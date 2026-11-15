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Eugeniusz Smolar: Donald Trump nie jest prorosyjski, choć mówi do Ukraińców jak Lord Farquaad

Rozważania nad polityką USA koncentruję na dramatycznym pytaniu: czy grozi atak Rosji na Polskę lub na jej sojusznika, co by doprowadziło do naszego udziału w wojnie?

Publikacja: 15.11.2026 08:08

Donald Trump dąży do zamrożenia wojny w Ukrainie jako przeszkody w realizacji globalnej strategii US

Donald Trump dąży do zamrożenia wojny w Ukrainie jako przeszkody w realizacji globalnej strategii USA. Stąd presja na Kijów, aby doprowadzić do wstrzymania walk kosztem strat terytorialnych. Na zdjęciu: mural w Krakowie, autorstwa norweskiego artysty Toddela, 6 marca 2026 r.

Foto: Sergei GAPON/AFP

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Eugeniusz Smolar

Trudno jest pomijać osobowość Donalda Trumpa, gdyż okazał się skutecznym arbitrem polityki międzynarodowej oraz wewnętrznej. Błędem jednak byłoby postrzeganie polityki USA głównie przez pryzmat egocentryzmu czy ekscentrycznych zachowań prezydenta. Choć Trump jest głównym aktorem, bywa on często (tępym) narzędziem dążącego do radykalnych zmian szerokiego zaplecza politycznego i koncepcyjnego. Trumpiści kierują się zestawem strategicznych kalkulacji o globalnych konsekwencjach, toteż należy analizować przyczyny, uzasadnienia oraz konsekwencje zmian, ale nie przez pryzmat naszych wyobrażeń, oczekiwań czy ambicji, lecz poprzez odczytanie priorytetów oraz interesów USA, tak jak je same definiują i przekuwają w działania.

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