Materiał przygotowany przez Google Polska

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Dyskusje o AI bywają nużące, gdy utkną między bezkrytycznym zachwytem a paraliżującym lękiem. Gdy jednak przyjrzymy się, jak badacze w praktyce wykorzystują uczenie maszynowe i obliczenia kwantowe, wyłania się obraz niezwykle konkretny. W zespołach Google Research, Google DeepMind i Google Quantum AI powraca to samo założenie: technologia ma pokonywać bariery blokujące naukę od dekad i oszczędzać ludziom to, co najważniejsze – czas.

Białka, które przestały blokować badania

Jeszcze do niedawna przewidywanie trójwymiarowej struktury białek na podstawie sekwencji aminokwasów było uchodzącą za nieosiągalną, 50-letnią zagadką biologiczną. Wszystko zmieniło się w 2020 roku za sprawą stworzonego przez Google DeepMind systemu AlphaFold – osiągnięcia docenionego w 2024 roku Nagrodą Nobla z chemii dla Demisa Hassabisa i Johna Jumpera. To narzędzie w fundamentalny sposób odmieniło codzienne warsztaty badawcze na całym świecie.

Otwarta baza danych AlphaFold zawiera obecnie ponad 200 milionów struktur reprezentujących praktycznie wszystkie znane nauce białka. Korzysta z niej blisko 3,3 miliona badaczy ze 190 krajów, z czego ponad milion pracujących w państwach o niższym dochodzie. Mimo że liczba 41 tysięcy cytowań naukowych robi ogromne wrażenie, największy przełom dokonuje się w samych laboratoriach: analizy receptorów węchowych, wymagające dawniej sześciu tygodni kosztownych badań, z AlphaFold 2 trwają godzinę, zaś z wersją AlphaFold 3 – zdolną modelować również interakcje z DNA i RNA – sprowadzają się do zaledwie minuty.

Dzięki temu radykalnemu przyspieszeniu zespół z University of Missouri rozszyfrował budowę białka apoB100 – kluczowego składnika cholesterolu LDL – zbliżając nas do skuteczniejszych terapii układu krążenia. Z kolei dwaj tureccy badacze, bracia Alper i Taner Karagölowie, bazując na otwartych zasobach AlphaFold, samodzielnie opanowali biologię strukturalną i opublikowali 15 prac naukowych. Przykład ten dowodzi, że gdy zamiast aparatury wartej miliony dolarów wystarcza zwykły komputer z dostępem do sieci, dawne bariery wejścia do świata wielkiej nauki po prostu znikają.

Z tego demokratycznego dostępu do wiedzy korzystają dziś także polskie ośrodki badawcze. Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN wykorzystują AlphaFold do analizy białek enzymatycznych, projektowania innowacyjnych cząsteczek leków i zgłębiania tajników chorób neurodegeneracyjnych.

Ciemna materia DNA i precyzja jednej komórki

Jednak biologia to nie tylko białka. Aby to zrozumieć, warto wyobrazić sobie DNA jako ogromną księgę z instrukcjami budowlanymi. Komórka czyta zawarte w niej przepisy i na ich podstawie tworzy białka – miniaturowe maszynerie, które wykonują niemal całą pracę w naszym organizmie: od trawienia pokarmu po transport tlenu. Co ciekawe, zaledwie 2 proc. ludzkiego DNA to bezpośrednie instrukcje kodujące owych białkowych wykonawców. Pozostałe 98 proc. stanowi obszar niekodujący – tajemnicza „ciemna materia” genomu, wypełniona złożonymi elementami regulacyjnymi. Przy 3 miliardach par zasad istnieje aż 9 miliardów możliwych punktowych mutacji. Sekwencjonowanie genomu pacjenta cierpiącego na rzadką chorobę genetyczną ujawnia miliony odchyleń; nawet po odrzuceniu powszechnych wariantów genetykom pozostają setki podejrzanych zmian, których weryfikacja trwać może długie lata.

