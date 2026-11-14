Do poważnych zakłóceń w amerykańskim ruchu lotniczym doszło w piątek 13 listopada. Awaria systemu wykorzystywanego przez Federalną Administrację Lotnictwa (FAA) doprowadziła do niemal pięciogodzinnego wstrzymania startów samolotów w całym kraju.

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Jak poinformowali w sobotę przedstawiciele administracji, źródłem problemów mógł być pojedynczy router zainstalowany przez firmę L3Harris, realizującą prace na zlecenie rządu.

Awaria systemu kontroli ruchu lotniczego w USA. Problemy z ponad 20 tys. lotów

Media zauważają, że incydent po raz kolejny ujawnił problemy związane z przestarzałą infrastrukturą telekomunikacyjną amerykańskiego systemu kontroli ruchu lotniczego. Jej modernizacja wymaga stopniowego zastępowania dotychczasowych rozwiązań nowymi technologiami, przy jednoczesnym zapewnieniu nieprzerwanego działania istniejących systemów łączności.

W ostatnich latach infrastruktura FAA wielokrotnie ulegała awariom. Przyczynami były między innymi przypadkowe przecięcia światłowodów, niezamierzone usunięcie plików komputerowych, a także intensywny zapach substancji chemicznych wywołany stopieniem jednego z elementów urządzeń. Przedstawiciele administracji ostrzegają, że podobne problemy będą się powtarzać, dopóki system nie zostanie odpowiednio zmodernizowany.

– To był system FAA, który nie sprostał sytuacji – ocenił w sobotę amerykański sekretarz transportu Sean Duffy.

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Według informacji przekazanych przez Duffy'ego firma L3Harris prowadziła w piątek rutynowe prace konserwacyjne związane z zastępowaniem starych miedzianych przewodów telekomunikacyjnych połączeniami światłowodowymi. Prace odbywały się w co najmniej jednej lokalizacji.

Przedstawiciele administracji poinformowali agencję Reutera, że problemy mogły dotyczyć routerów zainstalowanych zarówno w stanie Arkansas, jak i w Teksasie. – Próbujemy ustalić, czy mieliśmy do czynienia z niekompetencją, czyli błędem użytkownika lub instalatora ze strony L3Harris, czy też zainstalowano wadliwy router. Nie ustaliliśmy jeszcze, co było przyczyną awarii – powiedział Duffy.

Firma L3Harris zapewniła, że traktuje incydent z należytą powagą i wspiera FAA w dochodzeniu mającym wyjaśnić okoliczności, które doprowadziły 13 listopada do wstrzymania startów samolotów w Stanach Zjednoczonych. Przedsiębiorstwo podkreśliło również, że zrealizowało już ponad 70 proc. zaplanowanych prac związanych z przechodzeniem z dotychczasowej infrastruktury opartej na przewodach miedzianych na system światłowodowy.

FAA przeznacza rocznie około miliarda dolarów na utrzymanie przestarzałej sieci i prowadzi intensywne działania mające na celu zastąpienie jej nowoczesnymi rozwiązaniami – podaje agencja Reutera.

– Potrzebujemy, aby L3Harris lub ktokolwiek dostarczył nam ten router, wykonał swoją pracę lepiej – powiedział Duffy. Sekretarz transportu zwrócił przy tym uwagę, że niemal wszystkie instytucje w Stanach Zjednoczonych przeszły już na technologię światłowodową oraz z rozwiązań analogowych na cyfrowe.

Problemy z łącznością w 17 ośrodkach FAA. Dlaczego wstrzymano loty?

Awaria doprowadziła do przeciążenia systemów komunikacyjnych w 17 spośród 22 regionalnych ośrodków FAA odpowiedzialnych za kontrolę ruchu lotniczego.

Ponieważ początkowo nie udało się ustalić źródła problemu, zdecydowano o wstrzymaniu startów samolotów na terenie całego kraju.

Jak wyjaśnił Sean Duffy, przyczyną problemów było nieprawidłowe działanie nowych routerów, które co cztery–pięć sekund podejmowały ponad tysiąc prób połączenia z innymi urządzeniami. Tak duża liczba prób przeciążyła system, powodując zakłócenia w łączności z samolotami i przesyłaniu danych radarowych. W efekcie urządzenia nie mogły prawidłowo przekazywać sobie informacji, dlatego zdecydowano o wstrzymaniu startów samolotów w całym kraju.

FAA nadal prowadzi działania mające ustalić dokładną przyczynę nieprawidłowości. Administracja zaznaczyła jednocześnie, że nie doszło do całkowitego zerwania łączności ani wyłączenia ośrodków kontroli ruchu lotniczego. Problem polegał na niestabilności transmisji danych.

Duffy poinformował, że wymieniane routery mają około 25 lat, a ich zastąpienie nowymi urządzeniami planowano już na 2006 r.

To nie pierwsza taka awaria w USA. W 2023 r. wystarczył błąd pracownika

Piątkowy incydent nie był pierwszym przypadkiem, w którym stosunkowo niewielka nieprawidłowość techniczna doprowadziła do poważnych zakłóceń w amerykańskim ruchu lotniczym.

W 2023 r. przypadkowe usunięcie plików przez pracownika firmy wykonującej zadania na zlecenie administracji federalnej spowodowało ogólnokrajowe wstrzymanie startów samolotów na 90 minut. Zakłócenia objęły wówczas około 11 tys. lotów. Było to pierwsze wstrzymanie startów w całych Stanach Zjednoczonych od zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 r.

Najnowsza awaria nastąpiła w szczególnie niekorzystnym momencie, gdy rozpoczynał się wzmożony ruch pasażerski związany z weekendowymi podróżami.

Sean Duffy przyznał, że termin wystąpienia problemów dodatkowo pogłębił ich skutki. Zapowiedział w związku z tym ponowną ocenę zasad planowania prac technicznych w mniejszych placówkach, aby ograniczyć ryzyko podobnych zakłóceń w przyszłości.