Rak piersi nie jest jedną chorobą. To określenie obejmuje różne podtypy nowotworu, które mogą mieć odmienny przebieg i wymagają innego postępowania. Jednym z elementów, które mają znaczenie przy wyborze terapii, jest właśnie obecność receptora HER2. Jeszcze wcześniej jego obecność wiązała się przede wszystkim z informacją o bardziej agresywnym charakterze choroby. Dziś sytuacja wygląda inaczej – receptor HER2 jest jednocześnie celem, w który można precyzyjnie skierować leczenie.

Reklama Reklama

Najpierw trzeba dokładnie określić podtyp raka

Jak podkreśla dr n. med. Aleksandra Konieczna, w raku HER2-dodatnim w ostatnich latach bardzo dużo się zmieniło. Rozpoznanie obecności receptora pozwala bowiem zastosować leczenie celowane, które poprawiło rokowanie pacjentek. To właśnie personalizacja leczenia jest jednym z najważniejszych elementów współczesnego podejścia do raka piersi. Dlatego też pacjentka nie powinna porównywać swojej terapii z leczeniem innej chorej tylko dlatego, że obie mają rozpoznanie raka piersi. Dobór leczenia nie opiera się wyłącznie na samym stwierdzeniu, że w piersi znajdują się komórki nowotworowe. Znaczenie ma dokładna diagnostyka, w tym wynik histopatologiczny i oznaczenie receptorów.

Jak wyjaśnia dr Konieczna, podstawą do wyboru leczenia jest wynik histopatologiczny uzyskany z biopsji gruboigłowej oraz oznaczenie receptorów. Dopiero wtedy lekarze mogą określić, z jakim podtypem nowotworu mają do czynienia i jakie możliwości terapeutyczne są dostępne.

W przypadku HER2-dodatniego raka piersi wynik diagnostyczny może otworzyć drogę do zastosowania leczenia przedoperacyjnego. Następnie pacjentka przechodzi operację, a odpowiedź nowotworu na wcześniejsze leczenie staje się kolejną ważną informacją dla zespołu prowadzącego. To pokazuje, że leczenie nie jest jednym, z góry ustalonym etapem. Kolejne decyzje mogą zależeć od tego, jak choroba odpowiada na zastosowaną terapię.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Ile naprawdę kosztuje Polskę rak piersi Rak piersi kosztuje Polskę znacznie więcej niż wynikałoby z rachunków Narodowego Funduszu Zdrowia. Oprócz leczenia trzeba uwzględnić absencję w pra...

Leczenie raka piersi to proces, a nie jedna decyzja

Dla pacjentki moment rozpoznania często oznacza ogromną ilość nowych informacji. Nazwy leków, kolejne badania, konsultacje i decyzje dotyczące następnych etapów mogą być trudne do uporządkowania. Dlatego ważne jest, aby leczenie przedstawiać chorej etapami. Najpierw leczenie przedoperacyjne, później operacja i wynik badania histopatologicznego, a następnie kolejne decyzje terapeutyczne. Taki sposób prowadzenia pacjentki pozwala skoncentrować się na tym, co dzieje się w danym momencie, zamiast próbować od razu przewidzieć całą drogę.

W przypadku standardowego przebiegu HER2-dodatniego raka piersi, gdy pacjentka otrzymuje leczenie przedoperacyjne i pooperacyjne, cały proces może trwać około roku. Jak mówi dr Konieczna, jest to mniej więcej czas obejmujący okres przed operacją, sam zabieg i leczenie pooperacyjne. Nie oznacza to jednak, że każda pacjentka przechodzi dokładnie taki sam schemat. W onkologii możliwe są różne decyzje terapeutyczne, a wybór zależy od konkretnej sytuacji chorej.

Ważne jest nie tylko jakie leczenie, ale też gdzie

Znaczenie ma również miejsce, w którym pacjentka jest leczona. Dr Konieczna zwraca uwagę na rolę ośrodków wyspecjalizowanych w leczeniu raka piersi, w których nad pacjentką może pracować zespół specjalistów zajmujących się właśnie tym typem nowotworu. W takim modelu leczenie nie ogranicza się do jednej specjalizacji. W proces zaangażowani są m.in. onkolodzy, radioterapeuci czy psychoonkolodzy. Dla pacjentki oznacza to dostęp do zespołu, który ma doświadczenie w prowadzeniu osób z rakiem piersi. To szczególnie istotne w chorobie, której leczenie jest wieloetapowe. Pacjentka nie tylko musi przejść przez kolejne procedury medyczne, ale też zrozumieć, co się z nią dzieje i czego może spodziewać się na następnym etapie.

Zdaniem Marioli Kosowicz, kierującej Kliniką Psychoonkologii, w sytuacji kryzysu chorująca osoba potrzebuje przede wszystkim odzyskać choć minimalne poczucie bezpieczeństwa. W praktyce oznacza to nie tylko dostęp do odpowiednich terapii, ale również jasną komunikację. Pacjentka powinna wiedzieć, co wydarzy się teraz, jaki jest kolejny krok i kiedy będą podejmowane następne decyzje. Dr Kosowicz zwraca uwagę, że w poważnym kryzysie psychicznym pacjentki mogą funkcjonować inaczej niż przed chorobą. Duża ilość informacji i poczucie zagrożenia wpływają na możliwość spokojnego przyswajania tego, co przekazuje lekarz.

Dlatego w przypadku HER2-dodatniego raka piersi ważne jest, aby pacjentka nie została sama z wynikiem badania. Samo określenie „HER2-dodatni” nie mówi jeszcze wszystkiego o jej chorobie ani o tym, jak będzie wyglądało leczenie. To punkt wyjścia do zaplanowania terapii dopasowanej do konkretnego nowotworu.