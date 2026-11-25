„Amerykańscy naukowcy twierdzą, że...” – ta fraza tak często powracała w artykułach o rozmaitego rodzaju badaniach prowadzonych na świecie, że zaczęła stawać się obiegowym żartem. Może dlatego, że często sensacyjnie brzmiące wnioski z badań okazywały się mylne lub przynajmniej znacznie mniej spektakularne niż sugerowały to tytuły poświęconych im tekstów. Z drugiej strony, nawet eksplorowanie ślepych uliczek pozwala zaoszczędzić czas na zbędne badania w przyszłości, a z niejednego krzykliwego nagłówka finalnie wyrosło coś pożytecznego, nawet jeśli na mniejszą skalę niż to początkowo sugerowano.

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Poszczególne branże w rozmaitym stopniu podlegają presji. W jednych wyzwaniem staje się sprostanie konkurencji, w coraz większym stopniu przedsiębiorstw chińskich, częstokroć subsydiowanych lub bazujących na quasi-niewolniczym systemie pracy. Na innych odbija się konieczność dokonania możliwie szybkiej transformacji energetycznej, kolejne muszą sprostać nowym rygorom dotyczącym ochrony zdrowia ludzi lub stanu środowiska naturalnego. A kolejne funkcjonują w ciągłym reżimie konkurencji, cięcia kosztów, poprawy jakości i komfortu użytkownika. W każdym z tych przypadków innowacje wywodzące się ze świata nauki mogą przesądzić o „być albo nie być” danej firmy czy nawet branży.

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Walka o zdrowie

Niemal 46 miliardów dolarów – tak w perspektywie roku 2032 portal Fierce Pharma szacuje przychody branży farmaceutycznej z leków, których rynkowa premiera została zaplanowana w 2026 roku. Tylko dwa otwierające listę specyfiki mają wysokością sprzedaży przebić wartość rynkowych premier z ubiegłego roku. Oba są lekami nowej generacji mającymi wspierać walkę z otyłością, a po części też m.in. z cukrzycą.

Można przyjąć, że to rynkowa odpowiedź na nieproporcjonalny sukces leku Ozempic. Rok temu jego duński producent podbijał wskaźnik wzrostu gospodarczego w swojej ojczyźnie o przeszło dwie trzecie (w III kwartale PLB Danii urósł o 2,3 proc., bez sektora farmaceutycznego byłoby to 0,7 proc.). Ale poza podążaniem utartą, sprawdzoną ścieżką w farmacji z powodzeniem pracowano nad nowymi specyfikami pozwalającymi pomóc pacjentom walczącym z rakiem piersi, nowotworami układu krwiotwórczego, stwardnieniem rozsianym, chorobami skóry i układu nerwowego – żeby wymienić te obszary, które prawdopodobnie przyniosą koncernom największe wpływy.

Pacjenci wolą profilaktykę od reaktywności, a to oznacza rosnącą przewagę pigułki nad skalpelem, laboratorium nad salą operacyjną

Nie ma chyba branż w tak oczywisty sposób uzależnionych od prac prowadzonych w laboratoriach naukowców (firmowych oraz uczelnianych), jak farmacja i medycyna. Mijające miesiące nie tylko przyniosły nowe leki, ale też rewolucję w ich poszukiwaniu, do czego zaprzęgnięto sztuczną inteligencję. AI testuje nowe substancje, potrafi całkiem trafnie diagnozować chorych. Ale też wszędzie tam, gdzie pojawiają się nowe szanse, pojawiają się nowe ryzyka. Algorytmy potrafią też stworzyć nowe wirusy, a diagnozy przez nie stawiane usypiają czujność ludzi: AI potrafi ze skutecznością wyższą o kilka-kilkanaście procent ustalić, co dolega pacjentowi (przede wszystkim za sprawą umiejętności szybkiego skojarzenia objawów właściwych dla rzadkich chorób, które lekarzom nawet nie przychodzą do głowy) – jednocześnie jednak lekarze posługujący się AI rzadziej reagują na błędy popełnione przez technologię, nie weryfikują jej diagnoz.

Wracając jednak do farmacji – firma konsultingowa PwC w raporcie „Breakthroughs at scale: the future of pharma. A vision for 2035”, opublikowanym na początku tego roku – przewiduje, że we wzmiankowanej perspektywie dzięki innowacjom znaczenie farmacji w służbie zdrowia będzie rosnąć z stosunku do „reaktywnej” medycyny. Pacjenci – obecni i przyszli – przynajmniej deklaratywnie wolą profilaktykę od reaktywności, a to oznacza rosnącą przewagą pigułki nad skalpelem, laboratorium nad salą operacyjną.

