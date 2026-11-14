Komisja działająca przy Panamerykańskiej Organizacji Zdrowia (PAHO), regionalnej agencji Światowej Organizacji Zdrowia, uznała, że wirus rozprzestrzenia się w USA w sposób ciągły od ponad 12 miesięcy. Decyzja kończy 26-letni okres, w którym kraj utrzymywał status państwa, które zwalczyło odrę.

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Rozstrzygnięcie zapadło po trzydniowych obradach panelu ekspertów w Waszyngtonie. Jak podaje Reuters, powołując się na wcześniejsze doniesienia „Wall Street Journal”, PAHO nie odpowiedziała od razu na prośbę o komentarz. Oznacza to, że doniesienia o decyzji komisji pojawiły się przed jej oficjalnym ogłoszeniem przez organizację.

Rozstrzygnięcie zapadło po trzydniowych obradach panelu ekspertów w Waszyngtonie. Jak podaje Reuters, powołując się na wcześniejsze doniesienia „Wall Street Journal”, PAHO nie odpowiedziała od razu na prośbę o komentarz. Oznacza to, że doniesienia o decyzji komisji pojawiły się przed jej oficjalnym ogłoszeniem przez organizację.

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Prawie 5,5 tys. przypadków odry w tym roku

Skala epidemii w USA jest największa od ponad trzech dekad. Według najnowszych danych amerykańskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC), przytaczanych przez Axios, od początku 2026 roku potwierdzono 5412 przypadków odry. Dla porównania, w całym 2025 roku odnotowano 2289 zachorowań. Więcej przypadków niż obecnie zarejestrowano ostatnio w 1991 roku, kiedy liczba zakażeń wyniosła 9643.

Szczególnie trudna sytuacja panuje w Pensylwanii. W stanie tym wykryto już ponad 1500 przypadków odry, z którą powiązano sześć zgonów. Eksperci zwracają uwagę, że rzeczywista skala epidemii może być większa. Nie wszystkie zakażenia są diagnozowane, część osób przechodzi chorobę z łagodnymi objawami i nie zgłasza się do lekarza.

Odra jest jedną z najbardziej zakaźnych chorób wirusowych. Choć u większości chorych nie dochodzi do ciężkiego przebiegu, infekcja może prowadzić do poważnych powikłań. Wirus osłabia również mechanizmy odpornościowe organizmu, przez co osoby, które przeszły zakażenie, mogą być bardziej podatne na inne infekcje. Według CDC około jedna na pięć niezaszczepionych osób chorujących na odrę w USA wymaga hospitalizacji.

Spadek zaufania do szczepień i polityka administracji Trumpa

Eksperci zdrowia publicznego wskazują na kilka przyczyn nawrotu choroby. Wśród nich wymieniają rosnący sceptycyzm wobec szczepień, rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat ich bezpieczeństwa i skuteczności, a także ograniczanie środków przeznaczanych na walkę z epidemią.

W tym kontekście pojawia się również nazwisko Roberta F. Kennedy'ego Jr., sekretarza zdrowia w administracji Donalda Trumpa, który od lat podważa bezpieczeństwo szczepionek, nie przedstawiając na to naukowych dowodów. Ale nawet on zweryfikował swoje podejście, jeśli chodzi o szczepienie przeciwko odrze.

– Nie jest zaskoczeniem, że nawrót odry zbiegł się w czasie z administracją, która wyrządziła poważne szkody naszemu systemowi opieki zdrowotnej, jednocześnie rozpowszechniając fałszywe twierdzenia na temat szczepionek – powiedział Richard Besser, prezes i dyrektor generalny Robert Wood Johnson Foundation, a wcześniej tymczasowy dyrektor amerykańskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób.

Towarzystwo Chorób Zakaźnych Ameryki jeszcze przed ogłoszeniem decyzji PAHO zwracało uwagę, że zgony z powodu odry w Stanach Zjednoczonych w 2026 roku są czymś nie do pomyślenia. Organizacja ostrzegła również przed długofalowymi skutkami zakażeń u niemowląt. U części dzieci, które zachorowały w tym roku, poważne powikłania neurologiczne mogą ujawnić się dopiero po kilku latach.

Kiedy kraj traci status wyeliminowania odry

Taki status otrzymuje państwo, w którym udało się przerwać ciągłe, lokalne rozprzestrzenianie się choroby. Pojedyncze przypadki przywiezione z zagranicy nie oznaczają automatycznie utraty tego statusu. Problem pojawia się wtedy, gdy ten sam szczep wirusa krąży w kraju nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy.

Eksperci oceniają sytuację na podstawie danych epidemiologicznych, sekwencjonowania materiału genetycznego wirusa, poziomu wyszczepienia społeczeństwa oraz skuteczności systemu monitorowania zakażeń.

Kluczowe znaczenie ma utrzymywanie wysokiego poziomu szczepień. Według ekspertów odporność zbiorowa, która ogranicza rozprzestrzenianie się odry i chroni również osoby niemogące przyjąć szczepionki, wymaga zaszczepienia około 95 proc. populacji. Większość przypadków zachorowań odnotowywanych obecnie w USA dotyczy osób niezaszczepionych.