżeli najsurowszą karą orzeczoną za jedno ze zbiegających się przestępstw jest kara dożywotniego pozbawienia wolności, to orzeka się tę karę jako karę łączną. Nie ma zatem jakiejkolwiek możliwości, by w tej sprawie została orzeczona kara łączna łagodniejszego rodzaju – twierdzi mec. Zacharski.
Sprawa dotyczy jednego z najgłośniejszych morderstw w historii III RP, do którego doszło 3 lutego 2016 r. w mieszkaniu na warszawskiej Woli. Pracujący wówczas w bibliotece 27-letni Kajetan P. umówił się na lekcję włoskiego z 30-letnią lektorką Katarzyną J. Po wejściu do mieszkania zadał kobiecie kilka ciosów nożem w szyję. Następnie odciął jej głowę, rozczłonkował ciało i wsadził zwłoki do plecaka i worka. Taksówką przewiózł szczątki kobiety do swojego mieszkania na Żoliborzu. W celu zatarcia śladów zbrodni podpalił worek i wyszedł. Zwłoki kobiety odkryli jednak strażacy.
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Kilkanaście dni później Kajetan P. określany jako Hannibal z Żoliborza został ujęty na Malcie i przetransportowany do Polski. W samolocie zaatakował jednego z konwojujących go policjantów. Mężczyzna przyznał się do winy, ale nie okazał skruchy. Ze szczegółami za to mówił o popełnionej zbrodni. Został oskarżony o zabójstwo, a jego proces przed Sądem Okręgowym w Warszawie toczył się niejawnie. W styczniu 2021 r., po blisko 20 rozprawach, mężczyzna został skazany nieprawomocnie na dożywotnie pozbawienie wolności. Został też zobowiązany do zapłaty po 75 tys. zł rodzicom zamordowanej kobiety.
W czerwcu 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał karę dożywotniego pozbawienia wolności dla Kajetana P. Po apelacji zmianie uległa jednak kwalifikacja czynu. Zdaniem sądu odwoławczego mężczyzna w chwili zabójstwa miał zachowaną zdolność do rozpoznawania znaczenia czynu i znacznie ograniczoną zdolność pokierowania swoim postępowaniem. Zmiana ta nastąpiła w wyniku opinii trzeciego zespołu biegłych.
Co ważne, od sierpnia 2024 r. w Sądzie Najwyższym na rozpatrzenie czeka kasacja w tzw. sprawie głównej, czyli dotyczącej zabójstwa dokonanego przez Kajetana P. Izba Karna SN miała zająć się tą sprawą w marcu, jednak rozprawa została odwołana bezterminowo z uwagi na wyłączenie kolejnego tzw. neosędziego ze składu.
Sygnatura akt: II KK 258/26
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