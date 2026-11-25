Zapisują się na studia, płacą czesne za jeden semestr i zaraz po ukończeniu go – odchodzą. Bywa, że od początku interesowały ich konkretne zajęcia, na przykład z programowania. A że znaleźli je w pierwszym semestrze, uznali, że się już nauczyli tego, co im potrzebne i w taki sposób skorzystali z oferty uczelni.

Reklama Reklama

Z punktu widzenia programu studiów to rezygnacja. Z punktu widzenia osoby, która przyszła na uczelnię, żeby się czegoś konkretnego nauczyć, sprawa może wyglądać inaczej. Uczelnia powinna umieć rozróżnić te sytuacje. Ktoś odchodzi, bo rozczarował się zajęciami albo nie może połączyć ich z pracą. Ktoś inny osiągnął swój cel i nie zamierza zdobywać kolejnego dyplomu. Sama informacja, że oboje zniknęli z listy studentów, mówi niewiele o tym, jak ocenili naukę.

Powrót osób dorosłych na uczelnię nie jest nowym zjawiskiem. Ale zmienia się to, jakiego rodzaju edukacji szuka część z nich. Osoba, która już pracuje i zna swoją branżę, może potrzebować konkretnego kursu oraz informacji, ile czasu tygodniowo musi na niego przeznaczyć. Jeśli część zajęć odbywa się online, ważne jest, które wymagają obecności o określonej porze, a które można wykonać w dogodnym terminie. Gdy w programie jest laboratorium albo praca z grupą, trzeba z wyprzedzeniem wiedzieć, kiedy przyjechać. Dla osoby mieszkającej poza miastem akademickim taka informacja może rozstrzygać o zapisaniu się na kurs.

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego pokazuje, jak można przygotować ofertę dla ludzi, którzy zawód już wykonują. W rekrutacji na rok 2026/2027 znalazło się seminarium „Sprawdzone przepisy – nowe trendy”, adresowane do nauczycieli fizyki i edukatorów. To kurs stacjonarny na dwa semestry, z narzędziami, które uczestnicy mogą wykorzystać w szkolnej klasie. Ten przykład pokazuje sens powrotu na uczelnię. Nauczyciel może skorzystać z nowych metod i odnieść je do własnych lekcji. Zajęcia kończą się uzyskaniem mikropoświadczenia.

To dokument, który potwierdza, czego dana osoba nauczyła się na kursie, szkoleniu lub podczas innych zajęć o określonym zakresie. Zgodnie z zaleceniem Rady UE powinien wskazywać, jakie umiejętności zdobył uczestnik, ile pracy wymagała nauka i jak sprawdzono jej efekty. Dzięki temu pracodawca może się dowiedzieć, co kandydat potrafi zrobić i na jakiej podstawie to potwierdzono.

Uniwersytet Łódzki w ofercie mikropoświadczeń na rok akademicki 2026/2027 umieścił z kolei 25-godzinny kurs „Wykorzystanie sztucznej inteligencji w pracy dydaktycznej”. Uczestnicy mają m.in. przygotować test i zaplanować lekcję z użyciem narzędzi AI. Program przewiduje też indywidualny projekt pod opieką prowadzącego.

Uczelnie mogą w ten sposób kształcić również osoby, od których zależy, jak technologia trafi później do szkół i na studia. W praktyce warto sprawdzić, czy uczestnik po kursie potrafi zaprojektować własne zadanie, ustalić zasady użycia narzędzia i ocenić odpowiedź ucznia lub studenta. Taka informacja pozwala powiedzieć znacznie więcej o kursie niż sama nazwa.

Co pracodawca zobaczy w mikropoświadczeniu

W Akademii Górniczo-Hutniczej wydawanie mikropoświadczeń powiązano z kursami i szkoleniami, których program przewiduje punkty ECTS. Punkty wskazują, ile pracy wymaga jego zaliczenie, łącznie z zajęciami i samodzielną nauką.

Politechnika Poznańska w 2026 r. wprowadziła regulamin przyznawania mikropoświadczeń za efekty uzyskane między innymi na kursach, warsztatach i w modułach dydaktycznych. Każde z tych rozwiązań przenosi część odpowiedzialności na uczelnię, która podpisuje się pod wynikiem.

Pracodawcę interesuje, czy kandydat po kursie analizy danych potrafi przygotować zestawienie z nieuporządkowanych plików i uzasadnić, które dane odrzucił? Czy nauczył się jedynie wykonać zadanie według podanej instrukcji? Dokument będzie użyteczny, jeśli osoba prowadząca rekrutację zrozumie, co zrobiono podczas oceny. Podobnie dla uczelni, która miałaby uznać taki wynik przy dalszej nauce. Musi móc porównać zakres kursu z własnymi wymaganiami.

Prof. Piotr Mikiewicz, socjolog edukacji z Uniwersytetu DSW IDEIS studzi jednak oczekiwania co do tego, jak szybko pracodawcy przywiążą wagę do nowych dokumentów. W badaniach, które prowadził na Dolnym Śląsku, w różnych branżach słyszał od firm potrzebujących rąk do pracy, że są gotowe przyjąć kandydatów i przeszkolić ich u siebie. Gdy dla przedsiębiorstwa najpilniejsze jest obsadzenie stanowiska, dodatkowe poświadczenie może mieć małe znaczenie. W warunkach większej konkurencji o pracę może stać się jednym ze sposobów pokazania, czym kandydat różni się od innych. Profesor widzi też jego możliwą wartość dla osób wracających po dłuższej przerwie. Mogą pokazać coś, czego nauczyły się niedawno, nawet jeśli w życiorysie zawodowym mają kilkuletnią lukę.

Dla pracodawcy współpraca z uczelnią może zacząć się jeszcze przed wystawieniem dokumentu. Firma może pokazać zadanie, którego wykonanie ma wartość w danym zawodzie. Uczelnia może na tej podstawie ustalić, czego nauczyć i jak sprawdzić wynik w sposób zrozumiały także dla innych firm. Najwięcej o wartości takiej współpracy powiedzą później losy uczestników. Czy uczą się dalej? Czy wykorzystują to, co zrobili na kursie? Czy poświadczenie pomogło im zmienić zakres obowiązków? Samo przyjęcie regulaminu pozwala uruchomić ofertę. Te odpowiedzi pokażą, czy znalazła ona odbiorców.

Ile wyboru ma student

Indywidualna ścieżka może też powstać w ramach zwykłych studiów. Przykładem jest ZIP 2.0, program rozwoju dydaktyki na Uniwersytecie Warszawskim. Dla studentów pierwszego roku historii kultury w dobie humanistyki cyfrowej w roku akademickim 2026/2027 uczelnia przewidziała dobrowolną ścieżkę obejmującą przynajmniej trzy zajęcia. Jedne dotyczą kompetencji społeczno-przedsiębiorczych, drugie cyfrowych, trzecie zielonych. Uczestnicy mogą wybrać dodatkowe formy. W zasadach programu zapisano między innymi mentoring zawodowy, wyjazdy studyjne oraz projekty zespołowe „Studenci dla Otoczenia”. Zaliczone zajęcia można włączać do rozliczenia studiów zgodnie z zasadami programu.

Inną formę indywidualizacji testuje Politechnika Warszawska w projekcie NCBR „Uczelnie Przyszłości”. Punktem wyjścia jest autorski projekt studenta, wokół którego układa się indywidualną ścieżkę edukacyjną. Projekt jest prowadzony z udziałem dwunastu uczelni partnerskich, w tym Uniwersytetu Warszawskiego. Przy takiej formule trzeba ustalić, ile pracy wymaga opieka mentora i jak oceniać postępy, skoro studenci mogą pracować nad zupełnie różnymi zadaniami. Na tym polega różnica między możliwością wyboru zajęć z listy a sytuacją, w której część kształcenia organizuje się wokół pomysłu studenta.

Gabriel Wołosewicz, nauczyciel, wykładowca i doradca metodyczny, opowiada o pracy ze studentami związanymi z transportem, spedycją i logistyką. – Uczymy się po prostu przez doświadczenie – mówi. Na zajęciach pracują nad celami zawodowymi i planem ich realizacji, wykorzystując między innymi narzędzia Europass. Wołosewicz zwraca uwagę, że w jednej grupie spotykają się osoby, które już pracują w biznesie, i takie, które dopiero szukają dla siebie miejsca. W zadaniu zespołowym osoba z doświadczeniem może odwołać się do tego, co widziała w pracy. Pozostali mogą zapytać, dlaczego przyjęto takie rozwiązanie i czy dałoby się postąpić inaczej. Wykładowca może wtedy pomóc grupie wyciągnąć wnioski z doświadczenia jednej osoby.

Uczelnia po zakończeniu projektu

Według GUS pod koniec 2025 r. w polskich uczelniach kształciło się 1,323 mln osób, o 42,7 tys. więcej niż rok wcześniej. W skali kraju liczba studiujących w ostatnich latach rosła. Poszczególne uczelnie mogą jednak znajdować się w różnych sytuacjach, zależnie od kierunków, lokalizacji i tego, skąd przyjeżdżają kandydaci. Uczelnia, która chce przyciągnąć pracujących dorosłych albo studentów z zagranicy, musi przygotować również obsługę, której te grupy potrzebują.

Na UW przykładem jest Welcome Point. Uczelnia uruchamia punkt informacyjny dla nowych studentów, doktorantów i pracowników, przede wszystkim przyjeżdżających z zagranicy. Prowadzi też informacje dotyczące legalizacji pobytu. Z punktu widzenia osoby zaczynającej studia to ważna część funkcjonowania uczelni. Jeśli w jednym miejscu może ustalić, gdzie załatwić sprawę i jakie dokumenty przygotować, rzadziej musi szukać odpowiedzi w kolejnych jednostkach. Jeśli uczelnie konkurują o studentów międzynarodowych, to warto oceniać również to, jak wygląda ich pierwszy miesiąc po przyjeździe.

Podobny rachunek dotyczy elastycznej oferty. Kurs można uruchomić dzięki finansowaniu projektowemu. Żeby powtórzyć go za rok, trzeba opłacić prowadzących, zapewnić dostęp do sprzętu i platformy, przeprowadzić rekrutację oraz sprawdzić efekty nauki. Jeśli studenci mają pracować z mentorami, do kosztów dochodzi czas opiekunów. Odporność finansową programu można więc oceniać po tym, czy uczelnia wie, które koszty pokryje w kolejnych latach i ilu uczestników potrzebuje, by utrzymać zajęcia. Dotyczy to również kursów tworzonych wspólnie z firmą. Gdy partner się wycofuje, uczelnia nadal odpowiada za to, co obiecała uczestnikom.

W zarządzaniu dane mogą pomóc wcześniej dostrzec problem. Uczelnia może porównywać, na którym etapie ludzie rezygnują, ile czasu czekają na rozpatrzenie sprawy i które zajęcia najtrudniej połączyć z pracą. Przy interpretacji potrzebna jest rozmowa ze studentami. Ten sam sygnał w systemie może oznaczać kłopot z opłatą, źle ułożony plan albo, na co zwraca uwagę prof. Mikiewicz – osiągnięcie własnego celu po jednym semestrze. W obsłudze można też wykorzystać AI do podpowiadania odpowiedzi na typowe pytania. Przy sprawie wpływającej na status studenta powinien być dostęp do człowieka, który potrafi sprawdzić odpowiedź i ma uprawnienia do podjęcia decyzji.

Nie zmienia to faktu, że polskie uczelnie stają się coraz bardziej elastyczne. Starają się odpowiedzieć nie tylko na potrzeby przyszłego, ale też obecnego rynku pracy. Co świadczy o początku jakościowego przełomu.