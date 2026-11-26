Doepfner pytał Kushnera, dlaczego Rosja, która – według deklaracji Donalda Trumpa i Władimira Putina – chce pokoju, dopuszcza się prowokacji wobec Europy, w tym tych, w czasie, których polską przestrzeń powietrzną naruszają rosyjskie rakiety. W odpowiedzi Kushner stwierdził, że wojna na Ukrainie jest „wojną zastępczą” (proxy war), co jest sugestią, że prawdziwym przeciwnikiem Rosji jest właśnie Europa, a sam Putin, w jego ocenie, zachowuje się „powściągliwie”.

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Jared Kushner o Władimirze Putinie: Arcymistrz polityki

– Niewiele potrzeba, by przez błąd w ocenie doszło do ogromnej eskalacji. Na razie Putin wykazuje wstrzemięźliwość. Zgodził się nie używać broni jądrowej, co oczywiście jest dużą rzeczą, i zapewnił nas, że nie ma takiego zamiaru – podkreślił Kushner.

Przywódcę Rosji Kushner nazwał „arcymistrzem polityki”. – To postać historyczna. Zawsze jest bardzo dobrze przygotowany, robi dużo notatek, (...) bardzo dogłębnie rozumie problemy i ma w nich bardzo zdecydowane poglądy – mówił.

W kontekście zawieszenia broni na Ukrainie, na które nie zgadza się Putin, zięć prezydenta USA mówił, że przywódca Rosji nie wierzy, że może to doprowadzić do trwałego pokoju. – Bardzo, bardzo mocno o to naciskaliśmy, ale nie wygląda na to, by prezydent Putin był tym zainteresowany. Dlatego powinniśmy skupić się na okresie powojennym – wyjaśnił.

Jared Kushner: Granice w Europie z czasem się zmieniały, nie chodzi o sprawiedliwość

Według Kushnera porozumienie dotyczące powojennego ładu w Europie pomoże w zawarciu układu w kwestii najbardziej spornych kwestii między Rosją a Ukrainą, w tym kwestii terytorialnych. Zięć Trumpa zaznaczył przy tym, że „większość granic w Europie zmieniała się z czasem”. – Nie chodzi o sprawiedliwość ani o to, kto ma rację. Chodzi o to, jak zakończyć zabijanie – podkreślił. Rosja sygnalizowała wcześniej, że domaga się uznania rosyjskich podbojów na Ukrainie, a także wycofania się Ukraińców z zajmowanej jeszcze przez nich części obwodu donieckiego.

Rosyjskie podboje na Ukrainie Foto: PAP

Zięć Trumpa mówił też, że w ocenie Putina Europa „nie jest gotowa na pokój i chce strategicznej porażki Rosji”. Przywódca Rosji ma też „widzieć wiele prowokacyjnych wypowiedzi i działań Europy”. – My ze Steve'em (Witkoffem) w prywatnych rozmowach przekonujemy, że przywódcy europejscy chcą pokoju – zaznaczył.

Kushner mówił też, że Rosjanie naprawdę postrzegają NATO jako zagrożenie dla siebie. – Pytanie, czy to problem faktów, czy postrzegania. Jeśli prawdziwą intencją NATO jest bycie sojuszem obronnym, a ja w to wierzę, to mamy szansę wyjaśnić część tej dezinformacji w rozmowach – oznajmił. Ocenił przy tym, że wojna w Ukrainie jest wynikiem „złych decyzji i błędnych ocen dokonanych przez wielu przywódców w ciągu wielu lat”.

Zięć prezydenta USA skrytykował prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego za to, że ten „zaatakował” Donalda Trumpa po zawarciu przez USA umowy ws. eksportu rosyjskiego diesla. Jak dodał, Zełenski powinien zwracać się do prezydenta USA z szacunkiem, bo to od Trumpa zależą gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Podkreślił też, że Trump zgadza się na takie gwarancje, „jeśli będzie właściwa architektura bezpieczeństwa i odpowiednie okoliczności”. Wcześniej Kushner pisał, że USA są gotowe udzielić Ukrainie gwarancji wzorowanych na artykule 5 Traktatu Północnoatlantyckiego.