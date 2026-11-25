Nauka Rozwój Biznes - dodatek specjalny Foto: Rzeczpospolita

Proste zasoby przewag polskiej gospodarki już się skończyły. Trudno dzisiaj mówić o konkurowaniu kosztami pracy czy względnie niskimi cenami energii. Polska musi zbudować nowe przewagi konkurencyjne, zmieniać gospodarkę na tę opartą na wiedzy i innowacjach. Paradoksalnie sprzyjają temu okoliczności. Z jednej strony mamy rozedrganą sytuację geopolityczną i błyskawiczne zmiany ogarniające cały świat, z drugiej jednak potężne projekty, które są i będą realizowane w Polsce. Transformacja energetyczna czy potrzeby dotyczące bezpieczeństwa i obronności to nie są już puste hasła w sytuacji, gdy pochłaniają dziesiątki miliardów złotych.

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Tylko, że temu bezprecedensowemu wysiłkowi musi towarzyszyć coś więcej. Oprócz rzeczy namacalnych – infrastruktury czy sprzętu wojskowego – musi powstać wartość dodana, nowe kompetencje dla gospodarki i przemysłu. W te procesy musi zaangażować się świat nauki i na nich skorzystać. To szansa, która może się już nie powtórzyć, na wypracowanie w końcu efektywnego modelu relacji między nauką i biznesem. Zaistnienie w technologicznym wyścigu i skok do pociągu, który zaczyna nam odjeżdżać.

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O konieczności wzmocnienia relacji nauka–biznes mówi się w Polsce od lat. Efekty są mocno ograniczone, nasz kraj zajmuje, delikatnie mówiąc, dalsze miejsca w różnorakich rankingach innowacyjności. Ale z drugiej strony nie można powiedzieć, że nic się nie zmienia. Wspomniany wysiłek inwestycyjny, coraz większa otwartość ośrodków naukowych na współpracę z biznesem, nawet postępująca cyfryzacja administracji – to wszystko tworzy już korzystny punkt wyjścia do uruchomienia przestawiania naszej gospodarki na nowe, innowacyjne tory.

Dlatego konferencja „Nauka. Rozwój. Biznes. Wiedza dla gospodarki” odbywa się w tak ważnym momencie. Przez te dwa dni – 25-26 listopada – w hotelu Sheraton Grand Warsaw odbędzie się z górą 25 debat. Tematyka jest bardzo szeroka, zebrana w trzech ścieżkach – od komercjalizacji badań poprzez sztuczną inteligencję, transformację energetyczną, cyberbezpieczeństwo aż po technologie kosmiczne i lotnicze. Dyskutować będą przedstawiciele administracji rządowej, środowiska akademickiego, instytucji naukowo-badawczych czy czołowych firm technologicznych i przemysłowych.

Jednym z najpoważniejszych walorów konferencji będzie to, że nie zostanie ona zawieszona w próżni. To realne spotkanie przedstawicieli nauki, biznesu i administracji, które ma służyć rozmowie o konkretnych rozwiązaniach i najlepszych światowych wzorcach po które warto sięgnąć. Tak będzie na przykład w przypadku dyskusji o finansowaniu innowacji, która nie ograniczy się do dyżurnego narzekania na brak pieniędzy, lecz będzie zderzeniem racji i potrzeb biznesu, instytucji finansujących, świata nauki oraz możliwości administracji. Podobnie z panelem poświęconym obronności – ma być krokiem w kierunku budowania polskiej przewagi technologicznej i kompetencji przemysłu w zakresie bezpieczeństwa. Bez tego trudno mówić o pełnych korzyściach z setek miliardów złotych przeznaczanych na obronność.

Nie zmarnujmy tej szansy. Polska w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat potrafiła wykorzystać możliwości, jakie podsuwało otoczenie zewnętrzne. Jednak coraz więcej zależy od nas samych. Także skok rozwojowy, czyli w dużej mierze efekt tego, jak się ułożą relacje między nauką i biznesem.

Autor jest redaktorem zarządzającym „Rzeczpospolitej”