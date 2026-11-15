Trudno jest pomijać osobowość Donalda Trumpa, gdyż okazał się skutecznym arbitrem polityki międzynarodowej oraz wewnętrznej. Błędem jednak byłoby postrzeganie polityki USA głównie przez pryzmat egocentryzmu czy ekscentrycznych zachowań prezydenta. Choć Trump jest głównym aktorem, bywa on często (tępym) narzędziem dążącego do radykalnych zmian szerokiego zaplecza politycznego i koncepcyjnego. Trumpiści kierują się zestawem strategicznych kalkulacji o globalnych konsekwencjach, toteż należy analizować przyczyny, uzasadnienia oraz konsekwencje zmian, ale nie przez pryzmat naszych wyobrażeń, oczekiwań czy ambicji, lecz poprzez odczytanie priorytetów oraz interesów USA, tak jak je same definiują i przekuwają w działania.