Nie ma chyba branż w tak oczywisty sposób uzależnionych od prac prowadzonych w laboratoriach naukowców, jak farmacja i medycyna Foto: shutterstock

Pod presją transformacji

O energetyce zwykło się mówić, że jest krwiobiegiem gospodarki. A skoro tak, to powinna być zdrowa – co dziś oznacza zarówno użycie czystej energii (czy przynajmniej możliwie najmniej emisyjnej), jak i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego (rozumiane jako uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców surowców). Idealne połączenie – odzwierciedlające się również w strategiach rządowych dla polskiej energetyki – to elektrownie atomowe pracujące w podstawie, a zatem zapewniające dostawy energii bez względu na warunki zewnętrzne, oraz odnawialne źródła energii, zaspokajające większość naszych potrzeb na co dzień: gdy słońce i wiatr zawodzą.

Żeby ta transformacja energetyczna była efektywna i spełniła swoje cele, współdziałanie światów nauki i biznesu wydaje się niezbędne. Już dziś można powiedzieć, że system edukacji i kształcenia wyższego będzie musiał „wyprodukować” kadry, które będą systemem energetycznym przyszłości administrować i dbać o jego działanie, co dotyczy zwłaszcza energetyki jądrowej. W tejże jest zresztą wielkie pole do popisu, gdyż dwa kluczowe elementy jej rozwoju – małe reaktory modułowe (SMR) czy reaktory fuzyjne – są dziś rozwiązaniami funkcjonującymi wyłącznie w warunkach laboratoryjnych. Zmodyfikowanie ich w sposób pozwalający na powszechne, bezpieczne i efektywne użycie, wciąż pozostaje wyzwaniem.

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OZE również pozostawiają wciąż wielkie pole do popisu. Efektywność instalacji solarnych i wiatrowych, pomp ciepła, cykl życia i koszty zakupu urządzeń, przetwarzanie odpadów z sektora OZE – to tylko niektóre obszary zielonej energetyki, w których można znacząco poprawiać obecne parametry. To samo odnosi się do magazynów energii, które właściwie moglibyśmy nazwać „akumulatorami”, stabilizującymi system bez względu nawet na energetykę atomową czy tradycyjną. Cena i żywotność magazynów, pojemność, sprawność oddawania energii do sieci będą miały zasadnicze znaczenie dla całej transformacji. Do tego moglibyśmy też dorzucić technologie, które wciąż pozostają rozwiązaniami bardziej z obszaru science fiction niż realiów: użycie na większą skalę wodoru lub pochłanianie emisji CO2 z atmosfery. Teoretycznie mają one rewolucyjne znaczenie, ale większość rozwiązań w tej dziedzinie pochodzi ze świata naukowych start-upów i zainteresowanie nimi ze strony gigantów sektora wygasło, jak tylko administracja Donalda Trumpa odtrąbiła odwrót od polityki klimatycznej.

Ale to nie oznacza, że poszukiwania innowacji w energetyce ustały. Jak odnotowali niedawno eksperci firmy McKinsey w raporcie „Technology Trends Outlook 2026”, w 2025 roku w poszukiwanie nowych rozwiązań dla energetyki zainwestowano na świecie 200 mld dolarów, a inwestycje w infrastrukturę AI w tym sektorze podwoiły się w ciągu roku.

Efektywność instalacji solarnych i wiatrowych, pomp ciepła, cykl życia i koszty zakupu urządzeń, przetwarzanie odpadów z sektora OZE – to tylko niektóre obszary zielonej energetyki, w których można znacząco poprawiać obecne parametry Foto: shutterstock

Zarzucanie sieci na surowce

Dekadę temu impulsem dla transformacji – nie tylko energetyki, ale całej gospodarki – był niepokój o zachodzące zmiany klimatyczne. Dziś motorem zmian stają się obawy o uzależnienie się od surowców i technologii, którymi dysponują państwa niechętnie lub wrogo nastawione do Zachodu i skłonne do używania posiadanych zasobów jako dźwigni w stosunkach międzynarodowych. Dekadę temu patrzyliśmy na gospodarkę obiegu zamkniętego jako metodę uporania się z gwałtownie rosnącymi zwałami odpadów, dziś coraz częściej widzimy w nich zapas surowców, które trzeba odzyskać dla własnego dobra i bezpieczeństwa.

