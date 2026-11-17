Polska na tle Europy wyróżnia się jako rynek o silnych fundamentach gospodarczych, który wciąż przyciąga inwestorów, choć europejski sektor nieruchomości mierzy się z przedłużającym się okresem niepewności i wolniejszym od oczekiwań ożywieniem – to wnioski z najnowszej edycji raportu Emerging Trends in Real Estate Europe 2027, przygotowanego przez PwC i Urban Land Institute (ULI) na podstawie badania i wywiadów z niemal 1,5 tys. przedstawicieli sektora nieruchomości w Europie.

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Coraz ważniejszy krajowy kapitał

Autorzy raportu podkreślają, że Polska wciąż jest głównym motorem wzrostu w Europie Środkowo-Wschodniej. – Naszą pozycję wspierają silne fundamenty gospodarcze, konkurencyjne koszty pracy i dostępność finansowania dłużnego – tłumaczą. – Jednocześnie rynek pozostaje pod wpływem niepewności geopolitycznej związanej z wojną w Ukrainie i jej potencjalnymi konsekwencjami dla regionu.

Czytaj więcej Nieruchomości Polskie nieruchomości przyciągnęły najwięcej kapitału w regionie 9,13 mld euro ulokowali inwestorzy w dochodowych nieruchomościach w Europie Środkowo-Wschodniej. 52 proc. tej kwoty popłynęło na polski rynek.

Z analiz wynika, że najbardziej płynnym i dojrzałym instytucjonalnie rynkiem nieruchomości w CEE jest Warszawa. – Choć europejski kapitał nadal koncentruje się przede wszystkim na największych rynkach, takich jak Londyn, Madryt i Paryż, inwestorzy coraz częściej poszukują możliwości w innych lokalizacjach, w tym w Warszawie i miastach Europy Południowej – zaznaczają autorzy analiz.

Coraz większe znaczenie mają lokalne fundamenty inwestycyjne: demografia, infrastruktura, podaż mieszkań, odporność klimatyczna, przejrzystość rynku i jego płynność.

– W przypadku Polski dodatkowym czynnikiem wpływającym na rynek jest ewentualna powojenna odbudowa Ukrainy. Uczestnicy badania wskazują na konsekwencje dla podaży pracy w budownictwie i popytu mieszkaniowego. Jednocześnie rynek pozostaje wrażliwy na sytuację geopolityczną, rosnące wydatki na obronność i politykę fiskalną – podają analitycy.

Czytaj więcej Nieruchomości Wyższy czynsz za biuro może się opłacać Nie wiadomo, jak będzie wyglądało środowisko pracy za dziesięć lat. Dlatego biuro trzeba zaprojektować tak, żeby można je było powiększać, zmniejsz...

Biura i mieszkania

Perspektywy rozwoju polskiego rynku nieruchomości różnią się w zależności od segmentu. Poprawę widać w sektorze biur. Eksperci PwC i ULI tłumaczą, że rosnące czynsze i ograniczona podaż nowoczesnej powierzchni biurowej zwiększają popyt na nieruchomości, szczególnie w centralnych lokalizacjach. Rynek oczekuje ponownego ożywienia deweloperów biurowych.

Czytaj więcej Nieruchomości Jeszcze mniej wolnych biur. Deweloperzy testują rynek Mimo wysokich kosztów przeprowadzek, firmy są gotowe do zmiany siedziby. Na nowe powierzchnie najemcy czekają czasem w coworkach. A deweloperzy tes...

– Najważniejszym obszarem zainteresowania pozostaje jednak rynek mieszkaniowy. Popyt wspierają rosnąca zamożność gospodarstw domowych i zapotrzebowanie na większe metraże. W segmencie mieszkaniowym aktywność koncentruje się zarówno na nowych inwestycjach, jak i na modernizacji oraz rozbudowie istniejących zasobów – wskazują autorzy analiz.

Zaznaczają, że jednym z wyzwań jest dostępność mieszkań. – W skali europejskiej rosnące ceny i ograniczona podaż lokali są postrzegane nie tylko jako problem społeczny, ale również jako potencjalna bariera dla długoterminowej konkurencyjności gospodarczej.

Odbudowa rynku w Europie potrwa dłużej

Badania wskazują, że europejski rynek nieruchomości wejdzie w 2027 rok z ostrożniejszymi oczekiwaniami. Odsetek respondentów spodziewających się poprawy rentowności biznesu spadł z 50 do 45 proc. Na nastroje wpływają m.in. wysokie koszty finansowania, inflacja, ceny energii, materiałów budowlanych, niestabilność polityczna i niepewność regulacyjna.

Zmiany w przepisach dla 38 proc. respondentów są jednym z trzech najważniejszych wyzwań dla sektora. 41 proc. wskazuje stabilność polityczną kraju jako istotną kwestię biznesową w perspektywie kolejnego roku. – W tym otoczeniu inwestorzy coraz większą wagę przywiązują do jakości konkretnych aktywów, pewności przepływów pieniężnych, lokalizacji i możliwości poprawy efektywności operacyjnej – mówią eksperci.

Centra danych, energetyka i AI

Zmieniają się także priorytety inwestycyjne europejskiego sektora nieruchomości. Najwyższe miejsca w rankingu perspektyw inwestycyjnych zajmują centra danych i nowa infrastruktura energetyczna. Rosnące znaczenie tych sektorów odzwierciedla postępującą cyfryzację gospodarki, rozwój sztucznej inteligencji i transformację energetyczną.

75 proc. respondentów uważa, że istotną przewagę konkurencyjną na rynku nieruchomości mogą stanowić inteligentne budynki i rozwiązania cyfrowe. W Polsce inwestorzy dostrzegają też szanse w transformacji energetycznej, szczególnie w projektach związanych z bezpieczeństwem energetycznym i lokalnymi instalacjami odnawialnych źródeł energii.

Czytaj więcej Nieruchomości komercyjne Mało pustych biur w Europie Środkowo-Wschodniej. Czynsze rosną W Warszawie i czeskiej Pradze stawki najmu za najlepsze powierzchnie biurowe to ok. 30 euro/mkw., w Belgradzie – 19 euro – wynika z raportu firm do...

– Polska pozostaje jednym z najbardziej interesujących rynków nieruchomości w Europie. W czasie, gdy europejski sektor mierzy się z przedłużającą się niepewnością i mniejszą od oczekiwanej dynamiką, naszą przewagą są silne fundamenty gospodarcze, stabilny popyt i utrzymujące się zainteresowanie inwestorów z regionu. Coraz większą rolę zaczyna odgrywać również kapitał krajowy, choć jego potencjał wciąż nie jest w pełni wykorzystany – komentuje Kinga Barchoń, partnerka i liderka zespołu nieruchomości w PwC Polska. – To ważny moment dla polskiego rynku nieruchomości. Dalszy rozwój nie powinien opierać się wyłącznie na dotychczasowych przewagach kosztowych czy dynamice gospodarczej. Potrzebujemy rozwiązań zwiększających płynność rynku, tych, które zmobilizują krajowy kapitał i pozwolą wykorzystać nowe możliwości inwestycyjne, m.in. w sektorze mieszkaniowym, infrastrukturze cyfrowej czy transformacji energetycznej.

Zdaniem ekspertki Polska ma szansę nie tylko umacniać swoją pozycję regionalnego lidera, ale również odgrywać coraz istotniejszą rolę na europejskiej mapie inwestycyjnej. – A tym samym powalczyć z takimi miastami jak Londyn czy Paryż – uważa Kinga Barchoń.