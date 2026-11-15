Plany wyburzenia dawnego budynku jugosłowiańskiego Sztabu Generalnego w Belgradzie, zbombardowanego przez NATO w 1999 roku podczas interwencji związanej z wojną w Kosowie, wywołały protesty ekspertów i mieszkańców miasta.

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Ustępujący rząd Serbii popierał plan Jareda Kushnera zakładający budowę w tym miejscu luksusowego kompleksu handlowo-mieszkalnego pod nazwą „Trump Towers”, w którego skład miało wejść również kasyno. Realizacja inwestycji wymagała zniesienia ochrony konserwatorskiej dawnego budynku Sztabu Generalnego, co otworzyłoby drogę do jego wyburzenia.

W listopadzie 2024 roku serbski rząd zdecydował o odebraniu obiektowi ochrony konserwatorskiej. Decyzję podjęto wbrew stanowisku prokuratury i ostrzeżeniom ekspertów. W związku z tą sprawą przed sądem stanął minister kultury Nikola Selaković oraz inni urzędnicy. Prokuratura zarzuca im nadużycie władzy. Oskarżeni nie przyznali się do winy.

Afera wokół inwestycji Kushnera. Prokurator mógł być szpiegowany Pegasusem

25 października obóz rządzący przegrał przedterminowe wybory parlamentarne z Listą Studencką. To grupa niezależnych kandydatów wyłonionych przez serbskich studentów, którzy od niemal dwóch lat organizują protesty przeciwko władzom.

Wcześniej pojawiły się doniesienia o możliwej inwigilacji prokuratora prowadzącego śledztwo w sprawie domniemanej korupcji związanej z projektem „Trump Towers”. Jak informował portal Politico, Rade Bajić z serbskiej Prokuratury ds. Przestępczości Zorganizowanej otrzymał od Apple ostrzeżenie o potencjalnym ataku z użyciem izraelskiego oprogramowania szpiegowskiego Pegasus. Badania Citizen Lab z Uniwersytetu Toronto oraz serbskiej organizacji SHARE Foundation wskazują, że próba inwigilacji mogła nastąpić po tym, jak prokurator publicznie mówił o naciskach politycznych i nadużyciach władzy.