Można zatem uznać, że cyrkularność przeżywa drugą młodość. W ostatnich miesiącach przekonaliśmy się o tym, obserwując debiut systemu kaucyjnego i dyskusję na temat rozszerzonej odpowiedzialności producenta, która w olbrzymiej mierze będzie dotyczyć opakowań: już na tym niewielkim odcinku frontu można się przekonać, jak wiele jeszcze pozostaje do zrobienia (opracowania/wynalezienia) i jak wielką rolę mogą w tym odegrać laboratoria. Rynek czeka wielkie przeprojektowywanie stosowanych dotychczas opakowań na potrzeby odzysku surowców: oznacza to poszukiwanie nowych rozwiązań dotyczących funkcjonalności produktu, surowców pozwalających zabezpieczyć jego specyfikę (np. dla zawartości płynnej, żywności czy możliwości ponownego ożycia tego samego opakowania), technologii pozwalających na efektywną zbiórkę, sortowanie i recykling odpadu.

Proces ten będzie dotyczyć niemal każdej branży, od przemysłu spożywczego, przez handel, po transport i logistykę. Być może znikną szklane flakony na perfumy domykane plastikowym dozownikiem, tubki na pastę do zębów, czy tekturowe opakowania na pizzę – to przykłady pierwsze z brzegu, ale reprezentatywne dla rozmaitych problemów. Pierwsze łączyły w trudny do rozdzielenia sposób dwie frakcje, w drugich często pozostawały resztki pasty, stając się trudnym do usunięcia zanieczyszczeniem, w ostatnie przesiąkał tłuszcz z jedzenia, który uniemożliwiał ich ponowne przetworzenie. Można przyjąć, że szczególną wagę będą miały rzadkie metale i minerały, których jedynym „złożem” w Europie są wyrzucane elektrośmieci.

O roli, jaką mają tu do odegrania naukowcy, można się przekonać, śledząc prace prowadzone na uniwersytetach. Weźmy ten w Edynburgu – w ostatnich miesiącach tamtejsi badacze pokazali między innymi opartą na użyciu bakterii technologię przetwarzania używanych butelek PET w lek stosowany w przypadku choroby Parkinsona (L-DOPA) czy proces wytwarzania ze starego pieczywa wodoru mogącego zastąpić w przemyśle wodór uzyskiwany z kopalin. A jeśli to nie robi na kimś wrażenia, to niech zajrzy na strony nowojorskiej Public School i tamtejszego Fashion Institute of Technology: eksperci tych instytucji pokazali niedawno obuwie sportowe stworzone z mikrobów, po wyrzuceniu ulegające szybkiej i pełnej biodegradacji.

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Cegła inteligentna

Wiele ze wspomnianych wyżej trendów ma znaczenie w budownictwie. Ten sektor już od lat był pod szczególną presją: 30 proc. śladu środowiskowego UE pochodziło z budowania, użytkowania, rozbiórki lub burzenia budynków. Na konto tej branży trzeba zapisać jedną trzecią unijnej konsumpcji materiałów, 42-proc. udział w całkowitej konsumpcji energii pochodził z użytkowania budynków, ich rozbiórki i burzenie miały największy (wagowy) udział w strumieniu odpadów, a co więcej, była to pula wyjątkowo niezdatna do recyklingu – to wszystko ustalenia European Environment Agency.

Skala problemów, z jakimi mierzy się ta branża, jest zatem olbrzymia – ale to zarazem olbrzymi potencjał dla innowacyjności. Firmy z tej branży już dziś eksperymentują (bo trudno mówić o powszechnym użyciu) z nowymi materiałami, których produkcja w mniejszym stopniu obciążałaby środowisko, które pozwalałyby efektywniej gospodarować ciepłem i energią elektryczną w nowo powstających budynkach, byłyby trwalsze i – gdy nadejdzie czas – łatwiej poddające się recyklingowi do pełnowartościowej, pierwotnej formy. Zmiany klimatu tworzą też nowe potrzeby: budynki muszą dziś wytrzymywać bardziej ekstremalne warunki pogodowe, opierać się kataklizmom naturalnym, umożliwiać skuteczną wentylację, nie zatrzymywać wilgoci, nie przegrzewać się latem i nie wychładzać zimą. A najlepiej – badania w tej mierze trwają – wychwytywać z atmosfery gazy cieplarniane.

Dla pracowników i menedżerów firmy, ale też naukowców i kierowników instytucji badawczej świadomość wagi nadchodzących zmian ma krytyczne znaczenie

Skupmy się jednak na samym procesie budowania: wbrew obiegowym stereotypom współczesny plac budowy staje się witryną nowoczesnych technologii. Przykładowo, sztuczna inteligencja – według Conctruction Management Association of America – może podnieść zyski branży do 2035 r. o 71 proc. W połączeniu z coraz śmielej wkraczającymi na place budów robotami, AI pomaga optymalizować pracę, zarządza przepływem materiałów budowlanych i siły roboczej, na poziomie dużych firm tworzy prognozy potrzeb w przyszłości w oparciu o dane rynkowe, ostrzega o ryzykach, wskazuje okazje. W branży zadomowiły się drukarki 3D nowych generacji, które nie są już zabawką dla geeków lecz realnym wsparciem w dostarczaniu nietypowych elementów konstrukcji. Technologie VR, AR czy XR są wsparciem procesu projektowania lub przebudowy. Współczesne budynki są naszpikowane sensorami, których coraz bardziej precyzyjne działanie wspiera proces administrowania i konserwacji nieruchomości.

Budowanie odporności

Opisane wyżej branże wyróżnia olbrzymia rola, jaką odgrywają w gospodarce, ale to zaledwie początek długiej listy rynków których przyszłość uzależniona jest od specjalistycznej wiedzy i przygotowania kadr, które dostarczyć mogą jedynie instytucje naukowe. Moglibyśmy śmiało postawić w to miejsce motoryzację, którą w kolejnych dekadach będzie nieubłaganie czekać transformacja związana z elektryfikacją czy autonomicznością, a także dalszy ciąg nieustannego wyścigu rozwiązań zwiększających komfort i bezpieczeństwo kierowców i pasażerów. Podobny wyścig zbrojeń, i to dosłownie, trwa w przemyśle obronnym – wydarzenia ostatnich lat wręcz przyspieszyły adaptację wiedzy laboratoryjnej na potrzeby pola walki. Co więcej, wysoce prawdopodobne jest, że – tak jak stało się to w drugiej połowie XX wieku – technologie opracowywane na potrzeby zbrojeniówki utorują sobie drogę do zastosowania „cywilnego”, co będzie kolejnym impulsem rozwojowym.

Szkopuł w tym, że technologiczne zaplecze nowej technologii to kolejny obszar wielkich wyzwań dla branży: powstające jak grzyby po deszczu centra danych już dziś budzą olbrzymie kontrowersje ze względu na swój destrukcyjny dla bezpośredniego otoczenia wpływ – np. w zakresie potężnego wykorzystania lokalnych zasobów wody. To pokazuje, że i w sektorze IT są obszary, które wymagają innowacji i możliwie najszybszej modernizacji.

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Rozwiązania, które przyjdą nam z pomocą w rozwiązywaniu wspomnianych tu problemów – i setek innych, które pominęliśmy – będą się rodzić zarówno w laboratoriach uczelnianych, jak i w firmowych oddziałach R&D. Ale tam czy tu, pracować w nich będą specjaliści wykształceni w systemie nauki, co jest mocnym argumentem za nawiązywanie i pielęgnowaniem relacji między światami nauki i biznesu. Pierwszy z nich ponosi też pewną odpowiedzialność za to, jak odporne będą rynki pracy na falę robotyzacji i agentów AI: trzeba będzie przewidzieć, jakie obowiązki i aktywności zawodowe gremialnie przejmą za nas technologie, a gdzie konieczne będą wciąż interwencje specjalisty – i w tym kierunku należy przebudowywać kształcenie.

Na każdym poziomie – pracowników i menedżerów firmy, naukowców i kierowników instytucji badawczej, decydentów – świadomość wagi nadchodzących zmian ma krytyczne znaczenie. Tym bardziej, że coraz częściej rozlegają się na świecie nawoływania do powrotu do izolacjonizmu gospodarczego i politycznego. Nawet jeśli my nie chcemy się od świata odcinać, świat może się odciąć od nas – co dotyczy zarówno Polski, jak i Europy czy Zachodu. A o tym, jak kończy się chorobliwe uzależnienie, choćby od surowców kopalnych, już się zdążyliśmy boleśnie przekonać. Nasza odporność na kolejne takie wstrząsy musi być budowana na styku światów biznesu i nauki.