Todd Boehly poinformował dziś, 25 listopada, że podpisał umowę z Łukoilem na przejęcie międzynarodowych aktywów koncernu przez konsorcjum z udziałem Amerykańskiej Międzynarodowej Korporacji Finansowania Rozwoju (DFC). Konsorcjum składa się z czterech partnerów, w tym amerykańskiego banku Xtellus Partners i Catena Investment Holding z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Doradcą finansowym jest Citi.

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„Jedyna opcja” dla Łukoilu. Finalizacja transakcji może potrwać rok

Źródło w „Kommiersancie” zaznajomione z sytuacją potwierdziło transakcję, zaznaczając, że jest to „jedyna opcja” dla Łukoilu. Rosyjski koncern odmówił komentarza. Natomiast Boehly odmówił podania szczegółów podziału akcji. Powiedział, że sfinalizowanie transakcji może potrwać do roku, po czym przejęta firma zostanie przemianowana.

„Przekazanie strategicznych aktywów infrastruktury energetycznej Stanom Zjednoczonym lub ich sojusznikom jest kluczowym priorytetem polityki administracji” – powiedział agencji Reuters przedstawiciel DFC. Doprecyzował, że umowa wymaga zgody Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA. Źródło Reutersa zaznajomione z procesem podało, że pełny proces może potrwać „jakiś czas”.

Umowa jest wynikiem ponad rocznych negocjacji i przewiduje wymianę papierów wartościowych Łukoilu o wartości 10 mld dolarów na zagraniczne aktywa firmy. Według Amerykanów warunki umowy przewidują, że rząd USA otrzyma udział w przyszłych zyskach z aktywów rosyjskiej firmy. Płatności rozpoczną się po tym, jak prywatni inwestorzy konsorcjum zwrócą zainwestowany kapitał i otrzymają uzgodniony zwrot. Udział DFC zapewni również Stanom Zjednoczonym reprezentację w radzie dyrektorów. Wielkość udziałów nie została jeszcze ujawniona, donosi Reuters.

Według agencji Reuters, dwa źródła zaznajomione z warunkami umowy wyceniły międzynarodowy portfel Łukoilu na około 16 mld dolarów. Obejmuje on m.in. projekty w Azerbejdżanie, Iraku i Kazachstanie, rafinerie w Holandii, Bułgarii i Rumunii oraz sieć kilku tysięcy stacji benzynowych, w tym w Stanach Zjednoczonych. Boehly zauważył, że wycena aktywów może ulec zmianie w zależności od prognoz cen ropy naftowej.

„W zasadzie wymieniamy akcje, które dla Amerykanów nie mają żadnej wartości… na gotówkę, która do nich wraca” – zapewnił miliarder. Akcje te są następnie wymieniane „na rzeczywisty portfel aktywów zlokalizowanych w kluczowym korytarzu, który łączy Azję Środkową z Europą i biegnie na południe od Rosji i na północ od Iranu” – dodał.

Zamrożone akcje Łukoilu. Skąd konsorcjum wzięło papiery do wymiany?

Według jednego ze źródeł zaznajomionych z warunkami umowy, papiery wartościowe podlegające wymianie zostały nabyte od amerykańskich i brytyjskich funduszy, a także od amerykańskich banków depozytariuszy, które przechowywały je dla inwestorów detalicznych. Papiery zostały zamrożone po agresji Rosji na Ukrainę.

To samo źródło podało, że aktywa zostaną umieszczone na rachunku powierniczym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a nie przelane bezpośrednio do Łukoilu. Powinno to ułatwić uzyskanie zgody Departamentu Skarbu USA, który zakazał rosyjskiej firmie czerpania zysków ze sprzedaży.

Według agencji Reuters, Biały Dom początkowo odrzucił program wymiany zaproponowany przez grupę Boehly'ego, ale później uzyskał wsparcie Departamentu Stanu, jak twierdzi źródło zaznajomione z umową.

Źródło agencji podało, że DFC prowadzi rozmowy z kilkoma stronami, w tym z Chevron, Glencore i Carlyle Group, na temat potencjalnego przejęcia aktywów rosyjskiego koncernu i że grupy te zabiegają o poduszkę bezpieczeństwa w postaci partnera z rządu USA.

Kim jest Todd Boehly? Od Chelsea i Lakers do rosyjskiej ropy

Todd Boehly jest amerykańskim inwestorem i współzałożycielem Eldridge Industries. Według szacunków Forbesa z 25 listopada jego majątek netto wynosi 9,2 mld dolarów. Posiada mniejszościowe udziały w Los Angeles Lakers i Los Angeles Dodgers. Inwestycje Eldridge'a obejmują ubezpieczenia, zakłady sportowe i prawa do utworów muzycznych, w tym katalogu Bruce'a Springsteena. Boehly uczestniczył również w zakupie Chelsea FC od Romana Abramowicza, ale sprzedał swoje udziały we wrześniu tego roku.

Rosyjska giełda zareagowała na wiadomość z USA wzrostem wartości rynkowej Łukoilu o 2,2 proc.