O tym, że wnioski o uchylenie immunitetu Szymonowi Hołowni i europosłowi Michałowi Kobosce zostały wstrzymane w ostatniej chwili, napisała „Rzeczpospolita”.

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Włodzimierz Czarzasty o uchylaniu immunitetów: Nikt nie będzie niczego chował pod kołdrę

– Trzeba pytać się prokuratury w tej sprawie. Nic mnie nie dziwi, ja rozpatruje to, co do mnie przychodzi. Jeśli do Sejmu przyjdą kolejne wnioski, będziemy je rozpatrywali. Nikt nie będzie tego chował pod kołdrę ani pod pierzynę – zapewnił Czarzasty pytany o to, czy sytuacja go nie dziwi.

– Ja gwarantuję normalną procedurę, normalne funkcjonowanie wszystkich ciał w Sejmie – dodał Czarzasty, który zapewnił, że w sprawach wniosków o uchylenie immunitetu „nie będzie żadnych skrętów w bok, bo nigdy nie było”.

Marszałek Sejmu przypomniał przy tym, że Sejm niedawno uchylił immunitet posłowi KO Wojciechowi Królowi.

Nie ma wniosku o uchylenie immunitetu Szymonowi Hołowni, prokurator nadzorująca sprawę zawieszona

Jak napisaliśmy w „Rzeczpospolitej” wstępny projekt wniosków o wyrażenie zgody na postawienie zarzutów w sprawie afery Collegium Humanum pięciu politykom – Ewie Leniart, Danielowi Milewskiemu, Michałowi Kołodziejczakowi, Szymonowi Hołowni oraz Michałowi Kobosce – trafił do Beaty Marczak, pełniącej funkcję Zastępcy Prokuratora Generalnego ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, w lutym tego roku.

Czytaj więcej Polityka Poseł Wojciech Król aresztowany. Jest decyzja sądu Poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król trafi do aresztu – zdecydował sąd w Katowicach. Polityk został zatrzymany na sali sądowej.

TVN24 pod koniec sierpnia tego roku ujawnił, że takie wnioski wobec Hołowni i Koboski wpłynęły do Prokuratury Krajowej. „Rz” rozszerzyła te informacje i informowała, że na liście są jeszcze: Ewa Leniart oraz Michał Kołodziejczak.

To, że do Warszawy trafiło pięć wniosków o uchylenie immunitetu obejmujących polityków, potwierdziliśmy w dwóch niezależnych źródłach. Miała być to także gwarancja bezstronności tego śledztwa. Według informacji „Rzeczpospolitej” prace nad wnioskami skończyły się pod koniec października tego roku. Po licznych uwagach i uzupełnianiach ostateczna wersja wszystkich pięciu wniosków została zaakceptowana również przez prok. Piotra Żaka prowadzącego śledztwo ws. Collegium Humanum.

Czytaj więcej Przestępczość Trzy wnioski o uchylenie immunitetów ws. Collegium Humanum Prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do marszałka Sejmu trzy wnioski o uchylenie immunitetów posłów Ewy Leniart, Daniela Milewskiego i Mic...

20 listopada Waldemar Żurek podjął decyzję o zawieszeniu prokurator Beaty Marczak na sześć miesięcy, tj. do 19 maja 2027 r. Wobec prokurator Marczak wszczęte zostało postępowanie służbowe w sprawie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego polegającego na „oczywistej i rażącej obrazie przepisów prawa lub uchybieniu godności urzędu”.

Trzy dni później Anna Adamiak, rzeczniczka Żurka ogłosiła, że do Marszałka Sejmu trafiły trzy wnioski o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posłów: Ewy Leniart i Daniela Milewskiego (oboje z PiS) i Michała Kołodziejczaka (KO).

Wniosek o uchylenie immunitetu Hołowni nie trafił do Sejmu w czasie, gdy – co jako pierwsza ujawniła „Rzeczpospolita” – uzyskał on pozytywną opinię Konwentu Służby Zagranicznej jako kandydat na nowego polskiego ambasadora w Watykanie.