Przełomowym wsparciem stał się tu model AlphaGenome, potrafiący analizować obszary rzędu miliona par zasad z precyzją co do pojedynczej litery. Wraz z nim debiutował AlphaGenome Atlas – cyfrowa mapa wszystkich 9 miliardów potencjalnych wariantów. Dzięki wskaźnikowi AVI naukowcy z Broad Institute zdołali natychmiast wytypować mutację odpowiedzialną za dotąd niewyjaśnione zaburzenie neurorozwojowe u pacjenta.

Krokiem milowym okazał się niedawno udostępniony model AlphaGenome 2. Dotychczasowe narzędzia uśredniały dane dla całych tkanek, co zacierało subtelne różnice – komórka serca, astrocyt czy makrofag interpretują bowiem to samo DNA zupełnie inaczej. Trenowany na ponad 100 milionach profili pojedynczych komórek wyodrębnionych z 68 tkanek (m.in. z projektu Human Cell Atlas) nowy model ocenia skutki mutacji w konkretnych typach i stanach komórkowych. Wykrywa dwukrotnie więcej chorobotwórczych wariantów i natychmiast analizuje nowe dane komórkowe. Narzędzie udostępniono bezpłatnie do celów naukowych, co znacząco przybliża nas do stworzenia pełnej cyfrowej symulacji ludzkiej komórki oraz do odnalezienia nowych leków na chorobę Alzheimera czy cukrzycę typu 2.

USG bez wieloletniego doświadczenia klinicznego

Nowoczesne technologie transformują jednak nie tylko laboratoria, ale i medycynę pierwszej linii. Obecnie blisko dwie trzecie ludzkości pozostaje bez dostępu do podstawowej diagnostyki obrazowej, w tym kluczowych badań USG w ciąży. Problem leży nie tylko w cenie samych aparatów, ale przede wszystkim w braku wykwalifikowanych ultrasonografistów, których szkolenie wymaga lat praktyki.

Google Research we współpracy z Northwestern Medicine w USA oraz Jacaranda Health w Kenii stworzyło uproszczony schemat badania. Zamiast skomplikowanego manewrowania głowicą USG położna używa przenośnej sondy podłączonej do tabletu, wykonując kilkanaście ustandaryzowanych ruchów po brzuchu pacjentki (metoda tzw. blind sweep). Szkolenie personelu z tego protokołu trwa zaledwie osiem godzin, a resztę pracy wykonuje algorytm – analizuje nagranie, precyzyjnie wylicza wiek ciążowy oraz wykrywa zagrożenia, takie jak nieprawidłowe ułożenie płodu.

Testy kliniczne przeprowadzone zarówno w Chicago, jak i w wiejskich ośrodkach wokół Nairobi wykazały, że sztuczna inteligencja szacuje wiek płodu z marginesem błędu wynoszącym 4,2 dnia, czym dorównuje wynikom uzyskiwanym przez czołowych ekspertów (4,5 dnia). Co kluczowe, w Afryce system zadziałał bez konieczności lokalnego dostrajania modeli, dając wiejskim klinikom potężne narzędzie ratujące życie matek i dzieci.

Prognozowanie żywiołów zamiast tradycyjnych czujników

Równie powszechnym zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi są katastrofy naturalne. Powodzie pozostają jednymi z najbardziej niszczycielskich żywiołów na Ziemi, a ich przewidywanie wymagało dotychczas gęstej i kosztownej sieci stacji hydrograficznych, których brak na większości obszarów rozwijających się.

Platforma Flood Hub od Google Research rozwija dziś ochronę dla 2 miliardów ludzi w 150 krajach, prognozując wylewy rzek z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Aby z kolei ostrzegać przed błyskawicznymi powodziami miejskimi, stworzono system Groundsource: model Gemini przeanalizował 5 milionów archiwalnych doniesień prasowych, tworząc bazę 2,6 miliona zdarzeń opadowych i powodziowych. W Nigerii organizacja GiveDirectly powiązała te alerty ze sprawnie wypłacaną pomocą finansową jeszcze przed nadejściem fali, co zredukowało problem braku żywności wśród ewakuowanych o 90 proc. Cały kod źródłowy modelu przekazano bezpłatnie światowym służbom meteorologicznym.

