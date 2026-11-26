Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego mBank został uznany za najbardziej „cool” markę bankową według sztucznej inteligencji.

Które banki najczęściej pojawiają się w rekomendacjach pięciu najpopularniejszych modeli AI.

Dlaczego banki mogą stracić przewagę wynikającą z lojalności klientów i rozpoznawalności marki.

Jak sztuczna inteligencja zmieni sposób, w jaki klienci wybierają banki i produkty finansowe.

Co będzie budować przewagę konkurencyjną banków do 2030 r

Lojalność klientów wobec jednej marki i przywiązanie do ulubionego banku tracą na znaczeniu. Do gry wkraczają modele sztucznej inteligencji, które coraz częściej podpowiadają użytkownikom, gdzie założyć konto, wziąć kredyt czy ulokować oszczędności – wynika z raportu „Bankowość detaliczna 2030. Marki, nowe modele biznesowe i przyszłość relacji z klientem w AI”, który „Rzeczpospolita” opisuje jako pierwsza. Raport przygotowany przez Strategy& (część PwC), Europejski Kongres Finansowy i Digitree Omnisearch zostanie zaprezentowany w czwartek 26 listopada podczas Kongresu Bankowości Detalicznej.

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mBank wygrywa wyścig o sympatię algorytmów

Cały raport oparto na analizach rynkowych, badaniach ekspertów sektora finansowego oraz analizie odpowiedzi generowanych przez pięć najpopularniejszych modeli AI. I to właśnie na podstawie rekomendacji sztucznej inteligencji, a nie opinii klientów, powstał ranking Brand Coolness Index.

Liderem takiego zestawienia został mBank, który zdobył 89 punktów na 100 możliwych, potwierdzając swoją pozycję jednej z najbardziej atrakcyjnych i pożądanych marek bankowych w Polsce. Drugie miejsce przypadło ING Bankowi Śląskiemu (70 pkt), a trzecie – PKO BP (51 pkt).

Co właściwie oznacza, że bank jest „cool” dla sztucznej inteligencji? Nie chodzi wyłącznie o popularność czy spontaniczną rozpoznawalność marki, ale głównie jej zdolność do wyróżniania się. Indeks obejmuje dziesięć wymiarów jej postrzegania, w tym m.in. autentyczność, oryginalność, prestiż, wyjątkowość, ikoniczność, buntowniczość czy energię. Wszystkie mają jednakową wagę. Brand Coolness Index pokazuje więc, które instytucje finansowe mają dziś najbardziej wyrazisty profil w odpowiedziach generowanych przez AI.

Jaki bank AI poleca do konkretnych usług?

Bardzo ciekawa jest też analiza wskazań modeli AI dotyczących konkretnych usług oferowanych przez banki – od finansowego startu dla młodych, poprzez codzienne bankowanie, po kredyty, długoterminowe oszczędzanie i inwestowanie oraz rozwiązania dla firm. W rekomendacjach AI również najczęściej przewijają się mBank, ING BSK i PKO BP. Ale na pierwszych miejscach pojawiają się też Pekao, Millennium, Erste BP, Alior Bank i inne. Z kolei pierwsza trójka w obszarze inwestowania (biorąc pod uwagę nie tylko banki) to mBank, BOŚ oraz XTB.

To zestawienie jasno pokazuje, że modele polecają użytkownikom już nie największe czy najbardziej rozpoznawalne instytucje, ale rozwiązania dopasowane do konkretnych potrzeb. Jest to istotna zmiana względem tradycyjnego modelu bankowości, w którym celem było zdobycie statusu głównego banku klienta.

– Wyniki badania pokazują zmianę, która jeszcze kilka lat temu wydawała się mało prawdopodobna - komentuje dr Marta Penczar, dyrektor EKF Research. – Eksperci wskazują, że rozpoznawalność marki i lojalność klientów, przez dekady uznawane za fundament przewagi konkurencyjnej banków, będą stopniowo tracić na znaczeniu. O sukcesie instytucji finansowych będzie decydować nie tylko skala działania, ale również zdolność do personalizacji, budowania jakościowych doświadczeń i dostarczania trafnych rekomendacji. To jedna z największych zmian w sposobie konkurowania banków od kilkunastu lat – podkreśla.

– Sztuczna inteligencja już dziś zmienia sposób, w jaki klienci szukają informacji o produktach i usługach finansowych – zaznacza również Michał Kurowski, dyrektor w Strategy&. – Coraz częściej to narzędzia AI podpowiadają, które rozwiązanie warto rozważyć, dlatego dla banków znaczenie nabiera nie tylko siła marki, ale także widoczność w rekomendacjach generowanych przez AI. W erze sztucznej inteligencji rośnie znaczenie specjalizacji oraz zdolności do odpowiadania na konkretne potrzeby klientów – zauważa. I dodaje, że jednocześnie banki będą coraz częściej konkurować nie tylko między sobą, ale również z fintechami i wyspecjalizowanymi graczami spoza sektora finansowego.

Co będzie budować lojalność klientów banków w erze AI?

Co zatem będzie budować przewagę konkurencyjną w nadchodzących latach? Raport wskazuje, że tradycyjne atuty banków mogą stracić na znaczeniu. W badaniu, tym razem przeprowadzonym wśród ekspertów (m.in. członków Rady Programowej Kongresu Bankowości Detalicznej), zapytano, które obecne źródła przewagi najbardziej osłabi rozwój sztucznej inteligencji. Aż połowa wskazała lojalność i rozpoznawalność marki, a kolejne 24 proc. – skalę dystrybucji i sieć placówek.

Nie oznacza to oczywiście, że marka, zaufanie czy bezpieczeństwo przestaną mieć znaczenie. Zmieni się jednak sposób, w jaki banki będą musiały na nie pracować. W prognozach dotyczących czynników budujących lojalność klientów w 2030 r. na pierwszym miejscu znalazły się ex aequo wygoda i jakość obsługi opartej na AI oraz personalizacja usług i przewidywanie potrzeb klienta (po 25 proc. wskazań). Zaufanie do marki i poczucie bezpieczeństwa uzyskały 20 proc., a przyzwyczajenie do marki – 15 proc. Na zdolność do sprzedaży krzyżowej padło 10 proc. wskazań, a na przewagę informacyjną wynikającą z danych – jedynie 5 proc.

Jeśli chodzi o pytanie o dominujący kanał kontaktu z klientem do 2030 r., najczęściej eksperci (43 proc. wskazań) prognozują współistnienie różnych modeli interakcji, zależnie od potrzeb użytkownika. Jednocześnie ok. 20 proc. uważa, że finansami klienta zarządzać będzie bankowy agent AI, a prawie tyle samo – że niezależny agent klienta, który będzie wybierał produkty różnych instytucji.

Jaka przyszłość bankowości do 2030 roku?

Autorzy raportu stawiają sześć kluczowych hipotez dotyczących wpływu sztucznej inteligencji i digital assets na bankowość detaliczną do 2030 r. Zwracają uwagę, że w nadchodzących latach tradycyjne źródła przewagi konkurencyjnej, takie jak przywiązanie do marki czy rozbudowana sieć sprzedaży, będą stopniowo ustępować miejsca nowym czynnikom. Coraz większą rolę odgrywać będą personalizacja usług, doświadczenie klienta oraz zdolność marki do budowania swojej pozycji zarówno w świadomości użytkowników, jak i w środowiskach opartych na sztucznej inteligencji. Ważna stanie się również widoczność w odpowiedziach AI.

Banki, które najszybciej przełożą efektywność technologiczną na lepsze doświadczenia klientów i bardziej spersonalizowane usługi, będą budować przewagę konkurencyjną w kolejnej dekadzie – podkreślają eksperci.