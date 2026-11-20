Chodzi o uprawnionych do renty (z art. 444 § 2 k.c. lub art. 446 § 2 k.c.), którzy domagają się jej podwyższenia lub przedłużenia, oraz osoby korzystające z określonych świadczeń pomocy społecznej.

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Zwolnienie z kosztów sądowych dla osób korzystających z renty

Obecnie ustawowe zwolnienie z kosztów sądowych obejmuje osoby poszkodowane, które doznały szkody w wyniku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia i z tego tytułu występują o przyznanie im świadczenia (renty). Takie same uprawnienia mają członkowie rodziny poszkodowanego, jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła jego śmierć.

Nie obejmuje ono jednak osób, które mają już przyznaną rentę i chcą uzyskać jej podwyższenie lub wydłużenie okresu wypłaty.

Resort sprawiedliwości chce, aby zwolnienie ustawowe zostało rozszerzone o powyższą grupę. Będzie ono przysługiwać z mocy prawa, bez konieczności składania wniosku w tej sprawie. Sąd nie będzie badał sytuacji majątkowej takich osób ani wydawał postanowienia w sprawie zwolnienia.

Nie będzie ono natomiast dotyczyć podmiotów zobowiązanych do wypłacania renty, które występują o jej obniżenie lub skrócenie okresu wypłaty.

Projektodawca uznał, że sytuacja osób domagających się podwyższenia lub przedłużenia renty jest analogiczna do przypadku osób występujących o jej pierwotne przyznanie. Na potrzebę zmiany wysokości świadczenia wpływają z reguły czynniki obiektywne, m.in. inflacja, rosnące koszty leczenia i pogorszenie stanu zdrowia.

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Zwolnienie z kosztów sądowych dla osób korzystających z pomocy społecznej

Projekt ma też umożliwić zwolnienie z kosztów sądowych osób, których trudna sytuacja materialna została już zweryfikowana przez organy pomocy społecznej.

Obejmie ono osoby, którym przyznano prawo do:

– zasiłku stałego – jeżeli przysługuje im w dniu składania pisma powodującego obowiązek wniesienia opłaty lub powstania obowiązku uiszczenia zaliczki;

– zasiłku okresowego – pod warunkiem, że został przyznany po spełnieniu kryterium dochodowego (nie obejmie osób, które otrzymują go niezależnie od dochodu lub mimo przekroczenia kryterium);

– korzystania ze schroniska dla osób bezdomnych lub schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – na podstawie ostatecznej decyzji obowiązującej w dniu składania pisma powodującego obowiązek wniesienia opłaty lub zaliczki;

Również w tym przypadku nie będzie konieczności składania oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach ani przeprowadzania przez sąd dochodzenia w celu ustalenia sytuacji materialnej.

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W odróżnieniu od zwolnienia przysługującego osobom dochodzącym podwyższenia lub przedłużenia renty, tutaj sąd nadal będzie wydawał postanowienie w sprawie zwolnienia z kosztów sądowych. Podstawą będzie jednak decyzja lub zaświadczenie organu pomocy społecznej.

Przepisy przejściowe

Zgodnie z projektem do postępowań wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie nowelizacji będą stosowane dotychczasowe przepisy.

Etap legislacyjny: projekt w konsultacjach