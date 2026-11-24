Z tego artykułu dowiesz się: Jaki jest profil nowego wiceministra i jakie nietypowe dla branży transportowej kompetencje wniesie do resortu.

Które strategiczne obszary, od lotnictwa po miliardowe przetargi kolejowe, znajdą się pod jego nadzorem.

Jakie priorytetowe zmiany, kluczowe dla pasażerów i całej branży, zapowiada nowy decydent.

Z czego wynikała najnowsza reorganizacja w resorcie i jak wpłynie na zarządzanie transportem w Polsce.

W poniedziałek (23 listopada) premier powołał Łukasza Osmalaka z Polski 2050 na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury. To element szerszego przetasowania związanego z dymisją Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz (Polska 2050) oraz ciągnącymi się od czerwca zmianami w kierownictwie resortu.

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Lotnictwo bez wiceministra od czasu odejścia Macieja Laska

Przypomnijmy, że przed wakacjami ze stanowiska wiceministra odpowiedzialnego za lotnictwo i pełnomocnika ds. CPK zrezygnował Maciej Lasek (KO). Wszystkie jego dotychczasowe obowiązki przejął Piotr Malepszak (bezpartyjny), wcześniej odpowiadający wyłącznie za kolej. W kuluarach mówiło się, że konieczny jest nowy podział obowiązków, a w resorcie potrzeba specjalisty od lotnictwa. Malepszak – człowiek kolei – nie do końca odnajdywał się w tych tematach. Nawet podczas wystąpień na forach lotniczych zazwyczaj odwoływał się do kolei. Poza tym, łącząc zarządzanie koleją i projektem CPK, nie miał czasu, by w pełni zajmować się także tą branżą.

Kim jest Łukasz Osmalak? Informatyk i były radny z Mikołowa

Nowy wiceminister ma 49 lat i jest posłem od 2023 roku. Należy do partii Polska 2050, której jest także skarbnikiem. Wcześniej był radnym powiatu mikołowskiego (Śląsk), wybieranym z lokalnego komitetu (od 2018 roku), a poprzednio radnym miasta Mikołów (2002–2014), skąd pochodzi. Co ciekawe, w wyborach w 2010 roku startował z listy Platformy Obywatelskiej.

Z wykształcenia jest informatykiem – ukończył Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej. Początkowo pracował w sektorze handlowym, a następnie został konsultantem IT. Do tej pory nie zajmował się sprawami transportowymi.

W Sejmie zasiadał (do 19 listopada) m.in. w Komisji Regulaminowej, Komisji Cyfryzacji czy podkomisjach ds. cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji i przejrzystości algorytmów. Jak słyszymy, właśnie na tych ostatnich kwestiach będzie chciał się skupić, pracując w ministerstwie.

Za co odpowiada nowy wiceminister? Lotnictwo, gospodarka wodna i polityka transportowa

W zarządzeniu ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka z 23 listopada czytamy, że Łukasz Osmalak będzie zarządzać obszarami: lotnictwa, gospodarki wodnej (w części) oraz polityki transportowej państwa. Podlegać mu będą – co oczywiste – Urząd Lotnictwa Cywilnego i Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, a także nadzór nad Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych.

Przypadnie mu także nadzór nad Centrum Unijnych Projektów Transportowych, które jest właśnie przekształcane w Centrum Usług i Projektów Transportowych (CUPT). To nieco zaskakujący wybór nadzorcy, ponieważ instytucja zyskała spore dodatkowe uprawnienia związane z transportem szynowym. Wkrótce zacznie ogłaszać wielomiliardowe przetargi na obsługę dotowanych kolejowych połączeń dalekobieżnych od 2030 roku – o czym niedawno pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”. Osmalak nadzorować ma także integrację poszczególnych środków transportu oraz rozdzielanie funduszy unijnych przeznaczonych na rozwój transportu. Warto dodać, że Departament Kolejnictwa i cały program CPK pozostają pod nadzorem Piotra Malepszaka.

– Przede wszystkim chcę skupić się na szeroko pojętym lotnictwie. To branża dynamicznie rozwijająca się nie tylko w Polsce, ale w zasadzie na całym świecie – mówi „Rzeczpospolitej” wiceminister Łukasz Osmalak.

Pytany o nadzór nad Wodami Polskimi przyznaje, że chodzi jedynie o niewielki wycinek kompetencji, którymi nie może zarządzać wiceminister Przemysław Koperski z uwagi na ewentualny spór kompetencyjny. Osmalakowi podlegać będzie Departament Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami.

Bagaż podręczny w samolocie. Co chce zmienić wiceminister infrastruktury?

Pozostałe obszary, na które nowy członek kierownictwa resortu musi znaleźć czas, to m.in. Departament Strategii Transportu oraz wspomniany już CUPT. Jak słyszymy, w najbliższym czasie chce spotkać się z dyrektorami poszczególnych biur i omówić priorytetowe sprawy.

Łukasza Osmalaka zapytaliśmy też, jakie kwestie chciałby zmienić podczas swojego urzędowania.

– Ważne jest, patrząc od strony konsumenta, aby znormalizować kwestie związane z bagażami podręcznymi. Dzisiaj linie lotnicze regulują ich wymiary zgodnie z własnymi zasadami. Będziemy chcieli to znormalizować – na korzyść pasażerów. Poza tym kluczowe dla mnie będą kwestie związane z bezpieczeństwem, cyberbezpieczeństwem i sztuczną inteligencją – przyznaje.