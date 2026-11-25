O działaniach funkcjonariuszy poinformował w środę Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Jak przekazał, agenci CBA realizują postanowienia o zatrzymaniu rzeczy na polecenie prokuratora Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Szczecinie.

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Postępowanie obejmuje lata 2021–2024 i dotyczy podejrzenia podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową, a także powoływania się na wpływy w instytucji państwowej. W trakcie czynności zabezpieczono dokumentację i nośniki pamięci w siedzibie holdingu działającego w sektorach inwestycji, finansów, nieruchomości i rolnictwa. Przeszukania przeprowadzono również w Enei, Totalizatorze Sportowym i Państwowej Komisji Wyborczej.

W tle sprawa brata byłego wiceministra kultury

Jak nieoficjalnie ustaliła Polska Agencja Prasowa, obecne działania CBA są związane ze śledztwem dotyczącym powoływania się na wpływy w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2024 roku zatrzymano w tej sprawie siedem osób, w tym Ryszarda S. – brata byłego wiceministra kultury Jarosława Sellina.

Według ustaleń prokuratury Ryszard S. miał w zamian za obietnice korzyści majątkowych oraz bezpłatne noclegi hotelowe pośredniczyć w wywieraniu wpływu na decyzje ówczesnego sekretarza stanu w MKiDN i Generalnego Konserwatora Zabytków. Chodziło o planowaną inwestycję w Międzyzdrojach. Śledczy zarzucali mu również, że wspólnie z inną osobą przyjął obietnicę korzyści majątkowej w zamian za pomoc w uzyskaniu dotacji z programu „Ochrona zabytków 2023”.

Ryszard S. spędził w areszcie tymczasowym 418 dni. Opuścił go w sierpniu 2025 roku na mocy decyzji prokuratury.

Na razie nie podano, jakie konkretnie dokumenty zabezpieczono w Enei, Totalizatorze Sportowym i PKW ani czy w związku z najnowszymi czynnościami planowane są kolejne zatrzymania. Sam fakt przeszukań nie oznacza, że przedstawiono zarzuty pracownikom tych instytucji.