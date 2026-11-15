Zniszczony budynek Sztabu Generalnego w centrum Belgradu.
Plany wyburzenia dawnego budynku jugosłowiańskiego Sztabu Generalnego w Belgradzie, zbombardowanego przez NATO w 1999 roku podczas interwencji związanej z wojną w Kosowie, wywołały protesty ekspertów i mieszkańców miasta.
Ustępujący rząd Serbii popierał plan Jareda Kushnera zakładający budowę w tym miejscu luksusowego kompleksu handlowo-mieszkalnego pod nazwą „Trump Towers”, w którego skład miało wejść również kasyno. Realizacja inwestycji wymagała zniesienia ochrony konserwatorskiej dawnego budynku Sztabu Generalnego, co otworzyłoby drogę do jego wyburzenia.
W listopadzie 2024 roku serbski rząd zdecydował o odebraniu obiektowi ochrony konserwatorskiej. Decyzję podjęto wbrew stanowisku prokuratury i ostrzeżeniom ekspertów. W związku z tą sprawą przed sądem stanął minister kultury Nikola Selaković oraz inni urzędnicy. Prokuratura zarzuca im nadużycie władzy. Oskarżeni nie przyznali się do winy.
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25 października obóz rządzący przegrał przedterminowe wybory parlamentarne z Listą Studencką. To grupa niezależnych kandydatów wyłonionych przez serbskich studentów, którzy od niemal dwóch lat organizują protesty przeciwko władzom.
Wcześniej pojawiły się doniesienia o możliwej inwigilacji prokuratora prowadzącego śledztwo w sprawie domniemanej korupcji związanej z projektem „Trump Towers”. Jak informował portal Politico, Rade Bajić z serbskiej Prokuratury ds. Przestępczości Zorganizowanej otrzymał od Apple ostrzeżenie o potencjalnym ataku z użyciem izraelskiego oprogramowania szpiegowskiego Pegasus. Badania Citizen Lab z Uniwersytetu Toronto oraz serbskiej organizacji SHARE Foundation wskazują, że próba inwigilacji mogła nastąpić po tym, jak prokurator publicznie mówił o naciskach politycznych i nadużyciach władzy.
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