Z badania Instytutu Humanites „Między samotnością a innowacją. Człowiek i gospodarka w świecie AI” wynika, że 30 proc. respondentów łatwiej mówi o swoich problemach sztucznej inteligencji niż komuś bliskiemu. Wśród osób w wieku 18–29 lat odsetek ten wynosi 36 proc.

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Co najmniej raz w tygodniu o swoich problemach z AI rozmawia 20 proc. wszystkich badanych i 28 proc. najmłodszych respondentów. W grupie, która w takim samym rytmie zwierza się wyłącznie sztucznej inteligencji, jest 7 proc. ogółu, 11 proc. osób w wieku 18–29 lat i 9 proc. mieszkających samotnie.

Jednocześnie 45 proc. uczestników badania deklaruje, że nie rozmawia o swoich problemach ani z ludźmi, ani z AI. Wśród osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe odsetek ten rośnie do 63 proc.

Większość badanych nie uważa jednak, że sztuczna inteligencja zastąpi kontakty międzyludzkie. Taką możliwość odrzuca 63 proc. respondentów, podczas gdy 20 proc. dopuszcza zastąpienie relacji z ludźmi przez kontakty z AI lub robotami. Wśród osób mieszkających w pojedynkę ten drugi pogląd podziela 26 proc. badanych.

Kontakt ze sztuczną inteligencją deklaruje 86 proc. respondentów, a 46 proc. regularnie korzysta z jej narzędzi. Prawie codziennie robi to 20 proc. badanych. Regularne używanie AI jest częstsze wśród osób w wieku 18–29 lat (60 proc.) oraz mieszkających samotnie (52 proc.).

Samotność częściej dotyka osób mieszkających w pojedynkę

Badanie pokazuje również różnice w deklarowanym poczuciu bliskości. Aż 40 proc. respondentów odczuwa brak bliskiej osoby lub kogoś, z kim można szczerze porozmawiać. Wśród osób w wieku 18–29 lat odsetek ten wynosi 47 proc., a w grupie osób w wieku 50–64 lat – 35 proc.

Jeszcze wyraźniejsze różnice dotyczą wielkości gospodarstwa domowego. Brak bliskości deklaruje 53 proc. osób mieszkających samotnie, wobec 34 proc. respondentów żyjących w gospodarstwach co najmniej dwuosobowych.

Różnice widać także w częstotliwości codziennych kontaktów. Przynajmniej raz w tygodniu z kimś bliskim rozmawia 47 proc. osób mieszkających w pojedynkę, podczas gdy w całej badanej grupie jest to 73 proc. Wspólny posiłek co najmniej raz w tygodniu spożywa odpowiednio 35 i 72 proc. badanych. Kogoś bliskiego z taką częstotliwością przytula 27 proc. osób mieszkających samotnie i 61 proc. wszystkich respondentów.

Wielkość gospodarstwa domowego wiąże się również z różnicami w satysfakcji zawodowej. Zadowolenie z pracy deklaruje 60 proc. badanych, ale wśród mieszkających samotnie odsetek ten wynosi 48 proc., a w pozostałych gospodarstwach domowych – 62 proc.

– Poczucie samotności i deficyty relacyjne nie kończą się na progu firmy – oceniła Zofia Dzik, prezeska Instytutu Humanites.

– W zespołach potrzebujemy nie tylko technologii i procesów, ale także zaufania, współpracy i przestrzeni do wymiany myśli. To właśnie tam rodzi się kapitał społeczny, który jest ważnym zasobem organizacji dla jej rozwoju – wskazała.

Z twierdzeniem, że samotność nie sprzyja współpracy, zgadza się 66 proc. respondentów, a 57 proc. uważa, że utrudnia ona budowanie innowacyjnej gospodarki.

Badanie przeprowadziła firma WiseRabbit na zlecenie Instytutu Humanites od kwietnia do czerwca 2026 r. W internetowej ankiecie CAWI wzięło udział 1050 osób w wieku 18–64 lat, pracujących lub zajmujących się domem. Projekt badania opracowała Zofia Dzik.