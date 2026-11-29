Kijów jest gotów wstrzymać działania wojenne i zgodzić się na zawieszenie broni wzdłuż obecnej linii kontaktu, by otworzyć drogę do rozmów dyplomatycznych – oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z katarską stacją Al-Dżazira.

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Jak podkreślił, Ukraina jest skłonna zamrozić pozycje wojsk dokładnie tam, gdzie obecnie przebiega front. Powód? Władimir Putin nie chce ani wycofać swoich żołnierzy z okupowanych terytoriów Ukrainy, ani zakończyć wojny.

Zełenski o rozejmie na linii frontu: to bardzo duży kompromis

Ukraiński przywódca przyznał wprost, że propozycja wiele Kijów kosztuje.

„Jesteśmy gotowi na takie kroki – na to, by zostać i zatrzymać się tam, gdzie stoimy. Mówimy: zawieszenie broni na linii kontaktu. Czy to kompromis? Oczywiście. Bardzo duży kompromis. Rozumiemy, że on [Putin – red.] nie chce wyjść z naszej ziemi. Dlatego mówimy: dobrze, zatrzymajmy się tutaj i przejdźmy do dyplomacji” – powiedział Zełenski.

Jaka rola Donalda Trumpa w zakończeniu wojny w Ukrainie?

Deklarując gotowość do rozejmu na froncie, Zełenski wyraził jednocześnie nadzieję, że prezydent USA Donald Trump nadal będzie korzystał ze swoich konstytucyjnych uprawnień, by doprowadzić do porozumienia. Zastrzegł przy tym, że Waszyngton nie może zmuszać Ukrainy, by jako jedyna poniosła koszt zakończenia wojny.

„Prezydent Trump nadal będzie prezydentem. Wciąż ma wystarczająco dużo władzy, ma też konstytucję Stanów Zjednoczonych. Mam więc nadzieję, że nadal będzie szukał sposobu na zakończenie tej wojny – ale bez sytuacji, w której płacić za to musi tylko Ukraina, bo to nie byłoby w porządku” – podkreślił prezydent Ukrainy.

Rozmowy w Abu Zabi bez przełomu. Rosja wróciła do maksymalistycznych żądań

Wypowiedź dla Al-Dżaziry wpisuje się w stałe stanowisko Kijowa: punktem wyjścia do dyplomacji ma być natychmiastowe przerwanie walk wzdłuż linii frontu. Zełenski powtórzył je po obszernym wywiadzie, którego wcześniej udzielił BBC.

Prezydent Ukrainy zwrócił uwagę, że niedawne rozmowy w Abu Zabi, prowadzone z udziałem amerykańskich mediatorów, nie przyniosły przełomu, ponieważ Moskwa znów wysunęła maksymalistyczne żądania.

Jared Kushner o Putinie: „arcymistrz polityki”. Burza w Kijowie i Europie

W tym samym czasie specjalny wysłannik prezydenta USA Jared Kushner przyznał w tym tygodniu w podcaście „MD Meets”, że Putin nie jest zainteresowany scenariuszem, w którym najpierw dochodzi do natychmiastowego zawieszenia broni, a dopiero potem do negocjacji.

Słowa Kushnera wywołały oburzenie w Kijowie i w całej Europie – amerykański wysłannik nazwał bowiem Putina „arcymistrzem polityki”, a rosyjską inwazję na Ukrainę określił mianem europejskiej „wojny zastępczej” (ang. proxy war).