Numer rachunku, imię i nazwisko albo nazwa firmy to dane, które podaje płatnik, kiedy zleca przelew. Usługa Verification of Payee, w skrócie VoP, pozwala sprawdzić ich zgodność, zanim płatnik zatwierdzi wysłanie pieniędzy. Jej zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa przelewów w euro. Wynik sprawdzenia stanowi informację dla użytkownika, który sam decyduje, czy wykonać płatność. Weryfikacja polega na porównaniu numeru rachunku w formacie IBAN z imieniem i nazwiskiem odbiorcy lub nazwą firmy. W przypadku firm można również sprawdzić numer rachunku w zestawieniu z identyfikatorem, na przykład NIP lub LEI (Legal Entity Identifier), o ile bank odbiorcy obsługuje te identyfikatory.

PKO Bank Polski wdraża rozwiązanie we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową. Pierwszą część usługi uruchomił 1 września 2026 r., jako pierwszy bank w Polsce. Od tego dnia odpowiada na zapytania innych banków dotyczące zgodności danych odbiorców posiadających w nim rachunki. Ta część wdrożenia obejmuje wszystkie rachunki: klientów detalicznych, firmowych i korporacyjnych.

W praktyce oznacza to, że bank uczestniczący w VoP może zapytać PKO Bank Polski, czy numer rachunku i dane odbiorcy podane przez jego klienta są zgodne. Odpowiedź pozwala przedstawić płatnikowi wynik sprawdzenia przed autoryzacją przelewu. Możliwość sprawdzania odbiorców przy zlecaniu własnych płatności przez klientów instytucjonalnych jest dostępna od końca października 2026 r. w serwisie internetowym iPKO biznes. Pod koniec roku będzie również dostępna w aplikacji mobilnej, iPKO biznes Integra oraz kanałach Multicash/EBICS. Klienci będą mogli sprawdzić dane przed podpisaniem przelewu. Bank przewiduje, że klienci detaliczni uzyskają możliwość weryfikacji w 2027 r.

Odpowiedź przed zatwierdzeniem płatności

Proces rozpoczyna się od wpisania numeru rachunku i danych odbiorcy. Bank płatnika przekazuje je instytucji obsługującej wymianę zapytań. W przypadku PKO Banku Polskiego jest nią KIR. Inne banki mogą współpracować z innymi instytucjami. KIR kieruje zapytanie do banku odbiorcy. Ten ocenia zgodność danych i ma maksymalnie pięć sekund na udzielenie odpowiedzi. Wynik wraca przez KIR do banku płatnika, który prezentuje go użytkownikowi. Pięć sekund dotyczy odpowiedzi banku odbiorcy, a nie czasu realizacji samego przelewu.

Aby sprawdzenie było możliwe, zarówno bank płatnika, jak i bank odbiorcy muszą uczestniczyć w schemacie VoP oraz znajdować się w bazie EPC Directory Service, czyli EDS. Jest to katalog uczestników usługi, dzięki któremu zapytania trafiają do właściwych instytucji. Usługa jest dostępna przez całą dobę, przez 365 dni w roku.

Sprawdzenie może przynieść trzy podstawowe wyniki. „Zgodne” oznacza zgodność danych, „prawie zgodne” ich bliską zgodność, a „niezgodne” brak zgodności.

Bliska zgodność może wystąpić na przykład wtedy, gdy płatnik wpisze „Jan Kowaleski” zamiast „Jan Kowalski”. Bank odbiorcy przekazuje wtedy prawidłowe dane posiadacza rachunku, które są prezentowane płatnikowi. Użytkownik otrzymuje informację: „Czy chodziło o: Jan Kowalski”.

Inaczej wygląda sprawdzenie rachunku firmy w zestawieniu z identyfikatorem, takim jak NIP lub LEI. W tym przypadku wynik nie może oznaczać bliskiej zgodności. Możliwe są tylko dwa rozstrzygnięcia: zgodność albo brak zgodności.

Jeśli dane się nie zgadzają, płatnik otrzymuje informację, że pieniądze mogą trafić do niewłaściwego odbiorcy. VoP nie blokuje jednak przelewu. Użytkownik może go zatwierdzić także po otrzymaniu informacji o braku zgodności. Decyzja o wysłaniu pieniędzy pozostaje po jego stronie.

Bezpłatna usługa i dalsze plany

Zasady oceny zgodności danych określa każdy bank. Rekomendacje w tym zakresie wydała European Payments Council, czyli EPC. Bank może opracować własne algorytmy, uwzględniające na przykład dopuszczalną liczbę literówek, lub powierzyć ocenę zgodności innej instytucji. KIR oferuje taką usługę, natomiast PKO Bank Polski zbudował własny system do realizacji tego procesu. Współpraca z KIR przy przekazywaniu zapytań łączy się więc z oceną zgodności danych przez system banku. Podstawą prawną VoP jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/886 z 13 marca 2024 r. Usługa weryfikacji odbiorcy ma być oferowana bezpłatnie. Dla Polski i pozostałych państw Unii Europejskiej spoza strefy euro termin zapewnienia usługi przypada na 9 lipca 2027 r.

Opisane rozwiązanie dotyczy przelewów w euro. Trwają również prace nad ustawą regulującą wdrożenie analogicznej usługi dla przelewów krajowych w złotych, określanej jako VoP-PL. Przewidywany termin jej obowiązywania to również 9 lipca 2027 r. W PKO Banku Polskim usługa VoP-PL już się rozpoczyna.

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