Z analiz portalu RynekPierwotny.pl wynika, że liczba promocji i przecen komunikowanych przez deweloperów w sześciu największych metropoliach wzrosła od września z 286 do 677, czyli o 137 proc.

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Klucze do wzięcia od ręki

– Zwykle pod koniec roku deweloperzy starają się poprawić wyniki sprzedaży i ograniczyć liczbę niesprzedanych gotowych do odbioru lokali. Temu właśnie służą rozmaite akcje promocyjne organizowane pod hasłami Black Friday, Black Week czy Black Days – mówi Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl. – Jednak ten rok jest szczególny. Podaż mieszkań, zwłaszcza gotowych, osiągnęła rekordowo wysoki poziom, co zwiększa konkurencję między deweloperami. W efekcie tegoroczny Black Friday może być jednym z najbardziej intensywnych od czasu załamania sprzedaży po serii podwyżek stóp procentowych.

Foto: mat.prasowe

Z analiz portalu RynekPierwotny.pl wynika, że jeszcze we wrześniu w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi i Trójmieście deweloperzy komunikowali łącznie 286 promocji i przecen. W listopadzie ich liczba wzrosła do 677. Najwięcej komunikowanych promocji i przecen portal doliczył się w Warszawie – 201. W Krakowie – 156, we Wrocławiu 95, w Łodzi 93.

Marek Wielgo zaznacza, że część deweloperów akcje promocyjne ogłasza wyłącznie na własnych stronach internetowych lub bezpośrednio w biurach sprzedaży.

Z danych BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że udział mieszkań gotowych do odbioru na sześciu największych rynkach wynosił w październiku średnio 30 proc. oferty. W Łodzi lokale oddane do użytku to 39 proc. oferty, w Poznaniu – 37 proc., w Krakowie – 36 proc. W Warszawie 24 proc., we Wrocławiu 25 proc., w Trójmieście 16 proc.

– W październiku udział gotowych mieszkań zmniejszył się w porównaniu z wrześniem w czterech z sześciu analizowanych metropolii. Mimo to w każdej z nich był wyraźnie większy niż rok wcześniej. Przykładowo w Krakowie wzrósł w ciągu roku z 18 do 36 proc., w Poznaniu z 22 do 37 proc., a w Łodzi z 25 do 39 proc. – podaje Marek Wielgo.

Jak podkreśla, im dłużej gotowy lokal czeka na nabywcę, tym większa presja na znalezienie kupującego. Dlatego część firm wykorzystuje Black Friday jako okazję do zwiększenia sprzedaży.

Elastyczne harmonogramy płatności i zmiany lokatorskie

Ekspert zwraca uwagę, że nikt nie kupuje mieszkania pod wpływem impulsu, jak telewizora czy smartfona. – Promocje są kierowane głównie do osób, które rozważają zakup, ale się jeszcze wahają. – Dodatkowy rabat lub bonus często okazuje się argumentem, który przechyla szalę – mówi Marek Wielgo.

Przypomina, że od września ubiegłego roku deweloperzy mają obowiązek publikowania cen mieszkań wraz z historią ich zmian. – Dzięki temu kupujący mogą łatwiej zweryfikować, czy promocja oznacza rzeczywistą korzyść – mówi ekspert. – Analiza ofert publikowanych w naszym portalu pokazuje, że najpopularniejszą formą zachęty są rabaty. Najczęściej wynoszą od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Foto: mat.prasowe

Kupujący mogą też liczyć m.in. na miejsca postojowe za symboliczną złotówkę, komórki lokatorskie, pakiety smart home, bezpłatne zmiany lokatorskie w mieszkaniach czy pokrycie części kosztów transakcji.

– Oferowane są także rozwiązania ułatwiające finansowanie zakupu. Deweloperzy oferują preferencyjne harmonogramy płatności. Duża część ceny mieszkania jest regulowana dopiero przy odbiorze lokalu – mówi ekspert portalu.

Mniej „gadżetów” u deweloperów

– Dzisiejsze promocje różnią się od tych sprzed kilku lat. Znacznie rzadziej spotykamy kosztowne gadżety czy nagrody rzeczowe typu rower elektryczny czy egzotyczne wakacje. Deweloperzy koncentrują się raczej na bonusach, które realnie obniżają koszt zakupu mieszkania lub ułatwiają jego sfinansowanie – komentuje Marek Wielgo. – Polityka deweloperów jest dostosowana do sytuacji na poszczególnych rynkach. Np. w Warszawie dominują bezpośrednie przeceny wybranych mieszkań, często gotowych do odbioru. W stolicy szczególnie dużo jest też ofert związanych z dniami otwartymi i krótkimi akcjami sprzedażowymi.