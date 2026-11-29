Do zdarzenia doszło w miejscowości Köprübaşı, położonej w dystrykcie Çayeli. Bezzałogowiec spadł około godziny 1.30 w nocy z soboty na niedzielę. Po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce skierowano funkcjonariuszy żandarmerii oraz zespoły medyczne.

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Dron spadł w tureckiej prowincji Rize

Jak przekazał „Hürriyet”, w zdarzeniu nikt nie zginął. Służby zabezpieczyły teren, a oględziny kontynuowano również następnego ranka. Zebrane fragmenty maszyny zabrano do dalszych badań.

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Analiza odnalezionych szczątków wykazała, że był to dron kamikaze wykorzystywany przez Ukrainę. Badania zabezpieczonych elementów nadal trwają.

Jeden z mieszkańców Köprübaşı, Memiş Karaduman, powiedział dziennikowi „Hürriyet”, że maszyna spadła około godziny 1.30. Jak relacjonował, po zgłoszeniu zdarzenia żandarmi dotarli na miejsce w ciągu 10–15 minut. Mężczyzna towarzyszył im, wskazując drogę do lokalizacji upadku.

– Zobaczyliśmy, że to bezzałogowy statek powietrzny. Tak wyglądała sytuacja. Nie ma żadnych ofiar śmiertelnych – powiedział Karaduman.