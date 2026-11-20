Czas sprzedaży mieszkań z drugiej ręki się wydłuża. W Warszawie jest to już średnio 129 dni, a więc ponad cztery miesiące – wynika z barometru sieciowej agencji Metrohouse i firmy doradztwa kredytowego Credipass za III kwartał 2026 r. – To o 37 dni dłużej niż w II kwartale 2025 r., gdy sprzedaż trwała najkrócej w ostatnich dwóch latach (92 dni) i o ponad 3,5 tygodnia dłużej niż przed rokiem – podaje Marcin Jańczuk, ekspert Metrohouse.

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Transakcja w miesiąc, albo w ponad rok

Dłużej niż przed rokiem – średnio 113 dni – trwa też sprzedaż w pozostałych pięciu największych miastach, a także w mniejszych ośrodkach (średnio 120 dni).

– Średnia ukrywa jednak duże różnice: co trzecie mieszkanie w Warszawie znajduje nabywcę w ciągu miesiąca, a 7 proc. transakcji dotyczy lokali, które czekały na kupca ponad rok – zaznacza Marcin Jańczuk.

Ekspert Metrohouse zauważa, że stolica przeszła od najszybszego do najwolniejszego rynku. – W II kwartale 2025 roku mieszkania w stolicy sprzedawały się o ponad 40 dni szybciej niż w pozostałych grupach miast, dziś sprzedają się najdłużej – mówi Marcin Jańczuk. – Poza Warszawą czas sprzedaży waha się mocno z kwartału na kwartał, ale w III kwartał 2026 r. w obu grupach był dłuższy niż rok wcześniej.

Ekspert zwraca uwagę na obniżki stóp procentowych (do 3,75 proc.), które poprawiły dostęp do finansowania. – Zdolność kredytowa przykładowej rodziny 2+2 wzrosła z 723 tys. zł pod koniec 2024 r. do rekordowych 803 tys. zł w II kw. 2026 r., a wartość nowych kredytów hipotecznych w III kw. 2026 r. sięgnęła 42,08 mld zł – podaje. – Nie przyspieszyło to jednak sprzedaży. Blisko jedna trzecia akcji kredytowej to refinansowanie kredytów, które nie generują nowych transakcji.

Dziś, jak mówi Marcin Jańczuk, otoczenie staje się mniej przyjazne. – Zdolność kredytowa rodziny 2+2 spadła w ciągu kwartału do 751 tys. zł, a ekonomiści nie wykluczają podwyżki stóp procentowych na przełomie roku – zauważa. – Ceny mieszkań także nie spadają. Średnia cena transakcyjna lokali na rynku wtórnym w Warszawie wzrosła do ponad 16,8 tys. zł/mkw., o 7,3 proc. rok do roku. Negocjacje obniżają ją średnio tylko o 1,2 proc. Rozdźwięk między oczekiwaniami sprzedających a gotowością kupujących wydłuża ekspozycję ofert mieszkań.

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Kupujący nie muszą się spieszyć

Marta Żółkowska, country manager DH Group w Polsce (właściciela m.in. Metrohouse i Credipass) komentuje, że kupujący mają dziś ogromny wybór mieszkań. – Obok ofert z rynku wtórnego czekają tysiące gotowych mieszkań z portfolio deweloperów. Nikt nie musi się spieszyć – mówi.

Jak podkreśla, warunkiem sprawnej sprzedaży jest realistyczna wycena mieszkania, jego dobra prezentacja i znajomość lokalnej konkurencji, także deweloperskiej.

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Andrzej Łukaszewski, ekspert finansowy Credipass, dopowiada, że kredyt jest tańszy niż rok temu, ale mieszkania w Warszawie nie potaniały. – W efekcie za te same pieniądze można kupić mniej. Przy obecnej zdolności kredytowej rodziny 2+2 i średniej cenie w stolicy to mieszkanie mniejsze o ok. 3 mkw. niż jeszcze kwartał temu – szacuje. – Jeśli klient planuje finansować zakup kredytem, warto, by od razu sprawdził zdolność kredytową. Wiedza, jaką kwotą dysponujemy, pozwoli na szybszą transakcję. Druga ważna decyzja to wybór między stałą a zmienną stopą. Zmienne oprocentowanie jest dziś niższe o ok. 0,75 pkt proc. (5,48 wobec 6,23 proc.), ale przy możliwych podwyżkach ta przewaga może się szybko skończyć. Stała stopa kosztuje więcej, ale przez kilka lat chroni ratę – podkreśla.

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Według ekspertów trudno oczekiwać wyraźnego skrócenia czasu sprzedaży mieszkań w IV kwartale. Wiele zależy od decyzji Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp.