KO, jak wynika z sondażu, może liczyć na 30,9 proc. głosów – o 0,9 punktu procentowego więcej, niż w badaniu z początku listopada.

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Sondaż: PiS daleko za KO, ale odrabia część strat

Drugi w sondażu jest PiS, który uzyskał 17,7 proc. wskazań, co oznacza2 punktu procentowego. Na podium jest jeszcze Konfederacja, na którą chce głosować 13,9 proc. badanych (spadek o 0,1 punktu procentowego).

Próg wyborczy przekraczają jeszcze: Konfederacja Korony Polskiej (10 proc., wzrost o 0,9 punktu procentowego), Lewica (6,2 proc., spadek o 0,6 punktu proc.) i Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego (5,9 proc., spadek o 0,2 punktu procentowego).

Pod progiem wyborczym znalazły się PSL (4,4 proc., spadek o 0,1 punktu procentowego), Razem (3,7 proc., wzrost o 0,6 punktu procentowego) i Polska 2050 (0,7 proc., spadek o 0,1 punktu procentowego).

6,6 proc. badanych (spadek o 3,5 punktu procentowego) nie wie, na kogo oddaliby głos.

Sondaż: Prawica ma większość, ale rząd musiałyby stworzyć cztery partie

WP przedstawia też symulację podziału mandatów przy takim wyniku wyborów. Największy klub w Sejmie, liczący 176 posłów, miałaby KO. PiS wprowadziłby do Sejmu 94 posłów, a Konfederacja – 72. W Sejmie zasiadłoby też 49 posłów Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, 35 posłów Lewicy i 34 posłów Rozwoju Plus.

Taki podział mandatów oznacza, że KO z Lewicą miałyby 211 posłów – do większości zabrakłoby im więc 20 głosów. Z kolei cztery prawicowe partie – PiS, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej i Rozwój Plus – miałyby 249 mandatów. Rząd musiałyby stworzyć wszystkie te cztery partie – gdyby choć jedna z nich nie zdecydowała się na koalicję, wówczas prawica nie miałaby większości.

Sondaż przeprowadzono w dniach 20–22 listopada na reprezentatywnej grupie 1000 osób. Błąd oszacowania wynosi 3 proc.