System FireSat: wypatrywanie pożarów z orbity

W przypadku pożarów lasów o powodzeniu akcji decydują pierwsze minuty. Tradycyjne satelity obserwacyjne zauważały żywioł dopiero wtedy, gdy ogień zajął już spore obszary, a czas powrotu satelity nad ten sam rejon wynosił od 12 do 48 godzin.

Inicjatywa FireSat – realizowana przez Google Research we współpracy z Earth Fire Alliance i Muon Space – zakłada stworzenie konstelacji małych satelitów z czujnikami podczerwieni pracujących na niskiej orbicie. Docelowa sieć ponad 50 urządzeń będzie odświeżać dane co 20 minut, lokalizując zalążki pożarów o wymiarach zaledwie 5 na 5 metrów. Sztuczna inteligencja odrzuca przy tym fałszywe alarmy (np. rozgrzane dachy), porównując obraz z historią i pogodą, co daje służbom ratowniczym bezcenny czas na zdławienie ognia w zarodku.

Komputery kwantowe przełamują bariery teorii

O ile algorytmy AI usprawniają analizę danych w świecie realnym, o tyle komputery kwantowe otwierają drzwi do symulacji zjawisk dotąd nieuchwytnych. Zespoły Google Quantum AI projektują maszyny zdolne do odwzorowywania skomplikowanych reakcji chemicznych i właściwości materiałów poza zasięgiem superkomputerów. Procesor Willow (105 kubitów) doprowadził niedawno do przełomu w korekcji błędów kwantowych, a algorytm Quantum Echoes wykonał analizę układów chaotycznych 13 tysięcy razy szybciej niż jakikolwiek tradycyjny komputer, otwierając nowe perspektywy dla spektroskopii NMR i chemii kwantowej.

Badacze z Google Quantum AI we współpracy z Uniwersytetem w Sewilli sformułowali również weryfikację kontekstualności kwantowej. Albert Einstein pytał niegdyś przekornie, czy Księżyc istnieje tylko wtedy, gdy na niego patrzymy. Zjawisko kontekstualności dowodzi, że w mikroświecie właściwości cząstek nie mają z góry ustalonych wartości – wynik pomiaru zależy od tego, jakie inne obserwacje wykonujemy w tym samym czasie.

W kwantowej wersji gry logicznej (tzw. magiczny kwadrat) gracze pozbawieni komunikacji nie są w stanie przekroczyć progu 88,9 proc. wygranych przy użyciu fizyki klasycznej. Dzięki wykorzystaniu splątanych kubitów procesora Willow osiągnięto aż 98,3 proc. sukcesu. W eksperymentach sprawdzających fundamentalne testy nierówności Bella, Kochena i Speckera chip uzyskał wynik 5,59 (wobec limitu klasycznego 4 i teoretycznego kwantowego 6), skalując zadania na 105 kubitów. Pomiary te służą inżynierom jako wysoce precyzyjne narzędzie do wyłapywania mikroskopijnych błędów kalibracji maszyny.

Technologia jako narzędzie naukowego poznania

Najbardziej przekonujący w opisywanych osiągnięciach jest brak taniej sensacyjności oraz konsekwentne skupienie na faktach. Prawdziwy postęp naukowy rzadko rodzi się z krzykliwych haseł; jest efektem cierpliwego budowania narzędzi, które maksymalnie skracają drogę od postawienia hipotezy do jej praktycznej weryfikacji.

Otwarte bazy danych biologicznych, publiczne repozytoria modeli hydrologicznych, niekomercyjne API dla genetyków oraz ścisła współpraca z sektorem medycznym sprawiają, że wypracowana wiedza nie zamyka się w murach korporacji. Technologia nie zastępuje dorobku naukowców, doświadczenia lekarzy ani determinacji służb ratowniczych. W ich rękach staje się po prostu precyzyjnym narzędziem, które pozwala szybciej zrozumieć mechanizmy chorób, skuteczniej reagować na klęski żywiołowe i odważnie stawiać zupełnie nowe pytania badawcze.

Materiał przygotowany przez Google Polska