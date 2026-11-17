Jak przekazał publiczny nadawca Radio-Televizija Srbijego (RTS), samolot należał do 204. Brygady Lotniczej stacjonującej na lotnisku Batajnica.

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Do tragedii doszło na polu między miejscowościami Nowa Pazowa i Stara Pazowa. W wyniku katastrofy zginął pilot, 53-letni major Goran Bulajić, który służył w serbskiej armii od 1996 roku.

Na miejscu katastrofy pracują żołnierze serbskiej armii, policjanci, funkcjonariusze żandarmerii wojskowej, strażacy i załogi karetki pogotowia.

Powołano specjalną komisję

„Powołano komisję do zbadania nadzwyczajnego zdarzenia, której zadaniem jest ustalenie okoliczności nadzwyczajnego zdarzenia oraz ewentualnej odpowiedzialności organizacji wojskowej, a także komisję ekspertów Sił Powietrznych, która powinna ustalić przyczyny wypadku lotniczego” – poinformowało Ministerstwo Obrony.

W komunikacie zaznaczono, że minister obrony Bratislav Gašić i zastępca szefa sztabu serbskich sił zbrojnych, generał broni Tiosav Janković, będący również dowódcą sił powietrznych i obrony powietrznej, wysłali telegramy z kondolencjami do rodziny poległego pilota serbskich sił zbrojnych.

Serbskie siły zbrojne posiadają w sumie 14 myśliwców MiG-29. Większość z nich została przekazana przez Rosję i Białoruś.