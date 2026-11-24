Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego po 36 latach dochodzi do kluczowej zmiany na szczycie jednej z największych grup spożywczych w Europie.

Jak przebiegał wieloletni proces sukcesji, który doprowadził do przejścia od zarządzania właścicielskiego do menedżerskiego.

Na jakich trzech filarach opiera się strategia rozwoju, która pozwoliła zbudować biznes odporny na rynkowe kryzysy.

Kim jest nowy lider Maspeksu i jakie wyzwania stoją przed polskim gigantem w nowej erze jego działalności.

Od przyszłego roku firmą pokieruje nowy prezes – poinformowała we wtorek spółka z Wadowic. 7 stycznia fotel prezesa zarządu grupy obejmie Robert Wawro, obecny dyrektor operacyjny i menedżer związany z firmą od ponad 25 lat. Krzysztof Pawiński, który założył Maspeks wraz z pięcioma znajomymi i kierował nim od 1990 r., od stycznia przejdzie do rady nadzorczej, będzie też nadzorował działalność nowego biura nadzoru właścicielskiego.

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– Wierzę, że najlepsze pięć minut Maspeksu wciąż jest przed nami – powiedział Pawiński. Dodał, że przez 36 lat wspólnie z pracownikami i współwłaścicielami zbudowali wyjątkową firmę, a ta zmiana otwiera jej kolejny rozdział: pełna odpowiedzialność za bieżące zarządzanie grupą przechodzi w ręce Roberta Wawro. – Każda firma, która chce trwać dłużej niż jedno pokolenie, musi w odpowiednim momencie umieć przekazać zarządzanie i odpowiedzialność kolejnym liderom. W Maspeksie przygotowywaliśmy się do tego od wielu lat i robiliśmy to etapami. Dzisiaj firma ma dojrzałą strukturę, jasno określoną odpowiedzialność i sprawdzony model zarządzania. Dlatego ze spokojem przekazuję stery Robertowi Wawro. Robert zna nasz biznes, ludzi, marki oraz rynki i jest najlepiej przygotowaną osobą do objęcia tej funkcji. Pracujemy razem od ponad ćwierć wieku. Miałem okazję obserwować, jak Robert rozwijał się wraz z firmą i współtworzył jej kolejne sukcesy. Dlatego wiem, że zarząd Maspeksu trafia w dobre ręce – stwierdził Pawiński.

Sukcesja w Maspeksie. Menedżer zamiast właściciela na czele firmy

Choć zmiana na fotelu prezesa to kolejny krok prowadzonego od lat procesu sukcesji i przechodzenia od zarządzania właścicielskiego do menedżerskiego, to tę konkretną zmianę można porównać do trzęsienia ziemi, ponieważ przez 36 lat rządów Krzysztofa Pawińskiego Maspex przeszedł drogę od małej spółki, do jednej z największych prywatnych grup spożywczych Europy Środkowej, nazywanej „polskim Nestlé”.

Elementem, który wyróżnia Maspex na tle wielu innych polskich firm, jest prowadzona z rozmachem ekspansja zagraniczna. Grupa w ciągu trzech dekad sfinalizowała 22 akwizycje, w tym 14 zagranicznych przejęć. Na pytanie, co skłoniło Maspex do odważnego wychodzenia za granicę i akwizycji, Pawiński odpowiedział w wywiadzie dla „Rz": – Uważam, że dobra firma, która ma sukces w Polsce, patrzy na rynek zagraniczny z pożądaniem, chce tam zaistnieć. Od tamtego czasu niewiele zmieniliśmy w strategii rozwoju. Mamy konserwatywny model, oparty na wzroście organicznym, czyli rozwijamy ten biznes, który mamy i od czasu do czasu dołączamy do tego jakąś akwizycję.

Na pytanie, jak zbudować biznes odporny na kryzysy, prezes Maspeksu odparł: – Wszystko, czego się nauczyliśmy w biznesie, sprowadza się do trzech zasad: koncentracji, skalowania i geograficznego rozszerzenia. Trzeba skupić się na tym, co się chce robić i w czym można być dobrym – mówił prezes.

Robert Wawro, który teraz przejmie stery Maspeksu, pracuje w grupie od ponad 25 lat, zarządzał jej strukturami w Polsce i na rynkach międzynarodowych. Przez ostatnie siedem lat jako dyrektor operacyjny odpowiadał za codzienne funkcjonowanie całej grupy.

Krzysztof Pawiński. Doktor AGH, który wybrał biznes zamiast nauki

Pawiński jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej i był o włos od błyskotliwej kariery naukowej. W 1996 r. uzyskał na AGH tytuł doktora nauk technicznych z dziedziny dynamiki płynów. Jego doktorat uznano za wybitny, a sam student zdobył tytuł Primus Inter Pares.

O życiu prywatnym prezesa Maspexu wiadomo jednak niewiele, ma rodzinę i wnuki. O majątku zdobytym przez współzałożycieli firmy powiedział w jednym z wywiadów, że nie mają ciśnienia na konsumpcję. „Pierwszych pieniędzy nie przepuściliśmy, za drugie nie kupiliśmy domów, trzecie nas nie poróżniły”.

Krzysztof Pawiński współtworzył rewolucję, jaka w ostatnich dekadach zaszła na polskim rynku spożywczym. Maspex spopularyzował m.in. soki marchwiowe i doprowadził do zmiany postrzegania makaronów, które z dodatku do zupy stały się pełnoprawnym daniem. – Konsumenci pokochali markę Kubuś, rynek oszalał, a my przez długi okres mieliśmy wyzwanie, aby nadążyć z produkcją – wspominał w jednym z wywiadów. Prezes Maspexu wielokrotnie krytycznie odnosił się do polityki gospodarczej kraju, podkreślał, że Polska jest beneficjentem otwarcia na Europę, a zbyt długie wstrzymywanie się z wejściem do strefy euro jest rozrzutnością, nierównoważoną emocjonalnymi argumentami o suwerenności monetarnej. Krytycznie wypowiadał się także o kosztach ETS.

Prezes Maspexu w opanowany sposób potrafił też reagować na kryzysy. W 2017 r. powszechne oburzenie wywołała reklama napoju Tiger, która bez szacunku odnosiła się do powstańców warszawskich. W reakcji należące do państwowych koncernów stacje benzynowe wprowadziły bojkot napoju, a agencja reklamowa zwolniła osoby odpowiedzialne za kontrowersyjną grafikę. Maspex jednak pracowników nie zwolnił, wyznaczył im program naprawczy, natomiast sam Pawiński w wywiadach przepraszał za skandal. Przelał również na zbiórkę dla powstańców rekordowe pół miliona złotych.

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Maspex został założony w Wadowicach w 1990 r. przez sześciu wspólników: Krzysztofa Pawińskiego, Zdzisława Stuglika, Jerzego Kasperczyka, Sławomira Rusinka, Józefa Szczura i niemieckiego naukowca Petera Kramera. Początkowo działalność koncentrowała się na imporcie, a następnie produkcji napojów instant, m.in. kawy cappuccino i kakao. Dziś grupa zatrudnia 10 tysięcy pracowników, jej produkty trafiają do ponad 80 krajów, osiąga 15,5 mld zł przychodu. Maspex produkuje rocznie 2,2 mld litrów napojów, 300 tys. ton makaronów, czy 145 mln litrów alkoholi w kilkunastu zakładach w Polsce, Czechach, na Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii, Mołdawii i Ukrainie.